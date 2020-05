อยากขายมาก! “ริชี่” อัดโปรฯแหลก ทุ่มสุดตัวมอบ 2 ทางเลือกให้ลูกค้า ช่วยผ่อน 60 เดือนหรือรับรถฟรี 1 คัน

RICHY จัดโปร Double Choice หวังกระตุ้นตลาดอสังหาฯ ช่วยผ่อนให้สูงสุด 60 เดือน หรือ เลือกรับรถยนต์ฟรี 1 คัน จาก 12 โครงการ 12 ทำเลเมือง

ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) หรือ RICHY เปิดเผยว่า ในสภาวะตลาดปัจจุบันที่ชะลอตัวจากวิกฤตโควิด-19 ทำให้ลูกค้าหลายๆ ท่านที่ต้องการจะมีที่อยู่อาศัยต้องชะลอการตัดสินใจไปด้วย เพราะไม่มั่นใจกับสภาพทางเศรษฐกิจ หรือ New normal ที่จะเกิดขึ้น ทางริชี่จึงต้องการจะช่วยลดภาระ และสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าในการที่จะซื้อที่อยู่อาศัย โดยการจัดโปร Double Choice ให้ลูกค้าสามารถเลือกได้ตรงความต้องการของตนเอง

ช้อยซ์ที่ 1 ริชี่ช่วยผ่อนให้สูงสุด 60 เดือน หรือ 5 ปี เหมาะกับลูกค้าที่กำลังเช่าบ้าน เช่าคอนโดอยู่ ถือว่าเป็นการลดภาระรายจ่ายต่อเดือน หากเป็นลูกค้านักลงทุนเท่ากับจะมีรายได้เพิ่มในการนำไปปล่อยเช่าต่อ

ช้อยซ์ที่ 2 ซื้อคอนโด บ้าน หรือทาวน์โฮม รับฟรีรถยนต์ 1 คัน อาทิ รถเบนซ์ มินิคูเปอร์ ฮอนด้า ซีวิค ฮอนด้า ซิตี้ และอีกหลายรุ่น ขึ้นกับโครงการที่คุณเลือก เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการมีบ้านและรถไปพร้อมๆ กัน แต่ไม่ต้องการจะมีภาระ 2 ทาง ริชี่จึงช่วยลดภาระให้คุณผ่อนบ้านเพียงอย่างเดียว

ดร.อาภากล่าวว่า นอกจากนี้ทุกโครงการลูกค้าจะได้รับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม WellTech ตามนโยบายของ ริชี่ ที่มุ่งหวังให้ลูกบ้านมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน อาทิ เครื่องฟอกอากาศ PM 2.5 เครื่องกรองน้ำดื่ม เครื่องกรองน้ำอาบช่วยลดคลอรีนเพื่อผิวพรรณที่ดี เป็นต้น โดยมูลค่ารวมของส่วนลดและของแถมทั้งหมดกว่า 50ล้านบาท โปรโมชั่นนี้จะสิ้นสุดภายใน 31 พฤษภาคม 2563

ดร.อาภา กล่าวว่าโครงการที่ร่วมโปรโมชั่น RICHY Double Choice ทั้งหมด 12 โครงการ ทั้งคอนโดมิเนียมแนวสูง แนวราบ และ ทาวน์โฮม อาทิ The Rich เอกมัย, The Rich เพลินจิต-นานา, The Rich สาทร-ตากสิน, Rich Park @เตาปูนอินเตอร์เชนจ์, Rich Point @BTS วุฒากาศ และ The Rich Ville ราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศร์ เป็นต้น ช่องทางในการติดต่อ ริชี่www.richy.co.th, Facebook/ RICHY Place 2002, LINE official: @rp2002 และ Call center 1343