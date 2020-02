ดิจิเทรนด์ ฟอร์เวิร์ด : ‘ไทย’อันดับ 26ประเทศดีที่สุด : โดย ตุ้งแช่

“สวิตเซอร์แลนด์” คงที่อันดับ 1 ในอันดับ ประเทศดีที่สุด ประจำปี 2563 หรือ The 2020 Best Countries ซึ่งจัดอันดับโดยความร่วมมือระหว่าง นิตยสาร U.S. News and World Report กับ BAV Group และ Wharton School of the University of Pennsylvania จากการสำรวจผู้คนกว่า 20,000 คน ใน 4 ภูมิภาค ในการจัดอันดับ 73 ประเทศ

นอกจาก “สวิตเซอร์แลนด์” ที่ยืนหนึ่งในอันดับ 1 เยอรมนี ก็เป็นอีกประเทศที่ยืนอยู่ในอันดับที่ 4 เช่นเดียวกับปีที่แล้ว ส่วนแคนาดา และญี่ปุ่น สลับตำแหน่งที่ 2 และ 3 กัน ขณะที่ยักษ์ใหญ่อย่าง สหรัฐอเมริกา อยู่ในอันดับที่ 7 และจีน อยู่ในอันดับที่ 15 ต่างอันดับดีขึ้น 1 อันดับ

สำหรับกลุ่มประเทศอาเซียน มี “สิงคโปร์” สูงสุดในอันดับที่ 15 ตามด้วย “ไทย” ในอันดับที่ 26 เช่นเดียวกับปีที่แล้ว

ทั้งนี้ การให้คะแนนการจัดอันดับดูใน 9 มิติด้วยกัน ได้แก่ 1.ความน่าแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ เช่น ความเป็นมิตร ความสนุกสนาน อากาศ ทัศนียภาพ ความน่าตื่นเต้น 2.ความเป็นพลเมือง เช่น ความใส่ใจต่อสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม ความเท่าเทียมกันทางเพศ ความก้าวหน้า ความอิสระในการนับถือศาสนา การเคารพกรรมสิทธิ์ที่ดิน ความน่าเชื่อถือ และการกระจายอำนาจทางการเมือง

3.อิทธิพลทางวัฒนธรรม เช่น ความสำคัญในแง่ความบันเทิง แฟชั่น ความสุข ซึ่งมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรม ความทันสมัย ความมีคุณค่า 4.โอกาสการสร้างกิจการ ที่ว่าด้วยการเข้าถึงทุน แรงงานฝีมือ ความโปร่งใสในการทำธุรกิจ ความก้าวหน้าของกฎหมาย และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความเอื้ออำนวยต่อภาคเอกชน 5.มรดกทางวัฒนธรรม 6.โอกาสที่ดีขึ้นในอนาคต ซึ่งให้ความสำคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต พลวัตและเอกลักษณ์ของประเทศ

7.การเปิดกว้างทางธุรกิจ ที่สามารถดูได้จากระบบภาษีที่เป็นมิตรกับการลงทุน และการแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น 8.สถานะด้านอำนาจของประเทศในเวทีโลก และ 9.คุณภาพชีวิต ซึ่งมีหลายตัวแปรย่อยเช่น ตลาดแรงงาน ค่าครองชีพ ระบบการศึกษาภาครัฐ ความปลอดภัย และความมั่นคงทางการเมือง

ทั้งนี้ มิติที่ให้รับความสำคัญหรือมีน้ำหนักมากที่สุดคือ โอกาสการสร้างกิจการ ตามมาด้วยคุณภาพชีวิต และความเป็นพลเมือง ซึ่งสำหรับไทยได้คะเเนนค่อนข้างสูงในเรื่องความน่าแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ การเปิดกว้างทางธุรกิจ โอกาสที่ดีขึ้นในอนาคต และมรดกทางวัฒนธรรม

