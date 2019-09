‘จุรินทร์’กระชับสัมพันธ์จีน เชื่อมรมต.กระทรวงวิเทศสัมพันธ์พรรคคอมมิวนิสต์จีน รุกทางการค้าร่วมกัน

เมื่อวันที่ 18 กันยายน นาย ซ่ง เทา รัฐมนตรีกระทรวงวิเทศสัมพันธ์ พรรคคอมมิวนิสต์ ประเทศจีน ได้เข้าพบนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ห้องรับรองอาคารรัฐสภาวันเดียวกันนี้

โดยสาระสำคัญคือหารือเรื่องความสัมพันธ์ทางการค้าและเชื้อเชิญเพื่อได้พบประกันที่กระทรวงวิเทศสัมพันธ์ พรรคคอมมิวนิสต์จีน ในโอกาสต่อไป

นายจุรินทร์ กล่าวว่า ตนและคณะจะเดินทางไปหนานหนิงเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-จีน ระหว่าง 20-21 กันยายน ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งในฐานะประธานประชุมรัฐมนตรีการค้าอาเซียนในปีนี้ อฝากขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จีนอีกครั้งหนึ่งที่ได้ช่วยสนับสนุนการทำงานของ RCEP (การประชุมความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ 16 ประเทศ) ทำให้การประชุมมีโอกาสได้ข้อยุติภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทั้ง 16 ประเทศ ฉันยอมรับว่าได้รับความร่วมมือจากรัฐมนตรีพาณิชย์ทางการจีนเป็นอย่างยิ่ง

นายจุรินทร์กล่าวว่า ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมจะผลักดันให้เกิดการประสานความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือถืออันเป็นภารกิจหลักที่ทั้งสองพรรคต้องให้ความร่วมมือที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

นายจุรินทร์ กล่าวว่า มีข่าวดีที่จะแจ้งให้ทางพรรคคอมมิวนิสต์จีนทราบด้วยคือ ทางการไทยได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรี และได้กล่าวถึงการที่จะเชื่อมความสัมพันธ์โดยเฉพาะกับ วันเบลท์ วันโรด(One belt one road)ของจีน รวมทั้งเร่งรัดโครงการความร่วมมือรถไฟไทย-จีนซึ่งมีความคืบหน้า อยากให้ทราบว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก ประกอบกับการที่จีนช่วยสนับสนุนประเทศไทยในหลายเรื่องด้านเศรษฐกิจนั้น ทั้งการนำเข้าพืชผลการเกษตรของไทย หวังว่าจะช่วยสนับสนุนเรื่องนี้ต่อไป ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์จีนกับพรรคประชาธิปัตย์พร้อมที่จะให้ความร่วมมือเป็นมิตรที่ดี

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาของประเทศจีนโครงการ One belt one road เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามีอิทธิพลการกระจายการค้าไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ดังนั้นประเทศไทยก็เป็นส่วนหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ที่จะให้ความร่วมมือในเชิงพานิชย์

ทางด้าน นาย ซ่ง เทา กล่าวว่า ที่ผ่านมาถือว่า นโยบาย One belt one road ประสบความสำเร็จหลายประเทศและมีไทยเป็นหนึ่งในภาคีสำคัญของประเทศจีน นโยบาย One belt one road ได้ปรากฎชัดแล้วว่าทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้า ในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและจีนพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจให้ยังยืนระหว่างไทย-จีนต่อไป

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผนยุทธศาสตร์ไทย 4.0 นั้นถือว่าสอดคล้องอย่างยิ่งกับนโยบาย One belt one road จะทำให้ทั้งสองประเทศเติบโตอย่างยังยืนต่อไป ดังนั้นพวกเราทั้งสองจึงต้องอาศัยความวิริยะอุตสาหะความเพียรพยายามให้มากยิ่งขึ้นในการส่งเสริมให้การค้าขายต่างๆในเชิงพานิชย์ระหว่างประเทศให้มีความเข้มข้นขึ้น เมื่อเราทำการส่งเสริมให้เศรษฐกิจของแต่ละประเทศมีความแข็งแรงแล้วก็จะเป็นการทำให้นโยบายของจีนนั้นมีศักยภาพเป็นที่ประจักษ์ชัดในระดับโลก