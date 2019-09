อธิบดีปศุสัตว์นำคณะ’ถก’โรคระหว่างสัตว์คน ความปลอดภัยอาหาร ร่วม’บิ๊กโอไออี’-ประเทศสมาชิก

เมื่อวันที่ 3 กันยายน น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) น.สพ.วัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ(กรป.) และผู้แทนจากกรมประมง มกอช. และ กรป. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการระดับภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกไกล และโอเชียเนียแห่งองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE Regional Commission for Asia, the Far East and Oceania) ครั้งที่ 31 ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือร่วมกับ Dr.Monique Eloit ผู้บริหารสูงสุดขององค์การสุขภาพสัตว์โลก และ ผู้แทนอย่างเป็นทางการองค์การสุขภาพสัตว์โลก ซึ่งประกอบด้วยอธิบดีกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์และสัตวแพทย์จากประเทศสมาชิกภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกไกล และโอเชียเนีย ในประเด็นดังต่อไปนี้

-การติดตามการดำเนินงานในกรอบแผนดำเนินงานของภูมิภาค ประจำปี 2016-2020

-โรคระหว่างสัตว์และคน และความปลอดภัยอาหาร

– การพัฒนาการประสานงานระหว่างส่วนสุขภาพสัตว์และคน

– ความท้าทายด้านเชิ้อดื้อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial Resistance: AMR) ในระดับภูมิภาค

– การที่ภูมิภาคจะมีส่วนในการบรรลุเป้าหมายระดับโลกในการ “ลดการตายของคนที่มีสาเหตุมาจากสุนัขในปี 2030”

– การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพสัตว์ของสมาชิกในภูมิภาค

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นพ้องในการเสนอให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม คณะกรรมาธิการ ครั้งที่ 32 ในปี พ.ศ. 2564 อีกด้วย ถือเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยจะได้มีโอกาสแสดงบทบาทนำและการมีส่วนร่วมต่อภูมิภาคในการควบคุมโรคสัตว์ โรคระบาดระหว่างสัตว์และคน สวัสดิภาพสัตว์ และความยั่งยืนในส่วนปศุสัตว์ต่อไป

อย่างไรก็ตามอธิบดีกรมปศุสัตว์ ยังได้หารือกับผู้แทนจากประเทศเมียนมาถึงความร่วมมือด้านการควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever: ASF) ระหว่างไทย-เมียนมา โดยทั้งสองฝ่ายเห็นว่าควรมีการจัดประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องโดยเร็ว เพื่อให้การดำเนินการควบคุมโรคมีประสิทธิภาพสูงและทันท่วงที