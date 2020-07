“โฮมโปรแฟร์ เชียงใหม่” ลดสูงสุด 70% 10 วันเท่านั้น

นางสาวสิริวรรณ เสริมชีพ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ โฮมโปร เปิดเผยว่า โฮมโปร แฟร์ เชียงใหม่ ในครั้งนี้ ถือเป็นอีเว้นท์ใหญ่ครั้งแรกหลังจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในไทยเริ่มคลี่คลายลง บริษัทจึงถือโอกาสที่ ศบค. ประกาศมาตรผ่อนปรนระยะที่ 3 จัดมหกรรมเรื่องบ้านขึ้น เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายสินค้าในช่วงต้นไตรมาส 3 สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศ หลังจากที่เศรษฐกิจเกิดการหยุดชะงักมาร่วมเดือน ซึ่งงานแฟร์ครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal โดยจะมีมาตรการคัดกรองไข้ และตรวจการสวมหน้ากากอนามัยบริเวณประตูทางเข้าทุกจุด ทั้งยังจัดจุดลงทะเบียนแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” บันทึกข้อมูลการเข้า-ออกพื้นที่งานแฟร์ ช่วยให้การควบคุม และป้องกันโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

“ไฮไลท์สำคัญของงาน เป็นการนำสินค้าเรื่องบ้าน เพื่อรับกับ New Normal เปลี่ยนสภาพแวดล้อมเดิมให้ตอบโจทย์ Lifestyle ใหม่ โฮมโปรมีสินค้าตอบโจทย์ทุก Segment ทุก Lifestyle อาทิ ลูกค้าที่ต้องทำงานที่บ้าน( Work from Home) ลูกค้าที่ต้องการความบันเทิงที่บ้านมากกว่าจะออกไปข้างนอก (Entertainment Home) กลุ่มนักเรียน นักศึกษาที่ต้องเรียนออนไลน์ (Learning at Home) และบรรดาคนที่รักสุขภาพ ชอบทำอาหารเอง (Eating at Home) สินค้าจำเป็นในการดูแลบ้าน ซ่อมแซม ปรับปรุง และการบริการ ด้าน Home Service ติดตั้งฟรี เปลี่ยนคืนสินค้า ซ่อมสินค้า การันตีด้วยทีมช่างมืออาชีพ เพื่อตอบโจทย์ความเป็น Total Home Solution อย่างแท้จริง “นางสาวสิริวรรณกล่าว

นางสาวสิริวรรณกล่าวว่า งานดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3–12 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้า นานาชาติฯ เชียงใหม่ ในบรรยากาศการช้อปที่แตกต่าง แต่คุ้มค่าเหมือนเดิม ทั้งการเว้นระยะ Social Distancing เพื่อความปลอดภัย แต่ผูกใจคนรักบ้านให้ใกล้กัน ด้วยขบวนสินค้า และของตกแต่งบ้านเทรนด์ใหม่รับหน้าฝน ลดราคาสูงสุดกว่า 70% ตลอด 10 วันเต็ม พร้อมจัดเต็มคอมโบความคุ้มให้หายคิดถึง ทั้งสินค้า Super Shock!! ช้อปสุดคุ้ม ลดสุดช็อค และสินค้า SHOCK Price ราคาสุดช็อค กลับมาให้ช้อปกันครบครัน อาทิ เครื่องซักผ้าพร้อมติดตั้งฟรี, ตู้เย็น, เครื่องปรับอากาศ, แอลอีดีทีวี, สุขภัณฑ์, อุปกรณ์ห้องน้ำ, เครื่องทำน้ำอุ่น, ที่นอน, เครื่องใช้ในบ้าน, เฟอร์นิเจอร์, กระเบื้อง, วัสดุซ่อมแซมบ้าน และอื่นๆ อีกมากมาย ห้ามพลาดกับโปรสุดคุ้มเอาใจคนรักบ้าน สิทธิพิเศษหนึ่งเดียวจากบัตรของคนรักบ้านตัวจริง สมาชิกบัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม รับความคุ้มค่า 2 ต่อ คุ้มที่ 1 รับส่วนลดทันที 3% ตั้งแต่บาทแรก พร้อมรับส่วนลดเพิ่มอีก 13% เมื่อแลกคะแนนเท่ายอดชำระ คุ้มที่ 2 รับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 2% เมื่อรูดเต็มจำนวน หรือรับสิทธิผ่อนชำระทั้งงาน เลือกระยะเวลาได้เอง นานสูงสุด 4-6 เดือน สำหรับ ลูกค้าบัตร โฮมโปร เฟิร์สช้อยส์ รับสิทธิ์ผ่อนทั้งงาน 0% นานสูงสุด 12 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท

“สิทธิพิเศษเหนือใคร ช้อปคุ้มค่าได้มากกว่า เฉพาะสมาชิกโฮมการ์ดเท่านั้น เพียงใช้คะแนนในบัตรเท่ายอดช้อป แลกรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20% หากคะแนนในบัตรไม่พอ สามารถโอนคะแนนจากบัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม, KTC, ธนชาต เติมเป็นคะแนนโฮมการ์ดได้ทันที และอย่าลืมรับสิทธิ์หน้างานสำหรับบัตรโฮมการ์ด เพียงลงทะเบียนที่จุดบริการ รับฟรีทันที คูปองส่วนลดรวมมูลค่า 1,100 บาท พร้อมเช็คแลกก่อนช้อป เพื่อความคุ้มค่าขั้นสุด นำแต้ม 100 คะแนน แลกเป็นส่วนลด 100 บาท ได้ตลอด 10 วันเต็ม”นางสาวสิริวรรณกล่าว