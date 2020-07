เมื่อวันที่​ 9​ กรกฎาคม​ บริษัท​ โตโยต้า​ มอเตอร์(ประเทศไทย)​ จำกัด​ เปิดตัว​ รถยนต์โตโยต้า​ ครอส รถเอสยูวีเครื่องยนต์​ 1, 800​ ครั้งแรกของโลกที่ประเทศไทย​ ราคาเริ่มต้น​ 959,000​ บาท

นายมิจิโนบุ ซึงาตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายสุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย มร.ไดโซะ คาเมะยามา หัวหน้าวิศวกร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น เปิดตัวรถยนต์อเนกประสงค์ SUV ครั้งแรกของโลกที่ประเทศไทย “โคโรลล่า ครอส” ใหม่ A New Journey…ให้ชีวิตเดินทาง พร้อมเทคโนโลยีและฟังก์ชั่นตอบโจทย์การใช้ชีวิตเพื่อที่สุดของความสะดวกสบาย กับการเดินทางที่จะเติมเต็มความหมายให้กับชีวิต ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด แนะนำรถยนต์อเนกประสงค์ SUV ครั้งแรกของโลกที่ประเทศไทยกับ “โคโรลล่า ครอส” ใหม่ (All-New Corolla CROSS) ด้วยการออกแบบภายนอกให้ดูโฉบเฉี่ยว ปราดเปรียว และมีความแข็งแกร่ง ภายในห้องโดยสารกับที่สุดแห่งความกว้างขวาง สะดวกสบายพร้อมด้วยพื้นที่เก็บสัมภาระ ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้หลากหลาย อีกทั้งยังมอบความเงียบภายในห้องโดยสารได้อย่างยอดเยี่ยม ตอบโจทย์ทุกการใช้งานและทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในยุคปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์แบบ ครบครันด้วยฟังก์ชันการใช้งานของอุปกรณ์อำนวยความสะดวก อาทิ ประตูท้ายเปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมเซนเซอร์เปิด-ปิดฝาท้ายไฟฟ้าแบบ Kick activated และกล้องมองภาพรอบทิศทาง พร้อมมุมมองแบบ 3 มิติ (Panoramic view monitor) นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับสถาปัตยกรรมโครงสร้างยานยนต์ใหม่ TNGA (Toyota New Global Architecture) ให้สมรรถนะที่เหนือกว่า ควบคู่ไปกับระบบความปลอดภัยมาตรฐานระดับโลกของรถโตโยต้า (Toyota Safety Sense) มั่นใจในทุกสถานการณ์การขับขี่ มาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด 1.8 ลิตร ทั้งแบบเบนซิน และแบบไฮบริดรุ่นล่าสุดเจเนเรชันที่ 4 ที่ให้ทั้งอัตราเร่งที่ตอบสนองได้ทันใจและประหยัดน้ำมัน

นายมิจิโนบุ ซึงาตะ กล่าวว่า “จากสถานการณ์โรคเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยเริ่มดีขึ้นตามลำดับ และเพื่อสอดรับกับสถานการณ์ดังกล่าว รัฐบาลไทยได้ประกาศใช้มาตรการผ่อนคลายสำหรับประชาชนในการดำรงชีวิตประจำวันและการดำเนินธุรกิจ ขณะที่ประเทศไทยพยายามดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อให้สถานการณ์ฟื้นตัวสู่สภาพปกติโดยเร็ว ในส่วนของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย เรายังคงมุ่งมั่นที่จะเคียงข้างคนไทยด้วยการเดินหน้าดำเนินโครงการ “Toyota Stay with You” หรือ โตโยต้า เคียงคู่ไทย สู้ภัยโควิด-19 แม้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันกำลังคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ทุกคนก็ควรที่จะระมัดระวังและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้”

ตามที่โตโยต้าได้ก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งการขับเคลื่อน (Mobility Company) ด้วยการเดินหน้ามอบความสุขและความปลอดภัยให้กับทุกคน ภายใต้ปรัชญาของโตโยต้าที่มุ่งสร้างสรรค์ “ยนตรกรรมที่ดียิ่งกว่า” (Ever Better Car) ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนายนตรกรรมที่ดียิ่งขึ้น และผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดนี้ คือรถรุ่นที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน และเป็นยนตรกรรมที่จะเปิดประสบการณ์ให้ท่านได้ไปพบกับการเดินทางครั้งใหม่ สำหรับวิถีชีวิตแบบใหม่ ภายใต้รถยนต์อเนกประสงค์ “โคโรลล่า ครอส” ใหม่ (All New Corolla CROSS)

