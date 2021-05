คนใช้รถปลื้ม! ‘ราคาน้ำมัน’ ปรับลดทุกชนิด มีผลวันพรุ่งนี้

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บมจ.บางจากปิโตรเลียม ประกาศลดราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด -50 สต. ยกเว้น E85 -30 สต.สำหรับกลุ่มดีเซลทุกชนิด -30 สต. BCP Retail Price: GSH95S EVO =27.35 / GSH91S EVO =27.08/ GSH E20S EVO =25.84 / GSH E85S EVO =21.59 / Hi Diesel B20S =24.24 / Hi Diesel S B10 =24.49/ Hi Diesel S =27.49/ Hi Premium Diesel S =32.26 (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.) มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. ของวันที่ 22 พฤษภาคมนี้