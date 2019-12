ลูกพรรค พปชร.เชื่อมั่นเศรษฐกิจขาขึ้น ควัก 1,200 ล้าน ชวนจีนลงทุนสร้างคอนโด-รีสอร์ทหัวหิน

เมื่อช่วงค่ำวันที่ 18 ธันวาคม ที่โรงแรมหัวหินแมริออท รีสอร์ทแอนด์สปา จ.ประจวบคีรีขันธ์ “บิ๊กอ้น” พลเอก กนิษฐ์ ชาญปรีชญา สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีลงนามเซ็นสัญญาร่วมลงทุนโครงการ Golf Inn Condominium and Resort Hua Hin บนเนื้อที่ 7 ไร่ บริเวณสนามกอล์ฟแบล็คเมาเท่น ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นสัญญาร่วมลงทุนระหว่างไทย-จีน มูลค่าโครงการทั้งสิ้นราว 1,200 ล้านบาท สนับสนุนโครงการโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) มีนายอุดร ออลสัน อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ เขต 2 จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะ CEO Panorama Development Mr.Tim Bai CEO Golf In To และ Mr.Tim Beaumont CEO The Beaumont Partnership ลงนามเซ็นสัญญาท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากร่วมเป็นสักขีพยาน

นายอุดร ออลสัน กล่าวว่า โครงการ Golf Inn Condominium and Resort Hua Hin เป็นโครงการที่มีการขยายธุรกิจและเพิ่มศักยภาพในการลงทุน ซึ่งโชคดีที่มีโอกาสพบกับกลุ่มทุนจีนที่มีศักยภาพในการลงทุน ปัจจุบันกลุ่มทุนจีนได้ออกไปลงทุนต่างประเทศค่อนข้างมาก นอกจากหัวหินยังขยายไป ภูเก็ต สมุย พัทยา ล่าสุดได้ใช้หัวหินเป็นโครงการนำร่อง มูลค่ารวมหลังจากขยายทุกพื้นที่แล้ว คาดว่าอยู่ที่ 7,000 ล้านบาท โดยคาดว่าจะมีผลตอบรับจากชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างดี สำหรับโครงการนี้จะมีส่วนกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ อย่างน้อยเรื่องของการก่อสร้างก็จะมีการจ้างงาน ในขณะเดียวกันวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ร้านวัสดุก่อสร้าง แรงงาน คาดว่าภายใน 3 ปี การก่อสร้างน่าจะเสร็จสมบูรณ์พร้อมเข้าพักอาศัยได้

“หลายภาคส่วนอาจจะมองว่าทำธุรกิจสวนกระแสกับเศรษฐกิจปัจจุบันหรือไม่ แต่ผมเชื่อมั่นในตัวเลขเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตขึ้น เชื่อว่าไตรมาสแรกของ ปี 2563 จะมีตัวเลขเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นอย่างแน่นอน โดยเฉพาะตลาดจีนมีความสำคัญมีผลกระทบต่อค่าเงินบาทที่แข็งตัว และเชื่อว่ามาตรการของกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทยจะช่วยลดกระแสแรงกดดันในเรื่องของค่าเงินบาท ถ้าหากมีการวางแผนตั้งแต่วันนี้ เมื่อถึงเวลาที่แก้ปัญหาได้ ธุรกิจที่ร่วมกันลงทุนก็จะลงตัวพอดี”นายอุดรกล่าว