‘อรรถพล’ นำปั๊ม ปตท. ช่วยกระจายสินค้าตามแผนฟื้นฟูศก.ฐานราก 4 แสนล้าน

“อรรถพล” ดันปั๊มช่วยรบ.กระจายสินค้าตามแผนฟื้นฟูศก.ฐานราก4แสนล้านบาท

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) หรือซีอีโอ ปตท. เปิดเผยถึงนโยบายการทำงานภายหลังเข้ารับตำแหน่ง ว่า ปตท.พร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสังคม วงเงิน 4 แสนล้านบาท จากผลกระทบโควิด-19 โดยจะใช้เครือข่ายสถานีบริการน้ำมัน(ปั๊ม)ของปตท. ในการตั้งจุดจำหน่ายสินค้าของเกษตรกร ชุมชน กลุ่มผู้ผลิต

ขณะเดียวกันจะเจรจาสถาบันการเงินเพื่อสร้างเครดิตให้กับคู่ค้ารายย่อย ทำให้สถาบันการเงินปล่อยกู้ง่ายขึ้น และจะเดินหน้าโครงการเพื่อสังคมที่ปตท.ดำเนินการอยู่ อาทิ โครงการปลูกป่า โครงการช่วยเหลือ 84 ตำบล

นายอรรถพล กล่าวว่า สำหรับวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจปี 2563 นั้น ปตท.จะต้องรักษาความเข้มแข็งของธุรกิจหลักและสร้างธุรกิจใหม่แทนการเติบโตรูปแบบเดิมรองรับวิกฤตและความต้องการของผู้บริโภคด้วยกลยุทธ์ PTT by PTT คือ Powering Thailand’s Transformation ประกอบด้วย การสร้างพันธมิตรและพัฒนาธุรกิจ(Partnership and Platform) การพัฒนาเทคโนโลยีที่ผสมผสานความรู้ความเชี่ยวชาญ นวัตกรรม ดิจิตอลในทุกมิติ(Technology for All) การสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นในการเนินธุรกิจ(Transparency and Sustainability)