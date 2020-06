“ท็อปส์” ส่งเฮลธิฟูล ร้านจำหน่ายสินค้าและอาหารเพื่อสุขภาพ ครบวงจร รับเทรนด์การใช้ชีวิตวิถีใหม่ยุค Now Normal

นายสเตฟาน คูม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจฟู้ดในเครือเซ็นทรัล รีเทล เปิดเผยว่า ได้เปิดตัวเฮลธิฟูล ร้านจำหน่ายสินค้าและอาหารเพื่อสุขภาพครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อรับเทรนด์การใช้ชีวิตวิถีใหม่ของลูกค้ายุค Now Normal ภายใต้สโลแกน ‘Nature’s Delights for a Healthy Life เติมสุขจากธรรมชาติ เพื่อสุขภาพยั่งยืน’ ครั้งแรกที่รวมทุกความต้องการของคนรักสุขภาพ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของสายเฮลท์ตี้มาไว้ในที่เดียว สร้างสุขภาพที่ดีในทุกช่วงชีวิตบนพื้นฐานความสะดวกสบาย การันตีในคุณภาพ ความสด สะอาดของสินค้า และข้อมูลด้านโภชนาการที่ครบครัน ภายใต้ความร่วมมือและการให้คำปรึกษาทางวิชาการโดยสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งเป้าเป็นผู้นำร้านขายสินค้าเพื่อสุขภาพพร้อมขยาย 21 สาขาในปี 2563 ทั้งนี้ได้เปิดสาขาแรกที่ท็อปว์ มาร์เก็ตแจ้งวัฒนะ

นายสเตฟานกล่าวว่า ร้านค้าดังกล่าว พัฒนามาจากการเก็บและศึกษาข้อมูลความต้องการของลูกค้าพร้อมวิเคราะห์จากฐานข้อมูลเดอะวัน Loyalty Platform ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัลที่มีจำนวนสมาชิกกว่า 17.3 ล้านคน เราเล็งเห็นการเติบโตของเทรนด์ความต้องการสินค้าสุขภาพที่หลากหลาย และเฉพาะเจาะจงส่วนบุคคลมากขึ้นเพื่อดูแลตัวเองและครอบครัวให้แข็งแรงดูดีอยู่เสมอ ในขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นับเป็นตัวเร่งให้ทุกคนบนโลกใบนี้ต้องปฏิวัติตนเองก่อให้เกิดเทรนด์การใช้ชีวิตวิถีใหม่ที่เป็น Now Normal ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเป็นอันดับแรกเพื่อให้ห่างไกลจากโรค และอาหาร คือปัจจัยขั้นพื้นฐานในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ทำให้ผู้บริโภคยุคใหม่ต้องการความมั่นใจมากขึ้นว่าสินค้าที่เลือกนั้นต้องมีมาตรฐาน ปลอดภัย และมีความสะอาด “Healthiful” (เฮลธิฟูล) จึงเป็นคำตอบของลูกค้าในยุคนี้ ครบครันในสินค้าและบริการเพื่อสุขภาพที่ครบวงจรในทุกด้านแห่งแรกของไทย พร้อมบริหารด้วยแนวคิดใหม่ รู้ใจสายรักสุขภาพ โดยจัดสินค้าภายในร้านตาม health concept แบ่งเป็น 5 หมวดสินค้าให้สะดวกในการเลือกซื้อ ได้แก่ Organic คัดเฉพาะผลิตภัณฑ์ ออร์แกนิคที่ได้ตราสัญลักษณ์รับรองเท่านั้น, Natural สินค้าที่ผลิตจากส่วนผสมจากธรรมชาติ รวมถึงสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, Vegan & Plant-Based ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ไม่บริโภคเนื้อสัตว์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มาจากพืชเป็นหลัก, Health-Specific ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ที่แพ้อาหารและต้องการดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ, Nutrition Boost ผลิตภัณฑ์ที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง

