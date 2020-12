แคท ใจป้ำ ให้ไวไฟ-โทรฟรี ของขวัญปีใหม่

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท เปิดเผยว่า แคทเตรียมมอบของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนกับโปรโมชั่นพิเศษผ่าน 3 บริการสำหรับการอวยพรหรือติดต่อสื่อสารถึงกันในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ได้แก่

– บริการ C internet by CAT เปิดให้ประชาชนใช้บริการ Wi-Fi จาก C internet ได้ฟรีตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 – วันที่ 2 มกราคม 2564

– บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ CAT 009 ให้โทรฟรีได้ทั่วโลก ตั้งแต่เวลา 00.01 น.ของวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2564

– บริการ my by CAT มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทั้งแบบรายเดือนและเติมเงิน โดยเปิดให้ส่ง SMS ฟรีในเครือข่าย my พร้อมใช้งานแอปพลิเคชั่น Line ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2563 – 1 มกราคม 2564