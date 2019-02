ททท.จัดกิจกรรมดึงนักท่องเที่ยวอเมริกาเที่ยวไทย ตั้งเป้าปีนี้ 1.14 ล้านคน โกยรายได้ 9 หมื่นล้านบาท

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) นายเควิน เจ. บูเว่ส์ ประธานกรรมการมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (Operation Smile Thailand) ให้การต้อนรับนายไมเคิล เทรวีโน่ (Mr. Michael Trevino) แบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Operation Smile Inc. (OSI) ประเทศสหรัฐอเมริกา และนางสาวเทย่า โรเจอร์ ทูตสร้างรอยยิ้มของมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม เนื่องในโอกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย เพื่อร่วมกิจกรรม Operation Smile Medical Mission Trip ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ กล่าวว่า กิจกรรม Operation Smile Medical Mission Trip เป็นกิจกรรมที่อยู่ในโครงการ Find Your New Perspective of Life โดย ททท.สำนักงานนิวยอร์ก เป็นการต่อยอดออนไลน์แคมเปญ Thai Million Smile ในปี 2561 ซึ่งเป็นการออกหน่วยเคลื่อนที่ร่วมกับ Operation Smile Inc. (OSI) ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่ดำเนินการผ่าตัดให้แก่เด็กที่มีปัญหาปากแหว่งเพดานโหว่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สำหรับในประเทศไทยมีชื่อว่า มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม

ทั้งนี้การทำงานร่วมกัน ที่ผ่านมา สามารถสร้างการรับรู้ได้ถึงการทำงานร่วมกันได้อย่างกว้างขวาง สำหรับในปีนี้ ได้มีนายไมเคิล เทรวีโน ดารานำเรื่อง Vampire Diary และละครโทรทัศน์เรื่อง The CW’s Roswell New Mexico ซึ่งเริ่มออกอากาศเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของโครงการฯ ทั้งนี้ ในปี 2562 Operation Smile Inc. มีโครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 11- 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีนายไมเคิล เทรวีโน่ ร่วมเดินทาง เพื่อสร้างกำลังใจและคืนรอยยิ้มให้แก่เด็กไทยที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีคณะแพทย์อาสาสมัครในประเทศไทย ทีมงานมูลนิธีสร้างรอยยิ้ม และดารานักแสดงไทยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว รวมกว่า 100 ราย

ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม Operation Smile Medical Mission Trip ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้ว ททท.ได้จัดเส้นทางทัศนศึกษาสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย(post-mission trip) ให้กับนายไมเคิล เทรวีโน่ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พังงา และกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะได้สัมผัสกับกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยว ที่น่าสนใจอาทิ การเรียนมวยไทย การเดินทางด้วยรถตุ๊กตุ๊ก เที่ยวชมหมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ ชิมอาหารริมทางเยาวราช เป็นการต่อยอดการรับรู้สินค้าทางการท่องเที่ยวของไทยในกลุ่มคนรุ่งใหม่(Millennials) ซึ่งเป็นผู้ติดตามส่วนใหญ่ใน Instragram ของนายไมเคิล เทรวีโน่ (@michaeltrevino ผู้ติดตามรวม 1.7 ล้าน ผู้ติดตาม) โดยนายไมเคิล เทรวีโน่ จะโพสต์ภาพแหล่งท่องเที่ยวใน Instragram และ Twitter ตลอดการเดินทาง คาดว่าจะสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างน้อย 10 ล้าน impression

นายธเนศวร์ กล่าวในตอนท้ายว่า ททท.ต้องขอขอบคุณพันธมิตรที่สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่ สายการบิน EVA Air โรงแรม The St. Regis Bangkok, Raya Heritage ChiangMai, โรงแรม Baba Beach Club และโรงแรม The Imperial Mae Hong Son ซึ่งช่วยให้กิจกรรมฯ สำเร็จไปได้ด้วยดี โดยตั้งเป้าหมายการทำตลาดนักท่องเที่ยวอเมริกาในปี 2562 ไว้ที่ 1,140,000 คน และให้เกิดรายได้ 90,300 ล้านบาท