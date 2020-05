“ไรมอนด์แลนด์” เร่งระบายสต็อกตุนเงินสด

RML เผยแนวโน้มธุรกิจ Q2/63 เร่งระบายสต็อกปั๊มยอดขาย รักษากระแสเงินสด

นายไลโอเนล ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ( RML) เปิดเผยว่า แนวโน้มธุรกิจไตรมาส 2/63 จะยังคงได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับไตรมาส 1/63 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อภาคอสังหาริมทรัพย์โดยรวม ทำให้ลูกค้าชาวไทยและต่างชาติชะลอการตัดสินใจซื้อออกไป โดยเฉพาะในเดือนเมษายน ที่รัฐบาลประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ปิดการเดินทางเข้าและออกประเทศ ลูกค้าชาวต่างชาติไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ จึงมีผลให้การโอนโครงการเป็นไปได้ยากขึ้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทเตรียมความพร้อมด้านฐานะการเงิน และมีแผนรักษากระแสเงินสด โดย RML เป็นผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีหนี้ค่อนข้างต่ำ อีกทั้งคำนึงถึงการรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้แข็งแกร่ง เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ท้าทายและลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวจะทำให้บริษัทฟื้นตัวได้หลังวิกฤตนี้ผ่านพ้นไป ปัจจุบันกระแสเงินสดมีเพียงพอที่จะจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ครบกำหนดในเดือนกรกฎาคม จำนวน 712 ล้านบาท และในเดือนธันวาคม จำนวน 200 ล้านบาท โดยที่ไม่ต้องรับความช่วยเหลือจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

นายไลโอเนลกล่าวว่า ทั้งนี้ การดำเนินธุรกิจไตรมาส 2/63 บริษัทมีแผนเร่งระบายสต็อก 5 โครงการ ได้แก่ โครงการ The Lofts Asoke, โครงการ Diplomat 39, โครงการ Diplomat Sathorn,โครงการ The River และโครงการ Unixx เพื่อเพิ่มยอดขาย (Presales) เสริมสภาพคล่องกระแสเงินสดของบริษัท โดยประเมินว่ายอดขายน่าจะกลับมาในช่วงครึ่งปีหลัง จากมาตรการภาครัฐประกาศคลายล็อกดาวน์ ซึ่งบริษัทเตรียมเปิดโชว์รูมให้ลูกค้าเข้าชมโครงการ The Lofts Silom, Tait12, The Loft Ratathewi, The Estelle Phrom Phong และ The River พร้อมทั้งมีมาตรการป้องกันเคร่งครัด ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างและควบคุมจำนวนผู้เข้าชมโครงการ อีกทั้งใช้กลยุทธ์ O2O (Online to Offline) โปรโมทผ่านช่องทางออนไลน์ ทำให้ลูกค้าสามารถดูห้องตัวอย่างได้แบบเสมือนจริง ก่อนเข้าเยี่ยมชมที่โครงการควบคู่กันไป โดยกลยุทธ์ดังกล่าวคาดว่าจะกระตุ้นความต้องการตัดสินใจซื้อ และสร้างโอกาสปิดการขายกับกลุ่มลูกค้าภายในประเทศ ในยุค New Normal

“ธุรกิจอสังหาฯ ปีนี้มีความท้าทาย ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะพิสูจน์ความแข็งแกร่งในการประคับประคองธุรกิจให้รอดพ้นจากวิกฤตได้ และมีภูมิคุ้มกันในการรับมือกับปัญหาที่ใหญ่กว่าในอนาคต ซึ่งบริษัทเตรียมความพร้อมรับมือกับความเสี่ยงหรือโอกาสของธุรกิจที่จะเกิดขึ้นหลังจากผ่านพ้นวิกฤตนี้ไป” นายไลโอเนล กล่าว

ทั้งนี้ บริษัทมียอดขายรอโอน (Backlog) ณ วันที่ 31 มี.ค. 63 อยู่ที่ 7,881 ล้านบาท รวมทั้งหมด 8 โครงการ ได้แก่ โครงการ Tait12 33%, โครงการ The Lofts Silom 29.5%, โครงการ The Estelle Phrom Phong 26.3%, โครงการ The Lofts Ratchathewi 7.4%, โครงการ The Lofts Asoke 1.6%, และโครงการอื่น ๆ 2.2% โดยคาดว่าจะทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ปี 63 เป็นต้นไป