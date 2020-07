กัลฟ์ควักเฉียด2หมื่นล้านซื้อโรงไฟฟ้าลมในเยอรมนี

น.ส.ยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท) เรื่องการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในทะเล ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 464.8 เมกะวัตต์ ที่ประเทศเยอรมนี โดย Gulf International Holding Pte. Ltd. หรือ GIH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับกลุ่ม Global Infrastructure Partners หรือ GIP เพื่อซื้อหุ้นทั้งหมดของ Borkum Riffgrund 2 Investor Holding GmbH, Frankfurt am Main, Germany หรือ BKR2 Holding ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วน 50% ในโครงการ Borkum Riffgrund 2 Offshore Wind Farm GmbH & Co. oHG หรือ โครงการ BKR2 ด้วยมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 548 – 558 ล้านยูโร หรือประมาณ 19,219 – 19,570 ล้านบาท โดยส่วนที่เหลืออีก 50% ถือหุ้นโดยบริษัทในกลุ่ม Ørsted A/S สัญญามีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคมที่ผ่านมา

น.ส.ยุพาพิน กล่าวว่า โครงการ BKR2 เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในทะเล กำลังผลิต 464.8 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในทะเลเหนือ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเยอรมนี ซึ่งโครงการดังกล่าวได้เริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และสัญญาบำรุงรักษา กับกลุ่มบริษัท Ørsted เป็นระยะเวลา 20 ปี จากวันที่เปิดดำเนินการ อัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบต้นทุนแท้จริงรับประกันโดยรัฐบาลประเทศเยอรมนี เป็นระยะเวลา 9.5 ปี หลังจากเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ มีการรับประกันราคาขั้นต่ำ สำหรับปีที่ 9.5 – 20 จึงส่งผลให้โครงการดังกล่าวมีเสถียรภาพทางรายได้ในระยะยาว