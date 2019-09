“SENA”ปั้น 8 โครงการใหม่คุณภาพ ผ่านภาพยนตร์ชุดใหม่

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA เปิดเผยว่า ในปี 2562 ทางเสนายังไม่หยุดยั้งที่สานต่อแคมเปญ MADE FROM HER ที่มาพร้อมภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ “The Real Developer” สร้างสรรค์ผลงานโดยบริษัท มันเดย์ พีเพิล จำกัด ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ถูกถ่ายทอดจากขบวนการความคิดที่ใส่ใจและใส่ความละเอียดของผู้หญิงเพิ่มขึ้น จนเป็นบทสรุปของแนวคิดการพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างสูงสุด ซึ่งนอกเหนือจาก 2S และ 2C คือ 1.S = HER self (ความมั่นใจในตัวเองคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่าง) 2.S = HER Security (ไม่ใช่แค่ปลอดภัยแต่ต้องวางใจได้) 3.C = HER Comfort (1 วันมี 24 ชั่วโมง ถ้าเราต้องใช้เวลาเกือบทั้งหมดไปกับงานและการเดินทาง จึงเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องทำให้ทุกวินาทีของการพักผ่อนยอดเยี่ยม) และ 4.C = HER Circle (มากกว่าใช้ชีวิตคือแชร์ความสุข)

ผศ.ดร.เกษรา กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังได้มีการศึกษาพัฒนาต่อยอดลงรายละเอียดเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา กับ “MADE FROM HER FUNCTIONS” คำนึงทุกรายละเอียดของการใช้ชีวิตภายในที่อยู่อาศัยใส่ใจแม้กระทั่งรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เพื่อให้การใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบครบที่สุด ภายใต้รูปแบบ MADE FROM HER Furnitures Functions ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฟังก์ชันที่นำมาใช้ทั้งส่วนกลาง,ภายในห้อง และการบริการต่าง ๆ เช่น

ห้องน้ำ 3 ฟังก์ชัน พนักพิงต้องสโลป 5 องศา กรอบม่านบังแดด Lady parking ผู้หญิงทุกคนสะดวกสบายด้วยช่องจอดรถแบบไม่ซ้อนคันพร้อมกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิต อย่างไรก็ตาม ภายใต้”MADE FROM HER FUNCTIONS” ทางเสนาได้นำมาปรับใช้กับ 8 โครงการใหม่บนทำเลคุณภาพใกล้แนวรถไฟฟ้าพร้อมกันนี้ เตรียมพบกับดีลสุดพิเศษแห่งปีในงาน “MADE FROM HER DAY พาเธอมาเจอดีลดี” จองเพียง 999 บาท กู้เต็ม ฟรีโอน พร้อมรับ Samsung Galaxy Note 10 กับกว่า 20 โครงการพร้อมอยู่ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน – 20 ตุลาคมนี้ ณ สำนักงานโครงการ รายละเอียดเพิ่มเติม www.sena.co.th