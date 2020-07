“เอ็นซี” เปิดนวัตกรรมบ้านวิถีใหม่เจาะกลุ่มครอบครัว เผยโซนเหนือแข่งขันสูง

นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผย ถึงแนวคิด การสร้างแบรนด์ผ่านประสบการณ์ New Normal Living จากแบรนด์ที่ดีสู่แบรนด์ที่ยั่งยืนว่า เอ็น.ซี มีความเข้าใจถึงไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัย ที่ผ่านมาในช่วงโควิด ทุกครอบครัวต้องเผชิญ กับ การถูก Lock Down และได้รับผลกระทบทุกภาคส่วนธุรกิจ ทุกครัวเรือน ได้เรียนรู้การเปลี่ยนแปลง มีการปรับตัวสู่การใช้ชีวิตในวิถีใหม่ เอ็น.ซี ได้สัมผัสถึงคุณค่าของทุกๆ ครอบครัว มีมุมมองการใช้ชีวิตในบ้าน ดูแล ห่วงใยใส่ใจกันมากขึ้น มีความสุขในบ้านมากยิ่งขึ้น ได้เรียนรู้ถึงไลฟ์สไตล์ใหม่ๆ ร่วมกัน จึงเกิดเป็นแนวคิดของบ้านวิถีใหม่ สู่ความเป็นแบรนด์ที่มีความสุข ด้วยคอนเซ็ปต์ ALL FROM HOME กับครอบครัวทุกช่วงวัย a///gen ผ่าน 5 รูปแบบการใช้ชีวิตสู่ประสบการณ์ใหม่ Live Work Shop Learn Play เอ็น.ซี เชื่อมั่นว่า ทุกมิติความสุข เกิดขึ้นได้ที่บ้าน จึงเกิดไอเดีย นวัตกรรมบ้านวิถีใหม่ ในทุกโครงการของ เอ็น.ซี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิกทุกช่วงวัย ทุกครอบครัว สู่ความเป็นแบรนด์ที่ยั่งยืน

นายสมนึก กล่าวต่อถึง โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์นอร์เดิร์น มีความโดดเด่น ด้วยรูปลักษณ์ใหม่ มาแรงด้วยสไตล์สแกนดิเนเวียน หรือนอร์ดิก ที่สุดของการใช้ชีวิตที่เหนือกว่า สู่ความเป็น Township เมืองแห่งการอยู่อาศัยอย่างสมบูรณ์แบบ จากวิวัฒนาการของ Concept Project มีเอกลักษณ์แบบบ้านดีไซน์ที่โดดเด่น สไตล์ไทยประยุกต์ สู่ Modern Contemporary มีความเป็นตำนานของสถาปัตยกรรม ชูเสน่ห์ภายในให้ทุกวันคือวันพักผ่อน ที่ได้อยู่บ้าน สะท้อนตัวตนและไลฟ์สไตล์ของผู้ครอบครองได้อย่างลงตัว อีกทั้งยังมีความร่วมสมัยโดดเด่นด้วยรูปทรงหลังคาทรงสูง เป็นเอกลักษณ์เพิ่มเสน่ห์ให้กับบ้าน และสร้างการจดจำที่ดี กับโครงการ สไตล์นี้ ที่เดียวของโซนเหนือ บนพื้นที่ 38 ไร่ จำนวน 141 ยูนิต บ้านเดี่ยว มีขนาดพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 178 ตร.ม-267 ตร.ม ขนาดพื้นที่ 57 ตร.วา – 120 ตร.วา 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ ราคาเริ่มต้น 5.5-11 ล้านบาท พร้อมมอบแคมเปญ Free All บ้านเดี่ยว 4 ทำเลเด่น ด้วยข้อเสนอพิเศษจากโครงการ ฟรีดาวน์ สูงสุด 2 ล้านบาท ฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอน ฟรีของแถม ตกแต่งบ้าน ฟรีทองคำ สูงสุด 10 บาท พร้อมขับเคลื่อนยอดขายไตรมาส 3 เป้าหมาย 750 ล้านบาท และในครึ่งปีแรก เอ็น.ซี สามารถพิสูจน์ผลงาน ที่สร้างยอดขายได้ทะลุเป้า กว่า 1,900 ล้านบาท

“การแข่งขันบ้านแนวราบ โซนเหนือ ถือว่ามีสีสรรมาก ด้วยความหลากหลายของสินค้า ที่รองรับผู้ซื้อบ้าน เสมือนเป็นตลาดนัดใหญ่ของผู้อยากมีบ้านในกรุงเทพฯ อีกทั้งยังเป็นทำเลที่เหมาะกับการเลือกซื้อบ้านเพื่อการอยู่อาศัย อย่างมีความพร้อมในทุกๆด้าน ด้วยทำเลเอื้อการเดินทางสู่เมืองชั้นในอย่างรวดเร็ว ทั้งถนนกาญจนภิเษก หรือวงแหวนรอบนอก เชื่อมต่อทางพิเศษฉลองรัช (รามอินทรา-อาจณรงค์) ทางยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์ อีกทั้งมีโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว และรถไฟฟ้าสายสีแดง รองรับความสะดวกในทุกการเดินทาง เอ็น.ซี มีสินค้ารองรับตลาด ครอบคลุมทุกความต้องการ ทั้ง ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด และ บ้านเดี่ยว ตอบรับการใช้ชีวิตอย่างมีไลฟ์สไตล์ ที่ให้ความสุข กับทุกช่วงวัย a///gen ผ่าน 5 รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้ที่อยากมีบ้าน ปี 2020 นี้” นายสมนึกกล่าว