รีบเติมด่วน! พรุ่งนี้ น้ำมันขึ้นราคา 40 สตางค์

พรุ่งนี้ น้ำมันขึ้นราคา 40 สตางค์

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น 0.20 บาทต่อลิตร มีผล 19 ธ.ค. 2563 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 30.56, GSH95 = 23.15, E20 = 21.64, GSH91 = 22.88, E85 = 18.74, HSD-B7 = 24.59, HSD-B10 = 21.59, HSD-B20 = 21.34, ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 29.04 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

ด้านบางจากฯ ปรับราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์และดีเซลทุกชนิด +40 สต. ยกเว้น E85 +20 สต.

BCP Retail Price : GSH95S EVO = 23.15/ GSH91S EVO = 22.88/ GSH E20S EVO = 21.64 / GSH E85S EVO = 18.74 / Hi Diesel B20S = 21.34 / Hi Diesel S B10 = 21.59/ Hi Diesel S = 24.59/ Hi Premium Diesel S = 29.06 ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่กรุงเทพมหานคร