สิ้น “มนูญ ศิริวรรณ” ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานของไทย

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม มีรายงานว่า นายมนูญ ศิริวรรณ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิทยาการพลังงาน กระทรวงพลังงานและ ประธานคณะกรรมการ บริษัท การจัดการธุรกิจ จำกัด เกิดหมดสติระหว่างที่กำลังรับประทานอาหารที่อาคาร C ชั้น 4 ก่อนที่จะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล และต่อมาบุตรสาวของนายมนูญ ศิริวรรณ ได้แจ้งข่าวการจากไปด้วยโรคหัวใจวาย สิริอายุรวม 74 ปี

ทั้งนี้ นาย มนูญ ศิริวรรณ เกิดเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2489 มีประสบการณ์เกี่ยวกับทางด้านพลังงานมากมาย เป็นผู้บริหารในบริษัทน้ำมันข้ามชาติและบริษัทน้ำมันของคนไทย , เป็นอดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานด้านการตลาด บ.บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และเป็น นักวิชาการอิสระด้านพลังงานที่มีชื่อเสียงโด่งดัง

โดยมีการส่งข้อความรายละเอียดเกี่ยวกับการเสียชีวิตของ นายมนูญ ดังนี้

วันที่ 22 ธันวาคม 2563

เวลา 13.09 น. ผู้ป่วยล้มหมดสติ ระหว่างนั่งรับประทานอาหารที่ศูนย์อาหาร อาคาร C ชั้น 4

เวลา 13.15 น. บก.1 ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ จากพนักงานที่พบเห็นว่า มีพนักงานเป็นลม ภายในศูนย์อาหาร อาคาร C ชั้น 4

เวลา 13.17 น. ทีม ERT ได้ขึ้นไปตรวจสอบอาการของผู้ป่วยที่ อาคาร C ชั้น 4 ศูนย์อาหาร พบว่าผู้ป่วยหายใจเฮือก เริ่มทำการวัดชีพจรและระดับออกซิเจน พร้อมกับเช็คม่านตา รายงานแจ้ง บก.1

เวลา 13.17 น. บก.1 แจ้งส่วนการแพทย์ ปตท. พบผู้ป่วยหายใจเฮือก ที่อาคาร C ชั้น4 ขอสนับสนุนทีมแพทย์และพยาบาล

เวลา 13.20 น. ทีม ERT โดยคุณกิตติ และคุณทวิล เริ่มทำการ CPR

เวลา 13.20 น. ทีม ERT เริ่มใช้เครื่อง AED และเครื่องช่วยหายใจ(แบบมือบีบ)

เวลา 13.24 น. พยาบาลส่วนการแพทย์ ปตท. ถึงจุดเกิดเหตุ

เวลา 13.32 น. แพทย์จาก ส่วนการแพทย์ ปตท.ได้ทำการตรวจอาการและปฐมพยาบาล ก่อนส่งไปยังทางโรงพยาบาลวิภาวดี

เวลา 13.44 น. รถพยาบาลส่วนการแพทย์ ปตท. ได้ทำการส่งตัวไปยังโรงบาลวิภาวดีเพื่อทำการรักษาต่อไป

ข้อมูลเบื้องต้น

ผู้ป่วยชื่อคุณมนูญ ศิริวรรณ เป็นพนักงาน ของสำนักปลัดกระทรวงพลังงาน มีอาการหายใจเฮือก ไม่ตอบสนอง

หมดสติระหว่างที่กำลังรับประทานอาหารที่อาคาร C ชั้น 4

โรคประจำตัว โรคหัวใจ และใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ(หัวใจเทียม)