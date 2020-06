ไปต่อไม่ไหว “ซานโตรินี ชะอำ” ประกาศยุติกิจการแล้ว

หลังจากที่ประเทศไทยต้องปิดประเทศเพื่อเฝ้าระวังการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 โดยทางศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(ศบค.) ยังคงประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อ ส่งผลให้หลาย ๆ ผู้ประกอบการ รวมไปถึงบริษัทต่างๆทยอยปิดตัวลงไปนั้น ล่าสุด

“ซานโตรินี พาร์ค ชะอำ” ได้ประกาศปิดตัวเองลงแล้ว โดยล่าสุดเพจเฟซบุ๊กชองซานโตรินี่นได้ออกประกาศถึงเรื่องดังกล่าว โดยมีรายละเอียดคือ

“จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการเดินทางและการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งถือเป็นลูกค้ากลุ่มหลักของโครงการซานโตรินี พาร์ค และเนื่องจากที่ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อใด

ทางโครงการจึงขอประกาศยุติกิจการชั่วคราว เป็นเวลา 12 เดือน หรือจนกว่าสถานการณ์การระบาดทั่วโลกจะยุติและการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

ทางโครงการขอขอบคุณนักท่องเที่ยวทุกท่าน

ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ให้การสนับสนุนที่ดีตลอดมา

Due to the spread of Coronavirus or COVID – 19 pandemic, has severely impacted the travel & tourism industry whereby foreign travelers and

overseas tourists are the largest group of visitors at Santorini Park Cha-am.

As a result of the current situation of uncertainty surrounding the travel & tourism industry,

we have made the difficult decision to extend the temporary suspension of all

operations by at least another 12 months

effective from 1 June, 2020 or until such time as travel restrictions are lifted and travel & tourism industry can resume as normal.

Santorini Park Cha-am would like to take this opportunity to thank you Thai and Foreign visitors

for your ongoing trust and support during this challenging time.

We hope to see you soon once the current situation improves and gets back to normal.