“ตั้งเป้าเป็นผู้นำร้านค้าเพื่อสุขภาพครบวงจร ด้วยจุดเด่น 4 ประการ คือ 1. Effortless browsing รวมทุกความต้องการของสายรักสุขภาพไว้ในโซนเดียว คัดสรรสินค้าเพื่อสุขภาพถึง 1,700 รายการ ทั้งผัก ผลไม้ อาหารพร้อมทาน ไปจนถึงผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม พร้อมสินค้า eco friendly สนับสนุนแนวคิด zero waste ด้วยภาชนะและเครื่องใช้ในบ้านในคอนเซปท์รักษ์โลก และ Refill Station สินค้าหมวด personal care และ cleaning สูตรธรรมชาติได้ตามต้องการ ลดการสร้างขยะพลาสติก single use พร้อมเครื่องอบฆ่าเชื้อUV สำหรับทำความสะอาดภาชนะก่อนนำมาเติม เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัย 2. Worry-free shopping! ครั้งแรกของการจัดเรียงสินค้าตาม health concept เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกไลฟ์สไตล์ในดูแลสุขภาพของตนเองได้ง่ายขึ้นและเป็นร้านค้าปลีกร้านแรกในประเทศไทย ที่ระบุข้อมูลส่วนประกอบอาหารก่อภูมิแพ้ 14 ชนิด ตาม EU Food Information for Consumers Regulation ไว้ที่ป้าย shelf tag สำหรับอาหารพร้อมทานในตู้ Grab & Go 3. Worry-free at our store & at home – ครั้งแรกของบริการให้คำปรึกษาโดยนักวิชาการด้านอาหารและโภชนาการ บริษัทฯ ได้ลงนามความร่วมมือกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล นำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมอาหาร และ โภชนาการมาใช้ในการพัฒนาร้าน และพนักงานของ “Healthiful” (เฮลธิฟูล) ได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรมด้านโภชนาการพื้นฐานจากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 4. Delightful Choices สุขภาพที่ดี กับวาไรตี้ของอร่อย! คัดสรรเมนูอาหารเพื่อสุขภาพพร้อมทานปรุงสุกทุกวัน เบเกอรี่ และเครื่องดื่ม สำหรับทั้งสายเฮลท์ตี้และสายวีแกนมาให้ได้สุขภาพดีทุกวัน”นายสเตฟานกล่าว

ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเพิ่มเติมถึงการให้ความร่วมมือสนับสนุนทางวิชาการและบุคลากรให้กับร้าน”Healthiful” (เฮลธิฟูล) ว่า “นับเป็นโอกาสอันดีที่ได้ร่วมมือกับ เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ซึ่งสถาบันโภชนาการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2520 เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งด้านอาหาร และโภชนาการของชาติ ภายใต้กำกับของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นแหล่งรวมของผู้ทรงคุณวุฒิ ในด้านอาหารและโภชนาการ โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อส่งเสริมงานด้านอาหารและโภชนาการของประเทศให้ประชาชนมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะในขณะนี้เรากำลังรับมือกับไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก วัคซีนที่ทุกคนสร้างได้คือ การมีสุขภาพที่แข็งแรง สถาบันฯจึงพร้อมให้การสนับสนุนร้าน“Healthiful” (เฮลธิฟูล) เพื่อนำความรู้จากผลงานวิจัยนวัตกรรมด้านอาหารและโภชนาการของสถาบันฯ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ ร่วมกันพัฒนาแอปพลิเคชั่นเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ พร้อมบริการให้คำแนะนำที่เข้าใจง่ายกับลูกค้าร้าน “Healthiful”(เฮลธิฟูล)ฟรี ผ่านช่องทาง facebook messenger ของเพจ Healthiful Official https://www.facebook.com/Healthifulofficial เช่น โภชนาการพื้นฐาน การเลือกซื้อสินค้าที่มีประโยชน์และเหมาะสมกับโภชนาการและสุขภาพของแต่ละคนโดยทีมนักวิชาการด้านอาหารและโภชนาการจากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล