‘ ก . ล . ต .’ เล็งปรับหลักเกณฑ์รองรับการเสนอขายกองทุนรวมระหว่างฮ่องกง – ไทย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ Securities and Futures Commission (เอสเอฟซี) อยู่ระหว่างพัฒนากรอบความร่วมมือแบบทวิภาคี ด้านการเสนอขายกองทุนรวมข้ามพรมแดน ภายใต้โครงการจัดการลงทุนระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย (Mutual Recognition of Funds between Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China and Thailand : HK-TH MRF) โดยมีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้มีการเสนอขายหน่วยลงทุนระหว่างกัน ตามที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และนางแคร์รี่ แลม ผู้บริหารสูงสุดของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาลฮ่องกงกับรัฐบาลไทย เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจจัดการลงทุนไทยในเวทีสากล และเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้กับผู้ลงทุนของทั้งสองตลาด

ก.ล.ต. จึงปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการเสนอขายกองทุนรวมข้ามพรมแดนภายใต้โครงการ HK-TH MRF โดยใช้หลักการเดียวกับการกำกับดูแลโครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียน (ASEAN Collective Investment Schemes : ASEAN CIS) และโครงการจัดการลงทุนในเอเชียตามกรอบเอเปค (Asia Region Funds Passport : ARFP) ที่มีหลักเกณฑ์รองรับแล้ว โดยจะขยายขอบเขตของหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องทั้งด้านการเสนอขายหน่วยลงทุน

ของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศในไทย (inbound) และการนำกองทุนรวมไทยไปเสนอขายในต่างประเทศ(outbound) ให้รองรับโครงการ HK-TH MRF ด้วย

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=635 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail thapanee@sec.or.th หรือ slil@sec.or.th หรือ sireetho@sec.or.th จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม2563