‘เซ็นทรัล ’ ควัก 50 ล้านบาท รุกทำเลทองย่านบางนา – ตราด ยกทัพสินค้าคุณภาพเอาใจขาช้อปกว่า 1,000 แบรนด์

นางณัฐธีรา จิราธิวัฒน์ บุญศรี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ในเครือกลุ่มเซ็นทรัลรีเทลเปิดเผยว่า ห้างเซ็นทรัล มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ส่งมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งเหนือระดับให้ลูกค้าในย่านบางนา–ตราดนี้ โดยพร้อมเปิดให้บริการห้างเซ็นทรัลเมกาบางนา วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ซึ่งเป็นกลุ่มคนวัยทำงานและครอบครัวคนรุ่นใหม่ ที่มีศักยภาพสูง ชอบพาครอบครัวมาใช้ชีวิตภายในห้าง พร้อมยกทัพสินค้าทั้งแบรนด์ไทย–แบรนด์อินเตอร์ รวมถึงแบรนด์ใหม่ยอดนิยมกว่า 400 แบรนด์ ที่จะทยอยเข้ามามอบความพิเศษในปีนี้ รวมกว่า 1,000 แบรนด์ โดยวันที่ 2 กรกฎาคมนี้ จะเป็นการทยอยปรับปรุงพื้นที่ในเฟสแรก เนื่องจากห้างเซ็นทรัลมีแผนศึกษาเพื่อที่จะขยายขนาดพื้นที่สาขาร่วมกับศูนย์การค้าเมกาบางนา พร้อมเตรียมทำการปรับโฉมใหม่ครั้งใหญ่อีกครั้ง ในช่วงไตรมาส 3-4 ปี 2564 เพื่อส่งมอบบริการสะดวกสบาย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ทุกครอบครัวให้สามารถมาใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขเสมือนบ้านหลังที่ 2

นางณัฐธีรากล่าวว่า ปัจจุบัน พื้นที่ย่านบางนา–ตราด ถือเป็นทำเลทองเพราะเป็นย่านเศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูง ทั้งยังเป็นประตูสู่ภาคตะวันออกเชื่อมต่อหลายจังหวัด อาทิ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และเป็นหน้าด่านก่อนเข้าสู่กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ในอนาคตอันใกล้ ยังมีโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง และรถไฟฟ้ารางคู่บางนา–สุวรรณภูมิ ที่จะเป็นแรงเสริมการเติบโตของพื้นที่นี้ ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จำนวนมาก มีโครงการบ้านจัดสรรมากถึง 18 โครงการ และอยู่ใกล้สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เดินทางเพียง 25 นาที ทั้งจำนวนประชากรในย่านนี้ มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

การดำเนินธุรกิจของเครือกลุ่มเซ็นทรัลรีเทล อยู่บนพื้นฐานการตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเป็นสำคัญ การคัดสรรแบรนด์ที่ห้างเซ็นทรัลนำเข้ามา จึงเป็นการตอบโจทย์ทั้งความต้องการสินค้าแบรนด์คุณภาพ และกำลังซื้อที่สูงขึ้น ห้างเซ็นทรัลเป็นแบรนด์ห้างสรรพสินค้าที่แข็งแกร่งครองใจลูกค้าคนไทยมากกว่า 70 ปี และเป็นที่น่าเชื่อถือของนักท่องเที่ยวต่างชาติมายาวนาน การันตีด้วยรางวัลต่างๆที่ได้รับทั้งในประเทศไทย และบนเวทีโลก อย่างล่าสุด ห้างเซ็นทรัลเป็นห้างเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่คว้ารางวัลอันทรงเกียรติระดับโลก “The 2020 GIA Global Honoree for Excellence in Retail” ความเป็นเลิศด้านการค้าปลีก ในงาน “The 2020 GIA Awards” ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ ยังได้รับรางวัล Influential Brands สุดยอดแบรนด์ชั้นนำประจำปี 2019 จากงาน 2019 Asia CEO Summit & Award Ceremony ในหมวดห้างสรรพสินค้า ซึ่งห้างเซ็นทรัลได้รับการโหวตให้เป็นห้างสรรพสินค้าแรกที่กลุ่มเจนวาย (Gen Y/อายุ 25-35 ปี) รู้จักมากที่สุด รวมถึงรางวัล Thailand’s Most Admired Brand

ที่ห้างเซ็นทรัล ได้รับการโหวตให้เป็นห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่น่าเชื่อถือที่สุด อันดับ 1 ของประเทศไทย ติดต่อกันเป็นปีที่ 14 (พ.ศ.2550-2563) ซึ่งเป็นผลการสำรวจความนิยมของผู้บริโภคทั่วประเทศของนิตยสาร BrandAge ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ

การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้ บริษัทฯ ได้ใช้งบประมาณกว่า 50 ล้านบาท โดยจัดสรรเป็นงบประมาณในการตกแต่งปรับโฉมใหม่ งบประมาณการตลาด ส่งเสริมการขาย กิจกรรม โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ซึ่งคาดว่าหลังจากเปิดให้บริการจะสร้างยอดขายเติบโตขึ้น 20% ภายในปี 2564” นางณัฐธีรากล่าว

นางณัฐธีรากล่าวว่า ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของห้างเซ็นทรัลเมกาบางนา จะเน้นกลุ่มคนไทยที่เป็นคนทำงาน และครอบครัวคนรุ่นใหม่ รวมถึงชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และอาศัยในย่านนี้ ซึ่งจะต่างกับ Target ของห้างเซ็นทรัลบางนา ที่จะเน้นกลุ่มครอบครัวใหญ่ที่มีหลายเจนเนอร์เรชั่น และเนื่องด้วยฐานข้อมูลบัตรเดอะวัน เป็น Big Data ที่แข็งแกร่ง มีจำนวนมากถึง 16 ล้านคน ทำให้เราเห็นถึงความต้องการ และกำลังซื้อของลูกค้า จึงได้นำแบรนด์ใหม่ๆเพิ่มเข้ามาให้ลูกค้าได้เลือกช้อป พร้อมกันนี้ ภายในห้างเซ็นทรัลเมกาบางนา ยังมีความทันสมัยและอบอุ่นเหมาะกับลูกค้าทุกเพศ ทุกวัยมี โดยมีจำนวน 3 ชั้น รวมพื้นที่ใช้สอยกว่า 13,000 ตร.ม. มีสินค้าชั้นนำทั้งไฮ–เอนแบรนด์ในประเทศ – แบรนด์อินเตอร์นำเข้า, แบรนด์ Only@Central รวมถึงแบรนด์ใหม่ยอดนิยมอีกกว่า 400 แบรนด์ที่จะทยอยเข้ามาเสริมทัพในปีนี้ รวมกว่า 1,000 แบรนด์

นายวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ในเครือเซ็นทรัลรีเทล เปิดเผยว่า บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์รวมทั้งสิ้น 51 สาขา ซึ่งนับเป็นห้างสรรพสินค้าที่มีจำนวนสาขามากที่สุด และครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศโดยมีพื้นที่ขาย รวมทั้งสิ้น 583,300 ตร.ม. ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ของโรบินสัน ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี มีผลประกอบการเป็นที่พอใจ และมีการพัฒนาธุรกิจรวมถึงการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และที่สำคัญในปีนี้ บริษัท เซ็นทรัลรีเทล จำกัด (มหาชน) หรือ CRC ในฐานะบริษัทแม่ที่มีประสบการณ์ในการบริหารค้าปลีกมายาวนาน ได้วางโครงสร้างธุรกิจค้าปลีกของกลุ่มเซ็นทรัลใหม่ (New Central New Retail) ทำให้ CRC เป็นผู้นำค้าปลีกที่มี “ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์” รวมกันมากที่สุดถึง 74 สาขา (ประกอบด้วย ห้างเซ็นทรัล 23 สาขา และ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน 51 สาขา) และตามแผนงานในการพัฒนาธุรกิจ CRC ได้มีการปรับบิสสิเนสโมเดลใหม่ (New Business Model) ให้สอดรับกับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ โดยมีการปรับรูปแบบของธุรกิจใหม่ ด้วยการปรับเปลี่ยนตราสัญลักษณ์และยกระดับภาพลักษณ์ใหม่ของ “โรบินสัน” และ “ห้างเซ็นทรัล” ในบางสาขา เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลงตัว

นายวุฒิเกียรติกล่าวว่า ในปีนี้ จะเริ่มปรับสาขาแรกคือ “ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เมกาบางนา” ซึ่งสาขานี้ เมื่อ 8 ปีที่แล้ว ได้มีการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่พร้อมกับการเปิดศูนย์การค้าเมกา บางนา (เมื่อเดือนพฤษภาคม 2555) ซึ่งนับเป็นสาขาที่มีกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูง ตั้งอยู่ในศูนย์กลางชุมชนที่ทันสมัย มีอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่หลายโครงการตั้งอยู่ใกล้ท่าอากาศยานนานาชาติ มีสถานศึกษาขนาดใหญ่หลายแห่ง รวมถึงมีระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้า MRT รองรับ ซึ่งในอนาคตพื้นที่ตรงนี้จะมีการขยายตัวค่อนข้างสูงและกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออกจึงเหมาะสมในการปรับภาพลักษณ์ใหม่ ให้ “โรบินสันเมกาบางนา” เปลี่ยนเป็น “เซ็นทรัลเมกาบางนา”