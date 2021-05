“แม็คยีนส์” หนุนคนไทยฉีดวัคซีนป้องโควิดพร้อมมอบสิทธิพิเศษ รับหน้ากากผ้าฟรี

นางสาว กิตติมา วัชโรภาส ประธานเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจและการขาย บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ โควิด- 19 รอบ3 กลับมาระบาดอย่างรุนแรงมากขึ้น การฉีดวัคซีนเป็นทางออกระดับต้น ๆ ที่จะช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อและลดภาระของบุคลากรทางการแทพย์ แม็คยีนส์ขอเชิญชวนคนไทยทุกคนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ด้วยเคมเปญ “YOU ARE THE HERO” ซึ่งแคมเปญนี้จัดขึ้นเพื่อให้คนไทยทุกคนได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็ว รวมไปถึงทำให้เศรษฐกิจของประเทศสามารถเดินหน้าได้ต่อไป ซึ่งประชาชนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 แล้ว เพียงนำหลักฐานมาแสดงที่ร้านแม็คยีนส์ทุกสาขา จะได้รับหน้ากากผ้า แม็คฟรี จำนวน 50,000 สิทธิ์ มูลค่ารวม 2,950,000 บาท พร้อมรับเพิ่มสิทธิ์พิเศษส่วนลด50% ในการซื้อสินค้าแม็คยีนส์ราคาปกติ ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2564

สำหรับสมาชิก Mc Club สามารถช้อปผ่านเว็บไซต์ www.mcshop.com ได้ 24 ชม.และส่งฟรีถึงบ้าน เมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาท หรือสามารถ Shop From Home ง่ายๆได้หลายทาง ทั้ง Facebook Inbox หรือ LINE @mcjeans_official สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 020-666-999

เงื่อนไข สินค้าที่ร่วมรายการได้แก่ แม็คยีนส์และแม็คเลดี้ ราคาปกติ ,สินค้าที่ไม่ร่วมรายการได้แก่ U-P, Mc x Peak, Mc x J, Mc x Moo, กลุ่มสินค้าป้องกัน Covid, One Price, Value Price, New Normal Set, New Collection, รองเท้าทุกประเภท, คอลเลกชั่นพรี่เมี่ยม 45 ปี, McME, Selvedge

สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ที่ร้านแม็คยีนส์ทุกสาขา , เคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้าไม่ร่วมรายการ, Shop From Home ส่งฟรีสินค้าในจังหวัดเดียวกัน เมื่อซื้อสินค้าครบ 500 บาท (สุทธิ) ขึ้นไป