นายมิจิโนบุ ซึงาตะ กล่าวเสริมว่า “โคโรลล่า ครอส ใหม่ มาพร้อมกับสโลแกน “A New Journey… ให้ชีวิตเดินทาง” ซึ่งได้รับการพัฒนาภายใต้แนวคิด “ความกะทัดรัดที่มาพร้อมกับความสะดวกสบาย” (Compact yet Comfortable) และ “ความล้ำสมัยที่สะท้อนตัวตนของความภูมิฐานสำหรับชีวิตในเมือง” (Dignity Urban Vogue) นี่คือ ผลิตภัณฑ์ล่าสุดของโตโยต้าที่ไม่เคยมีมาก่อนในตลาด SUV และโคโรลล่า ครอส ใหม่นี้ ได้เปิดตัวในประเทศไทยซึ่งถือเป็นประเทศแรกของโลก โดยใช้แพลตฟอร์มของโคโรลล่า ซีดาน ที่โดดเด่นในความสมบูรณ์แบบตามมาตรฐาน QDR อันประกอบไปด้วย คุณภาพ (Quality) ความทนทาน (Durability) และความน่าเชื่อถือ (Reliability) สิ่งที่ทุกท่านจะได้รับจากรถรุ่นนี้ คือ “การได้ใช้เวลาอันมีค่ากับครอบครัวในพื้นที่ที่ปลอดภัยและเป็นส่วนตัว” รวมถึง “บ่งบอกไลฟ์สไตล์” ด้วยการออกแบบภายนอกที่ผสานความทรงพลังกับความปราณีตเข้าด้วยกันอย่างลงตัว พร้อมมอบพื้นที่ภายในห้องโดยสารที่กว้างขวางโอ่โถง และความอเนกประสงค์ที่เป็นเลิศเหนือความคาดหมายภายใต้ราคาที่จับต้องได้ โดย โคโรลล่า ครอส จะถูกส่งออกจากโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าเกตเวย์ ซึ่งเป็นโรงงานผลิตรถยนต์นั่งของโตโยต้าที่ตั้งอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคมนี้ ถือเป็นรถรุ่นที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยฝีมือคนไทย และส่งออกไปยังตลาดอื่นๆ ทั่วโลก ภายใต้ฝีมือการผลิตของคนไทย”

นายไดโซะ คาเมะยามา กล่าวว่า “แนวคิดของรถคันนี้คือ “การนำ DNA ของรถยนต์โคโรลล่ามาพัฒนาให้เกิดเป็นรถยนต์อเนกประสงค์” ทั้งนี้โคโรลล่า คือรุ่นรถที่ขายดีที่สุดในโลกของโตโยต้า กล่าวคือ โคโรลล่า ก็คือโตโยต้า นับตั้งแต่การเปิดตัวรถโคโรลล่ารุ่นแรกในประเทศญี่ปุ่นในปี 2509 และเป็นรถที่ขายดีที่สุดของโตโยต้า ปัจจุบันขายมาแล้ว 150 ประเทศทั่วโลก ด้วยยอดขายสะสม 48 ล้านคัน

คุณลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของโคโรลล่า ครอส คือ สัมผัสแห่งความหรูหรา พร้อมประโยชน์ใช้สอยที่เหนือความคาดหมายของลูกค้า สะท้อนภาพลักษณ์ของยนตรกรรมที่มี “ความแข็งแกร่งสำหรับชีวิตในเมือง” (Urban Toughness) ซึ่งเห็นได้ชัดจากดีไซน์และการออกแบบฐานล้อที่กว้าง เรามั่นใจว่ารถยนต์อเนกประสงค์คันนี้ เต็มเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ดึงดูดใจ ทั้งความสวยงามโฉบเฉี่ยวล้ำสมัย แฝงไว้ด้วยความทรงพลัง กระตุ้นและมอบแรงบันดาลใจให้ผู้ขับขี่ออกไปเผชิญความท้าทายใหม่ๆ โดยมอบความสะดวกสบายอย่างเหนือระดับในทุกด้าน”

