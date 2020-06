“ริชี่” ต่อโปรดับเบิ้ลช้อยซ์ถึง 30 มิ.ย. ให้เลือกอยู่ฟรี 60 เดือน หรือรับรถ 1 คัน

RICHY ต่อยอดความสำเร็จขยายเวลาโปรอยู่ฟรี 5 ปี หรือรับรถยนต์หรูขยายระยะเวลาโปรโมชั่น Double Choice หลังกระแสตอบรับจากลูกค้าดีเกินคาดเรียกร้องให้ต่อโปรไปอีก 1 เดือน จนถึง 30 มิ.ย. 63 ระหว่างช่วยผ่อนให้สูงสุด 60 เดือน หรือ รับรถยนต์ฟรี 1 คัน พิเศษเพียง 10 โครงการ 10 ทำเลเมือง

ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) หรือ RICHY เปิดเผยว่า จากที่ริชี่ส่งโปร “Double Choice” ที่แรงสุด คุ้มสุดในตลาดอสังหาฯ ตอนนี้ ทำให้มีลูกค้าสนใจเข้ามาเยี่ยมชมที่โครงการและสอบถามมาทางออนไลน์มากมาย บางรายแจ้งว่าการช่วยผ่อนระยะยาวมีประโยชน์อย่างมากในสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งเดือนมิ.ย. 63 มีธนาคารหลายแห่งประกาศลดอัตราดอกเบี้ยบ้าน ส่งผลให้ลูกค้ายังมีความต้องการที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง ยิ่งโดยเฉพาะลูกค้าบางรายที่ต้องการยื่นกู้ครั้งเดียวแต่ซื้อได้ทั้งบ้านทั้งรถ นอกจากนี้ยังเสริมโปรแกรม “RICHY Friend Club” ซึ่งเป็นโปรแกรมสมาชิกสำหรับลูกบ้านและผู้สนใจซื้อโครงการ หากสมาชิกซื้อเองจะได้รับคะแนนเป็น RICH COIN ถึง 2 เท่า มูลค่าสูงสุดถึง 120,000 บาท ให้นำมาแลกของกำนัลมากมาย โดยลูกค้าใหม่สามารถสมัครพร้อมรับสิทธิ์ได้ทันที

“ได้ขยายเวลาโปรโมชั่น “Double Choice” จนถึง 30 มิถุนายน 2563 ให้ 2 ทางเลือกลูกค้ากับลูกค้า คือ 1. ริชี่ให้อยู่ฟรีหรือช่วยผ่อนให้สูงสุด 60 เดือน หรือ 5 ปี เปลี่ยนจากผู้เช่าเป็นเจ้าของได้ทันที ปลอดภาระรายจ่าย หากเป็นลูกค้านักลงทุนเท่ากับจะมีรายได้เพิ่มในการนำไปปล่อยเช่าต่อ ทั้งนี้ขึ้นกับภาระเดิมและอายุของผู้ซื้อประกอบการใช้สิทธิ์ หรือ 2.ซื้อคอนโด บ้าน หรือทาวน์โฮม รับฟรีรถยนต์ 1 คัน เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการมีทั้งบ้านและรถ แต่ไม่สามารถมีภาระได้พร้อมกัน อาทิ รถเบนซ์ มินิคูเปอร์ ฮอนด้า ซีวิค ฮอนด้า ซิตี้ และอีกหลายรุ่น ขึ้นกับโครงการที่เลือก”ดร.อาภากล่าว

ดร.อาภากล่าวว่า สำหรับโครงการที่ร่วมโปรโมชั่น RICHY Double Choice มี 10 โครงการ ทั้งคอนโดมิเนียมแนวสูง แนวราบ และ ทาวน์โฮม อาทิ The Rich เอกมัย, The Rich เพลินจิต-นานา, The Rich สาทร-ตากสิน, Rich Park @ทริปเปิ้ลสเตชั่น ศรีนครินทร์, Rich Point @BTS วุฒากาศ และ The Rich BizHome สุขุมวิท 101 เป็นต้น ช่องทางในการติดต่อ ริชี่www.richy.co.th, Facebook/ RICHY Place 2002, LINE RICHY Friend Club: @rfc2002 และ Call center 1343