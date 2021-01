‘นิสสัน’พัฒนาแผ่นอะคูสติก ลดเสียงรบกวนในรถยนต์

รายงานข่าวจากเมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น แจ้งว่า นวัตกรรมของนิสสันที่เสริมทั้งความเงียบในห้องโดยสาร ส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น ทำให้คว้ารางวัลจากนิตยสาร Popular Science (ป๊อบปูลาร์ ไซน์) ในปีนี้

เทคโนโลยีลดเสียงรบกวน (Noise-reducing) หรือที่รู้จักกันภายใต้ชื่อของ แผ่นอะคูสติกสังเคราะห์ ได้รับรางวัล The Best of What’s New Award จากนิตยสาร Popular Science ประจำปี 2020 ในหมวดยานยนต์

นิตยสาร Popular Science ก่อตั้งในปี ค.ศ.1872 มุ่งเน้นการรายงานเรื่องนวัตกรรม และการค้นพบที่แปลกใหม่ เป็นหนึ่งในแบรนด์สื่อที่เก่าแก่และได้รับความไว้วางใจมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา สำหรับรางวัล The Best of What’s New Award จะมอบให้แก่ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่มีความโดดเด่นในด้านนวัตกรรม สะท้อนถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมนั้นๆ

แผ่นอะคูสติกสังเคราะห์ที่นิสสันคิดค้นขึ้นนี้ เป็นวัสดุซับเสียงที่มีน้ำหนักเบา และมีหลักการการทำงานไม่ซับซ้อน โดยเป็นการผสมผสานระหว่างโครงสร้างแบบผลึกและแผ่นฟิล์มพลาสติกเพื่อควบคุมการสั่นสะเทือนของอากาศ จึงจำกัดการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียงที่มีช่วงกว้างของการสั่นมากถึง (500-1,200 เฮิร์ตซ์) อาทิ เสียงเครื่องยนต์ และเสียงจากบนท้องถนน ในขณะที่วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ในการจำกัดคลื่นเสียงในช่วงกว้างนี้มักเป็นแผ่นยางที่มีน้ำหนัก แผ่นอะคูสติกสังเคราะห์ของนิสสันนั้นมีน้ำหนักเบา เพียง 1 ใน 4 ของแผ่นยางทั่วไปเท่านั้น แต่คงไว้ซึ่งประสิทธิภาพในการซับเสียงในระดับเดียวกัน

วัสดุอะคูสติกสังเคราะห์จะเป็นนวัตกรรมที่พลิกโฉมวงการยานยนต์ คิดค้นขึ้นโดยทีมวิศวกรของนิสสัน ที่มุ่งเน้นการสร้างห้องโดยสารที่เงียบสงบ และยังตอบโจทย์ในด้านการลดน้ำหนักรวมของรถยนต์ ทำให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน และเพิ่มระยะทางในการขับขี่ให้มากขึ้นอีกด้วย

“เราตั้งใจจะนำแผ่นอะคูสติกสังเคราะห์ไปใช้กับรถยนต์หลายรุ่น ไม่ใช่แค่ในรถยนต์แบบลักชัวรี่หรือรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงในรถที่อาจมีข้อจำกัดในการใช้วัสดุซับเสียงที่มีน้ำหนักมาก”

ซึซึมุ มิอุระ วิศวกรด้านวัสดุอาวุโส ผู้อยู่เบื้องหลังโปรเจ็กต์แผ่นอะคูสติกสังเคราะห์กล่าว และว่าการพัฒนาและนำนวัตกรรมแผ่นอะคูสติกสังเคราะห์มาใช้ตอกย้ำว่านิสสันต้องการมอบประสบการณ์การขับขี่ที่สบายและเพลิดเพลินยิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้า

วัสดุอะคูสติกสังเคราะห์ กำลังอยู่ในกระบวนการพัฒนาเพื่อจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ โดยนวัตกรรมนี้เป็นการตอกย้ำว่านิสสัน อินเทลลิเจนท์ โมบิลิตี้ ได้รับการพัฒนาเพื่อมายกระดับประสบการณ์การขับขี่ของลูกค้า