โคโรลล่า ครอส ใหม่…A NEW JOURNEY มี 5 จุดขายหลัก

1. ด้านการออกแบบ

– A New Outstanding Journey – ให้ชีวิตเดินทาง…โดดเด่นด้วยดีไซน์เหนือระดับ

การออกแบบภายนอกโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดูโฉบเฉี่ยว ปราดเปรียว สะท้อนความหรูหราแต่ยังคงไว้ซึ่งความแข็งแกร่ง มาพร้อมหลังคามูนรูฟแบบไฟฟ้า ราวหลังคา ไฟหน้าและไฟท้ายแบบ LED ล้ออัลลอยขนาด 18 นิ้ว

– A New Satisfying Journey – ให้ชีวิตเดินทาง…พื้นที่ที่ตอบทุกความต้องการ

การออกแบบภายในได้อย่างลงตัว ด้วยสีภายใน สีแดงใหม่ Terra Rossa จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ MID (Multi Information Display) ขนาด 7 นิ้ว

2. ด้านสมรรถนะการขับขี่

– A New Energetic Journey – ให้ชีวิตเดินทาง…ขีดสุดแห่งพลังขับเคลื่อน

เครื่องยนต์ขนาด 1.8 ลิตร แบบระบบไฮบริดรุ่นใหม่ล่าสุด เจเนเรชันที่ 4 ที่พัฒนาแบตเตอรี่ใหม่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทนทานและประหยัดน้ำมัน แต่ยังคงไว้ซึ่งความสนุกในการขับขี่ และตอบสนองต่อการเร่งแซงได้อย่างมั่นใจ ด้วยอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเฉลี่ย 23.3 กิโลเมตรต่อลิตร ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพียง 98 กรัมต่อกิโลเมตร และแบบเบนซิน อัตราเร่งเต็มพลังตอบสนองได้ดั่งใจ ด้วยอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเฉลี่ย 15.4 กิโลเมตรต่อลิตร ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 150 กรัมต่อกิโลเมตร

– A New Confident Journey – ให้ชีวิตเดินทาง…ควบคุมได้อย่างมั่นใจในทุกเส้นทาง

ด้วยแพลตฟอร์ม TNGA มาใช้ควบคู่กับช่วงล่างแบบคานแข็งที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ เพื่อปรับช่วงล่างให้มีประสิทธิภาพการเกาะถนนที่ดี แต่ยังนุ่มนวลสะดวกสบายในทุกระดับ เพิ่มประสิทธิภาพการทรงตัวทั้งการขับขี่ทางตรงและในขณะเข้าโค้ง ทำให้การขับขี่ปราดเปรียว มั่นใจ ทัศนวิสัยดีขึ้น

3. ด้านความสะดวกสบาย

– A New Convenient Journey – ให้ชีวิตเดินทาง…ความสะดวกสบายทุกเส้นทาง

เน้นประโยชน์ใช้สอยที่โดดเด่นด้วยพื้นที่จุสัมภาระได้มากถึง 487 ลิตร นอกจากนี้ ในส่วนของห้องโดยสาร โดดเด่นด้วยประตูด้านหลังขนาดใหญ่ที่ช่วยให้ผู้โดยสารสามารถขึ้นและลงจากรถได้อย่างสะดวกสบาย และยังมีการออกแบบที่ว่างเหนือศีรษะให้สูงพอดี มีความโปร่ง สบาย ไม่อึดอัด มาพร้อมประตูท้ายเปิด-ปิดอัตโนมัติด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมเซนเซอร์เปิด-ปิดประตูท้ายแบบ Kick Activated เพิ่มความสะดวกสบายในการเก็บสัมภาระ เบาะคนขับปรับไฟฟ้า ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ Dual Zone พนักพิงด้านหลังปรับเอนได้ 6 องศา พนักวางแขนด้านหลังพร้อมที่วางแก้วน้ำ ช่องระบายอากาศและช่องต่อ USB สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง

4. ด้านความปลอดภัย

– A New Protected Journey – ให้ชีวิตเดินทาง…มาตรฐานความปลอดภัย

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมของโคโรลล่า ครอส ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยสืบทอดลักษณะเด่นที่เป็นดีเอ็นเอของรถในตระกูลโคโรลล่า เพื่อความมั่นใจทุกการขับขี่ด้วยระบบความปลอดภัยมาตรฐานระดับโลกของรถโตโยต้า (Toyota Safety Sense) อาทิ ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (Pre-Collision System) ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยหน่วงอัตโนมัติ (Lane Departure Alert with Steering Assist) ระบบควบคุมและปรับลดความเร็วอัตโนมัติพร้อมช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลน (Dynamic Radar Cruise Control with Lane Tracing Assist) และระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ (Automatic High Beams) รวมทั้ง กล้องมองภาพรอบทิศทาง พร้อมมุมมองแบบ 3 มิติ (Panoramic View Monitor) ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (Blind Spot Monitor) ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ (Rear Cross Traffic Alert) และถุงลมเสริมความปลอดภัย ระบบ SRS 7 ตำแหน่ง (Air Bags)

5. ด้านการเชื่อมต่อ

– A New Connected Journey – ให้ชีวิตเดินทาง…เชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ด้วยความเชื่อมั่น ปลอดภัย ไร้กังวล

สะดวกสบายไปกับหน้าจอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว รองรับ Apple CarPlay และ T-Connect เชื่อมต่อความสุขทุกเส้นทางให้คุณอุ่นใจปลอดภัยไร้กังวลในทุกสถานการณ์ ให้การดูแลรถยนต์เป็นเรื่องง่าย

นายสุรศักดิ์ สุทองวัน กล่าวว่า “ประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยงามซึ่งมีเอกลักษณ์อันโดดเด่น คือ ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นดั่งเพื่อนและครอบครัว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงโลกของเราให้กลายเป็นสังคมที่มีการเว้นระยะห่างทางสังคม แต่ในทางกลับกันทำให้เราได้ใกล้ชิดกับครอบครัวมากขึ้น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของวิถีใหม่ที่ได้เริ่มขึ้นแล้ว โตโยต้าพร้อมจะขับเคลื่อนความสุขให้กับคุณ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การท่องเที่ยว กีฬา และพักผ่อนกับครอบครัว การเดินทางไปยังบ้านเกิด และการท่องเที่ยวกับเพื่อน

โคโรลล่า ครอส ใหม่ จะสร้างนิยามใหม่ “A New Journey ให้ชีวิตเดินทาง” ในรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) ซึ่งเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของโลกในประเทศไทย จากรถยนต์นั่งสู่รถยนต์อเนกประสงค์ โดยเพิ่มประโยชน์ ใช้สอย มีความเป็นอิสระ และขับสนุกเหมือนรถยนต์นั่งสไตล์สปอร์ต อีกทั้งยังมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบความปลอดภัยที่ครบครัน

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มครอบครัวที่มีไลฟ์สไตล์หลากหลายและชอบความทันสมัย โดยเฉพาะจุดขายหลักของรถรุ่นนี้คือ สะดวก สบาย ปลอดภัยสำหรับทุกคนในครอบครัว อีกทั้งยังนั่งสบายทุกเบาะ ขับขี่อย่างมั่นใจตลอดการเดินทาง ไม่เหนื่อยและไม่เมื่อยล้า และยังมีเครื่องยนต์ไฮบริดที่ประหยัดน้ำมัน เงียบ แรง และค่ามลพิษต่ำ นอกจากนี้ยังคุ้มค่า คงทน ราคาขายต่อดี และนี่คือ เอกลักษณ์ของโตโยต้า”

พร้อมสัมผัสประสบการณ์การซื้อรูปแบบใหม่ New Buying Experience และประสบการณ์การใช้งานรูปแบบใหม่ New Usage Experience ผ่านแอปพลิเคชัน T-Connect by Toyota ที่มีเทคโนโลยีและบริการที่จะเชื่อมการขับเคลื่อนแห่งอนาคต รองรับทุกไลฟ์สไตล์

– ประสบการณ์การซื้อรูปแบบใหม่ New Buying Experience ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยได้เปลี่ยนการซื้อรถจากรูปแบบเดิม สร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าด้วยบริการรูปแบบใหม่ที่โตโยต้าได้คิดค้นพัฒนาขึ้น

– Connect Locator บริการเช็กสถานะสต็อกและระยะเวลาการส่งมอบรถยนต์แบบเรียลไทม์ (Real time) ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูล สถานะการส่งมอบรถได้อย่างแม่นยำ

– Connected Auto Loan (CAL) การอนุมัติสินเชื่อรถยนต์รูปแบบใหม่ ที่ทำให้เป็นเจ้าของรถได้ง่ายขึ้น

– บริการ Sabuy 😀 มิติใหม่ในการเช่าซื้อ ด้วยการผ่อนต่ำลง 20% พร้อมรวมค่าเช็คระยะ และบำรุงรักษา ณ ศูนย์บริการโตโยต้า มูลค่า 23,000 บาท และการรับประกันราคาสำหรับการแลกเปลี่ยนรถในอนาคต

– KINTO บริการออนไลน์รูปแบบใหม่สำหรับลูกค้าบุคคลทั่วไปเช่ารถระยะยาว เป็นอีกหนึ่งทางเลือกรูปแบบใหม่ สะดวกสบายไม่ต้องใช้เงินดาวน์

– แพ็กเกจประกันภัยชั้น 1 Convini-Insure คุ้มครองนาน 3 ปี และสามารถนำไปรวมกับยอดแบ่งจ่ายรายเดือนได้

– การรับประกันมูลค่ารถในอนาคต GFV (Guarantee Future Value) ราคาขายต่อไม่ต้องกังวล สำหรับรถรุ่น Hybrid

– ประสบการณ์ในการใช้งานรูปแบบใหม่ (New Usage Experience) เทคโนโลยีเชื่อมการขับเคลื่อนแห่งอนาคตที่ส่งมอบบริการผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ (T-Connect by TOYOTA) ด้วย 3 คุณสมบัติหลัก

1. Always located and protect บริการเพื่อความอุ่นใจ ปลอดภัย ไร้กังวล ประกอบด้วยการบริการ ดังนี้

– Find My Car

– ระบบติดตามการโจรกรรม (TheftTrack)

– ระบบช่วยเหลือฉุกเฉิน (SOS)

– ระบบกำหนดขอบเขตปลอดภัย (Geo-fencing)

2. Telematics CARE ช่วยให้การดูแลรถยนต์เป็นเรื่องง่าย สำหรับผู้ใช้รถยนต์โตโยต้าคลายกังวลในการขับขี่

– บริการแจ้งเตือนการบำรุงรักษา (Maintenance Reminder) รวมถึงการนัดหมายออนไลน์

– ข้อมูลรถและการขับขี่ (Vehicle Information)

– ประกันภัย ขับดีลดให้ Toyota Care PHYD (Pay How You Drive) ประกันภัยรูปแบบใหม่ ที่จะทำให้ประหยัดได้มากกว่า ด้วยส่วนลดจากการวิเคราะห์ข้อมูลการขับขี่ ขับรถดี ขับปลอดภัย มีส่วนลดค่าเบี้ยประกันต่ออายุ ต่อแรก ส่วนลดประวัติดี ในปีที่ 2 : 20% พร้อมลดเพิ่ม ต่อสอง ขับดีลดให้ อีกสูงสุด 25%

3. Happiness Mobility บริการเพิ่มความสุขทุกเส้นทาง ประกอบด้วย

– บริการผู้ช่วยส่วนตัว (Concierge Services) พร้อมดูแลคุณตลอดการเดินทาง

นอกจากนั้น ยังมีระบบบริหารยานพาหนะและการขนส่งแบบครบวงจร FTS (Fleet Telematics Service) สำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ที่จะช่วยให้สามารถติดตาม วางแผนการใช้รถ และควบคุมการใช้งาน รวมทั้งพนักงานขับรถได้อย่างสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพ โดยมีระบบแสดงผลได้แบบ Real Time พร้อมรายละเอียดข้อมูลสถานะต่างๆ ของตัวรถและการใช้งานรถ

นายสุรศักดิ์ สุทองวัน กล่าวเพิ่มเติมว่า “เพื่อตอบสนอง A New Journey ของทุกคนที่แตกต่างกัน นอกจากรุ่นมาตรฐานแล้ว เรายังมีรุ่นตกแต่ง ณ จุดขาย ที่จะมาเพิ่มความสุขและความสนุกให้มากขึ้น

– Urban sport style เพิ่มความสปอร์ต สะท้อนความเป็นตัวคุณให้โดดเด่นยิ่งขึ้น ตกแต่งด้วยชุดสปอยเลอร์รอบคัน และคิ้วตกแต่งประตูหลัง

– Adventure style เพิ่มดีไซน์ให้ดุดัน พร้อมลุยได้ทุกที่ ตอบโจทย์คนที่ชอบการเดินทาง ท่องเที่ยว เพื่อเติมเต็มประสบการณ์การขับขี่และท่องเที่ยว ตกแต่งด้วยชุดสปอยเลอร์รอบคัน และคิ้วตกแต่งประตูหลัง

โดยลูกค้าสามารถเลือกรูปแบบที่ชอบ โดยจ่ายเพิ่มไม่เกิน 500 บาท ต่อเดือนในยอดการผ่อนชำระรายเดือนเท่านั้น (คำนวณจากการเช่าซื้อนาน 60 เดือน) ซึ่งลูกค้าสามารถติดต่อผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ

นอกจากนั้น ขอแนะนำอีกหนึ่งช่องทางการสื่อสารระหว่าง โตโยต้ากับลูกค้า Toyota Tube (T-Tube) ที่จะเป็นสื่อแนะนำการใช้รถยนต์ในรูปแบบวีดีโอบนโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจวิธีการใช้งานของเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆ ได้ง่าย และถูกต้อง สำหรับลูกค้าที่สนใจทดลองขับรถ Corolla Cross ใหม่ สามารถลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ www.tmttestacar.com หรือ ติดต่อที่โชว์รูมผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ”

นายมิจิโนบุ ซึงาตะ กล่าวปิดท้ายว่า “สำหรับการพัฒนาโคโรลล่า ครอส ใหม่ เน้นให้ความสำคัญมากที่สุดคือ ความรู้สึกที่ผู้ขับขี่จะได้รับประสบการณ์การขับขี่ที่ง่าย สะดวก และสนุกอย่างลงตัว พร้อมฟังก์ชั่นการใช้งานที่ครบครันเหนือความคาดหวังของลูกค้า นอกจากนี้ สิ่งสำคัญที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี T-Connect คือนวัตกรรมการประกันภัยรูปแบบใหม่ภายใต้ชื่อ “ขับดี ลดให้” (Pay How You Drive – PHYD) ซึ่งเป็นนวัตกรรมประกันภัยรถยนต์ที่ผมมั่นใจว่าจะเป็นแรงจูงใจที่ดีให้ทุกท่านขับรถอย่างปลอดภัย ผมเชื่อมั่นว่าสุดยอดแห่งยนตรกรรมรุ่นใหม่ล่าสุดของเราคันนี้ จะเปิดประสบการณ์สู่การเดินทางครั้งใหม่ของทุกท่านเพื่อมุ่งหน้าสู่ยุคแห่งอนาคต พร้อมมอบความอุ่นใจในทุกเส้นทาง”

เลือกเป็นเจ้าของ โคโรลล่า ครอส ใหม่ 4 รุ่น และ 7 สีภายนอก

– Metal Stream Metallic – Red Mica Metallic – Attitude Black Mica – Celestite Gray Metallic – Platinum White Pearl* – Nebula Blue – Graphite Metallic



สีภายใน 2 สี

– Terra Rossa (เฉพาะรุ่น Hybrid Premium Safety และ Hybrid Premium ที่มีสีภายนอก Attitude Black Mica / Celestite Gray Metallic / Platinum White Pearl)

– Black

สำหรับรุ่นเครื่องยนต์ไฮบริด เกียร์อัตโนมัติ

– Hybrid Premium Safety ราคา 1,199,000 บาท**

– Hybrid Premium ราคา 1,089,000 บาท**

– Hybrid Smart ราคา 1,019,000 บาท**

สำหรับรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน เกียร์อัตโนมัติ

– 1.8 Sport ราคา 989,000 บาท**

ราคาพิเศษ 959,000 บาท (ณ วันเปิดตัว – 30 กันยายน 2563 มีจำนวนจำกัด)

*สำหรับสีพิเศษ Platinum White Pearl เพิ่ม 10,000 บาท

**ราคาดังกล่าวเป็นราคารถยนต์พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานที่ผลิตจากโรงงาน รวมเครื่องปรับอากาศและภาษีมูลค่าเพิ่ม

พิเศษสำหรับลูกค้าซื้อ All-New Corolla Cross วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2563

• เลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ 1.85% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น 1 Toyota Care

• ขยายระยะเวลารับประกันรถใหม่ 5 ปี หรือ 150,000 กม. ฟรีค่าแรงเช็กระยะจนถึง 100,000 กม. มูลค่ากว่า 34,000 บาท

• Toyota Privilege More ข้อเสนอพิเศษเพิ่มเติมเฉพาะลูกค้าโตโยต้า

ร่วมสัมผัสและทดลองขับ All-New Corolla Cross

ได้ที่โชว์รูมผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ

ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

และงาน Bangkok International Motor Show 2020

ในวันที่ 15 – 26 กรกฎาคม 2563