“โนเบิล คอสเพอร์” เปิดศึกมัดใจคนเข้าครัวยุคใหม่ ดึงเชฟดัง ดันแบรนด์ รัสเซลล์ ฮอบส์รุกตลาดเครื่องครัวท้ายปี

นางสาวอารดา วิทยวิรานนท์ กรรมการผู้บริหาร บริษัท โนเบิล คอสเพอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า หนึ่งในธุรกิจหลักของบริษัท คือการจำหน่ายสินค้าจากแบรนด์ รัสเซลล์ ฮอบส์ (Russell Hobbs) ซึ่งเป็นแบรนด์เครื่องครัวชั้นนำระดับโลก จากประเทศอังกฤษที่มีประวัติยาวนานกว่า 68 ปี ซึ่งเดิมทีสินค้ายอดนิยมของแบรนด์รัสเซลล์ ฮอบส์ คือกลุ่มเครื่องเตรียมอาหาร อาทิ เครื่องตี เครื่องปั่น รวมถึงเครื่องบดสับ แต่ภายหลังเมื่อบริษัทได้เปิดตัวหม้อทอดเอนกประสงค์แบบไร้น้ำมัน หรือที่นิยมเรียกว่า หม้อทอดไร้น้ำมันออกมาจำหน่าย ประกอบกับสถานการณ์ล็อกดาวน์ทำให้คนหันมาทำอาหารทานเองที่บ้า จึงทำให้กลุ่มเครื่องครัวไฟฟ้า กลายมาเป็นผู้นำแทนกลุ่มเครื่องเตรียมอาหาร ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้เตรียมรุกตลาดเครื่องครัวส่งท้ายไตรมาส ด้วยการเดินกลยุทธ์ “Collaboration Marketing” แสดงประสิทธิภาพของหม้อทอดเอนกประสงค์แบบไร้น้ำมัน รัสเซลล์ ฮอบส์ เพื่อมัดใจคนทำครัวยุคใหม่อย่างเต็มพิกัด ซึ่งกลยุทธ์ “Collaboration Marketing” จะเป็นการดึงเอาประสิทธิภาพของหม้อทอดเอนกประสงค์แบบไร้น้ำมันรุ่นใหม่ จากแบรนด์รัสเซลล์ ฮอบส์ ออกมาแสดงให้เห็น ผ่านฝีมือการทำอาหารของ “เชฟจารึก ศรีอรุณ” อาจารย์และเชฟดีกรีเหรียญทองระดับโลก ทั้งยังมีรางวัลอื่นอีกมากมายเป็นเครื่องการันตี ซึ่งการตลาดในครั้งนี้มีแนวคิดในการเชื่อมโยงผู้บริโภคชาวไทย เข้ากับแบรนด์เครื่องครัวจากยุโรป โดยใช้ความชำนาญในการทำอาหารไทย และความรู้ด้านอาหารยุโรป ของเชฟจารึกเป็นศูนย์กลาง เพื่อแสดงออกถึงเครื่องมือในการทำครัว ที่สามารถสร้างสรรค์อาหาร ได้ตามแบบของผู้บริโภค ตามสโลแกนของแบรนด์รัสเซลล์ ฮอบส์ที่ว่า “เป็นหัวใจของบ้านคุณ” (At the heart of your home) และครั้งนี้ยังเราได้มาเปิดตัวในร้านที่มีวัตถุดิบ ชั้นเลิศอย่าง ร้านแอคซิเดนทัล บุชเชอร์ (The Accidental Butcher) แห่งนี้ ที่มีความเป็นเลิศในการเลือกสรรวัตถุดิบคุณภาพระดับโลกอย่างประณีต ทั้งยังเน้นด้านความสดใหม่และความสะอาดมาเป็นอันดับหนึ่ง รวมถึงรู้ใจและเข้าใจในตัวลูกค้า สามารถตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าได้อย่างครบครัน ดุจคนในครอบครัว เช่นเดียวกับแบรนด์รัสเซลล์ ฮอบส์ เครื่องครัวยุคใหม่ ที่สามารถเป็นผู้ช่วยคนสำคัญในบ้านคุณ และเป็นสินค้าที่ดีที่สุด ที่เชฟนั้นนำเลือกใช้ (The Best Products on Chef’s Choice) ดังนั้น เราจึงมั่นใจว่าครั้งนี้เป็น Concept ที่เข้ากันอย่างลงตัวที่สุด

นางสาวอารดากล่าวว่า สำหรับการรุกตลาดส่งท้ายไตรมาสของ โนเบิล คอสเพอร์ จะใช้สินค้าเครื่องครัวในกลุ่มพรีเมี่ยมเป็นหลัก เพื่อตอบรับกับการเติบโตของผู้บริโภคกลุ่ม B+ ที่เน้นทำอาหารทานเองที่บ้าน และแสดงถึงคุณภาพของสินค้า ที่มีมาตรฐานเดียวกันกับตลาดยุโรป ได้แก่ สินค้ากลุ่มหม้อทอดไร้น้ำมัน (Air Fryer) 2 รุ่น คือ Air Fryer 3.5 ลิตร รุ่น RHAF3C ราคา 6,900 บาท มีตะกร้าจุอาหาร 3.5 กิโลกรัม การใช้งานแบบหมุน สามารถเลือกตั้งค่าอุณหภูมิความร้อนได้ สูงสุด 200 องศา ตั้งค่าเวลาสูงสุดที่ 60 นาที กำลังไฟ 1600 วัตต์ และ Brooklyn Air Fryer 5 ลิตร รุ่น RHAF5COP ราคา 8,500 บาท มีตะกร้าจุอาหาร 5 กิโลกรัม การใช้งานระบบอัตโนมัติ หน้าจอระบบสัมผัส มี 7 โหมดการทำงานอัตโนมัติ ทอด,พอร์คชอป,กุ้งอบ,อบขนมปัง,ไก่ย่าง,สเต็ก,ปลาย่าง อุณหภูมิความร้อนสูงสุด 200 องศาตั้งค่าเวลาได้สูงสุดที่ 60 นาที กำลังไฟ 1600 วัตต์ รับประกันสินค้า 2 ปี

“หลังจากที่บริษัทเปิดตัวหม้อทอดเอนกประสงค์แบบไร้น้ำมันเครื่องแรกไปเมื่อปลายปีที่แล้ว ได้สร้างผลลัพธ์ทำให้ภาพรวมของแบรนด์โตขึ้น 40% ส่วนในปีนี้ผลกระทบจากช่วงล็อกดาวน์ เป็นเวลากว่า 2 เดือน ทำให้ยอดขายออฟไลน์ลดลงอย่างมาก แต่ในทางกลับกัน การที่ผู้บริโภคทำอาหารทานเองที่บ้าน และให้ความสำคัญกับเครื่องครัวมากขึ้น ได้ทำให้ยอดขายทางออนไลน์มีการเติบโตมากขึ้นถึง 5 เท่า ส่งผลให้ภาพรวมยอดขายทางออนไลน์ของบริษัทมีการเติบโตถึง 130% และในปีนี้เราคาดหวังว่าการเปิดตัวหม้อทอดไร้น้ำมัน 2 รุ่นใหม่ และกลยุทธ์ Collaboration Marketing ร่วมกับเชฟจารึก จะช่วยดันให้บริษัททำยอดปลายปีได้มากกว่าปีก่อนถึง 50%” นางสาวอารดากล่าว