“อนันดาฯ” ยกระดับมาตรฐานการอยู่อาศัย เปิดตัว “ ANANDA SURE” ตอบโจทย์การใช้ชีวิตคนเมือง

นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า อนันดาฯ มีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ไอเดียและพัฒนาสิ่งใหม่ๆ เน้นในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเมืองและการอยู่อาศัยภายในโครงการ เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการและทันต่อสถานการณ์ที่ยากในการคาดเดาเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยที่ดีที่สุดของคนเมือง ล่าสุดเปิดตัว “ANANDA SURE” #เราใส่ใจคุณภาพชีวิต คือ การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของการอยู่อาศัยเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ของคนเมือง ทั้งยังเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ที่จะเข้ามาเป็นครอบครัวของอนันดาฯ มากยิ่งขึ้นว่าเราจะส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ทุกท่านตั้งแต่วันแรกของการอยู่อาศัย และการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการอยู่อาศัยในโครงการของอนันดาฯ เพื่อเป็นส่วนในการสร้างรากฐานของคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกครอบครัวของอนันดาฯ สำหรับการตอบโจทย์ชีวิตเมือง กับ “ANANDA SURE” ด้วย 4 แกนหลัก คือ

1.SURE NEW LIVING SOLUTIONS ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตใหม่ New Normal และเพิ่มความมั่นใจในการอยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ทุกสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อนันดาฯ จึงได้รวมเอาทุก Feature เพื่อสร้างความปลอดภัยในการอยู่อาศัย 2. SURE FOR COMMUNITY เติมเต็มทุกความสุขให้ทุกครอบครัว อนันดาฯ พยายามในการตอบโจทย์และศึกษาทุกความต้องการ และเข้าใจในการอยู่อาศัยของคนเมือง 3.SURE FOR QUALITY อนันดาฯ ใส่ใจทุกรายละเอียดของการใช้ชีวิต เริ่มต้นจากคุณภาพและมาตรฐานของที่อยู่อาศัย ทั้งการออกแบบงานดีไซน์ที่ต้องมั่นใจว่าตอบโจทย์การใช้งานอย่างแท้จริง ไปจนถึงการตรวจสอบและการส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีเพื่อการอยู่อาศัย 4.SURE FOR EXCELLENCE SERVICES เพราะความสะดวกสบายของการอยู่อาศัย คือ หัวใจหลักในการสร้างสรรค์และพัฒนาด้านรูปแบบของการบริการ ที่ต้องเน้นเรื่องด้วยความจริงใจ ความใส่ใจ และรวดเร็วทันต่อความต้องการ ทั้งบริการตรวจเช็ค ซ่อมแซม ครบทุกรูปแบบเพื่อให้ลูกบ้านหายห่วงหมดกังวล ด้วยบริการที่อยู่ในระยะการรับประกันและบริการแพ็คเกจหลังรับประกันที่สามารถตรวจสอบได้ทุกรายการ

นายชานนท์กล่าวว่า สำหรับการบริการของ “ANANDA SURE” นั้นจะเริ่มตั้งแต่ก้าวแรกที่ลูกค้าเข้ารับบริการกับทางอนันดาฯ ด้วยการมอบสิ่งที่ดีที่สุด คือ อุ่นใจ ตั้งแต่ก้าวแรกของการให้บริการที่สร้างความอุ่นใจ ครบทุกช่องทางในการให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่และฝ่ายขายตอบโจทย์การอยู่อาศัยอย่างแท้จริง สบายใจ ด้วยทีมงานที่พร้อมให้การดูแลเรื่องการส่งมอบและการตรวจรับห้องพัก เพิ่มความสบายใจในคุณภาพห้องพักและบริการที่ได้มาตรฐานก่อนการเข้าอยู่อาศัย มั่นใจ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของสังคมคุณภาพด้วยรอยยิ้ม ความมั่นใจและปลอดภัยที่มากกว่าเดิมด้วยคุณภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดูแลและบริการในการอยู่อาศัยจากนิติบุคคลภายในโครงการ เข้าใจ เพื่อให้การอยู่อาศัยภายในโครงการสามารถตอบโจทย์และสร้างความสุขได้อย่างแท้จริง ด้วยทีมงานด้านการบริการงานซ่อมที่พร้อมให้คำปรึกษา ตรวจสอบ แก้ไขเข้าถึงทุกปัญหาเสมือนครอบครัวเดียวกัน และ ตรงใจ การบริการที่ตอบโจทย์ทุกมิติการอยู่อาศัยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกบ้านและการบริหารจัดการเพื่อให้สินทรัพย์คงไว้ซึ่งมูลค่าอย่างแท้จริง