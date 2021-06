“พฤกษา” ปรับแบรนด์รับเทรนด์ใหม่โลก

นายปิยะ ประยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้สร้างมาตรฐานในการใช้ชีวิต รูปแบบใหม่อย่างไม่เคยมีมาก่อน พฤกษาใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย เตรียมความพร้อมให้ผู้บริโภคสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลก โดยพิจารณาจากเมกะเทรนด์ที่มีผล ต่อการอยู่อาศัยและใช้ชีวิตของผู้คนทั่วโลก 3 ด้านหลัก ๆ ได้แก่ 1.Health & Wellness Redefined สร้างนิยามใหม่ในการดูแลสุขภาพให้ลูกบ้านอย่างครบวงจร 2.Lifestyle Disruption สร้างวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ ที่พร้อมตอบโจทย์ทุกการเปลี่ยนแปลงด้วยการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาสร้างความสะดวกสบายในการอยู่อาศัย และ 3.Sustainable Development สร้างความยั่งยืนทั้งมิติของสิ่งแวดล้อม สังคม และการอยู่อาศัย เพื่อให้สามารถส่งต่อสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับคนรุ่นต่อไปได้ในอนาคต จึงเป็นที่มาของแนวคิด “พฤกษาใส่ใจ…เพื่อทั้งชีวิต Tomorrow. Reimagined.” เพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจของแบรนด์พฤกษา ซึ่งถือเป็นการให้คำมั่นสัญญาว่า พฤกษาไม่หยุดที่จะคิดสร้างสรรค์ และออกแบบที่พักอาศัยเพื่อการใช้ชีวิตที่ดียิ่งขึ้น สะดวกสบายและเชื่อมโยงกันมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ให้ความยืดหยุ่นที่รองรับการปรับเปลี่ยนให้ตอบสนองความต้องการในอนาคต เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของลูกบ้านและสมาชิกทุกคนในครอบครัว”

“เพื่อรองรับเทรนด์ด้านสุขภาพ หนึ่งในความร่วมมือที่เกิดขึ้นแล้วอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ ความร่วมมือกับ โรงพยาบาลวิมุต ในการมอบสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในการเข้ารับบริการสำหรับลูกบ้านพฤกษาโดยเฉพาะ การก่อสร้าง ViMUT Health Care Center ซึ่งจะเริ่มก่อสร้างในปีนี้ จะเป็นศูนย์สุขภาพที่ประกอบไปด้วยศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และคลินิกดูแลประชาชน เพื่อให้บริการลูกบ้านในโซน Pruksa Avenue ตลอดจนถึงการนำแนวคิดด้านสุขภาพเสริมเข้าไปในการออกแบบบ้านและพื้นที่ส่วนกลางของโครงการต่าง ๆ เช่นโครงการ พาทิโอ รัชโยธิน (Patio Ratchayothin) และโครงการระดับลักซ์ชัวรี่อย่าง เดอะ ปาล์ม (The Palm) “สำหรับกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี เพื่อรองรับวิถีที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค เรามีหัวหอกอย่าง Pruksa Next นำทีมโดยนายสมภพ สันติวัฒนกุล Head of Innovation & Strategy ที่ตั้งขึ้นมาใหม่ เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างยั่งยืน และนำไปสู่การพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ๆ โดยมีผลงานที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานจริงแล้ว เช่น Pruksa Flex นวัตกรรมผนังแบบใหม่ที่สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้สอยในบ้านได้ตามความต้องการ บริการ ASKURP เพื่อช่วยให้การแลกเปลี่ยน ซื้อขายบ้านเป็นเรื่องที่ง่าย และรวดเร็ว เป็นเสมือนที่ปรึกษาส่วนตัว จนกว่าลูกค้าจะสามารถขายบ้านหลังเก่าและมาซื้อโครงการของพฤกษาได้ ปัจจุบัน มีผู้ใช้บริการในการขายอสังหาริมทรัพย์แล้วกว่า 33 ราย”นายปิยะกล่าว

นางสาวอังคณา ลิขิตจรรยากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดองค์กร บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า วันนี้ผู้บริโภคมองหาที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของการใช้ชีวิต ตลอดจนคุณค่าของแบรนด์ที่สามารถสะท้อนความภาคภูมิใจเมื่อได้เป็นเจ้าของ แนวคิด “Tomorrow. Reimagined.” จึงเป็นการต่อยอดมาจากแท็กไลน์ของแบรนด์ที่ว่า “พฤกษาใส่ใจ…เพื่อทั้งชีวิต” ภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในทุกช่วงชีวิต เพื่อสร้างสรรค์ ทั้งในวันนี้ และพรุ่งนี้ โดยเราได้สะท้อนแนวคิดสื่อสารผ่านวิดีโอคอนเทนต์ และภาพโฆษณาชุด “บ้านที่พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง” โดยจะมุ่งเน้นสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายยุคมิลเลนเนียลส์ ผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก ตามพฤติกรรมของคนยุคมิลเลนเนียลส์ ที่เปิดรับเทคโนโลยีค่อนข้างสูง โดยเราคาดหวังว่าการเปลี่ยนแปลงสู่แนวคิด “พฤกษาใส่ใจ…เพื่อทั้งชีวิต Tomorrow. Reimagined.” จะช่วยสะท้อนภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์พฤกษาในฐานะหนึ่งในผู้นำด้านนวัตกรรมของวงการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคว่า พฤกษาเตรียมพร้อมในการส่งมอบที่อยู่อาศัยที่รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

“ในด้านการรองรับความเปลี่ยนไปของสิ่งแวดล้อม และสังคม อีกหนึ่งกลยุทธ์ที่พฤกษาให้ความสำคัญมาโดยตลอด คือความใส่ใจด้านความยั่งยืน ผ่านการดำเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ 1. ใส่ใจคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี (Heart to Home) เพื่อส่งมอบที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า 2. ใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Heart to Earth) ในทุกกระบวนการผลิต เพื่อลดโลกร้อน เช่น การลดขยะพลาสติก โดยร่วมกับโครงการ วน@ Pruksa โครงการ “คลองสวยน้ำใส” ซึ่งเป็นโครงการเพื่อช่วยรักษาและฟื้นฟูคลองในชุมชนรอบโครงการของพฤกษา 3. ใส่ใจสังคมและให้โอกาสที่ดี (Heart to Society) ผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการครูอาชีวะ 4.0 ยกระดับมาตรฐานวงการศึกษาไทยสู่ระดับสากล รวมถึงการช่วยเหลือและปรับปรุงบ้านและคุณภาพชีวิตของคนพิการ ใน “โครงการบ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ” ตลอดจน “โครงการจ้างงานคนพิการในบริษัท” เป็นต้น