“แคท” จัดโปรแรงงานไทยแลนด์โมบายเอ็กซ์โปลดค่าบริการรายเดือน 50%

my by CAT จัดโปรแรงลดค่าบริการรายเดือน 50% นาน 1 ปี ในงานไทยแลนด์ โมบาย เอ็กซ์โป 2020

รายงานข่าว จากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า my by CAT ได้จัดโปรโมชั่นแรง ในงานไทยแลนด์ โมบาย เอ็กซ์โปร 2020 (Thailand Mobile Expo 2020) รับส่วนลดค่าบริการรายเดือน 50% นาน 1 ปี เมื่อเปิดเบอร์ใหม่ my แบบรายเดือน ย้ายค่ายมา my หรือเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน กับแพ็กเกจ “my 4G Max Speed” เล่นเน็ตเต็มสปีด ได้ทั้งเน็ตและโทร เริ่มต้นค่าบริการเพียงเดือนละ 200 บาท (ไม่รวม VAT) จากปกติ 399 บาท

รายงานข่าวระบุว่า นอกจากนี้ ยังได้เป็นเจ้าของซิมเบอร์สวยฟรี เมื่อเปิดเบอร์ใหม่ my แบบเติมเงิน และเติมเงินตั้งแต่ 300 บาท ขึ้นไป พร้อมสมัครแพ็กเกจที่ร่วมรายการ อาทิ แพ็กเกจเน็ตไม่อั้น “my 4G เน็ตสุขใจ” เล่นเน็ตเร็วสุด 2 Mbps และ 4 Mbps พร้อมโทรฟรีในเครือข่าย 24 ชั่วโมง ในราคา 120 บาทและ 200 บาท ใช้งานนาน 31 วัน ทั้งนี้ ภายในบูธได้ดำเนินการตามมาตรการ Social Distancing การรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก้ผู้เข้าร่วมงาน พบโปรพิเศษเฉพาะภายในงานไทยแลนด์ โมบาย เอ็กซ์โปร 2020 นี้เท่านั้น ระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ บูธ my by CAT ฮอลล์ 98-99 PM 4 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา