“แสนสิริ” ปลื้มยอดขาย “BuGaan”ก่อนพรีเซลล์ดีเกินคาด ตอกย้ำเบอร์หนึ่งตลาดซูเปอร์ลักซ์ชัวรี่

นายอุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฎิบัติการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แสนสิริสร้างผลงานที่ดีอีกครั้งในตลาดบ้านเดี่ยวระดับซูเปอร์ลักซ์ชัวรี่โครงการ “BuGaan” (บูก้าน) เอ็กซ์คลูซีฟ เรสซิเดนท์ 3 ชั้น แห่งแรกบน โยธินพัฒนา ซึ่งเป็นไพร์มโลเคชัน ที่หาไม่ได้อีกแล้วใจกลางเมือง มูลค่าโครงการรวม 600 ล้านบาท ลิมิเต็ดเพียง 14 ครอบครัวเท่านั้น ในระดับราคา 35.9 – 80 ล้านบาท โดยสามารถสร้างยอดขายโครงการได้ถึง 450 ล้านบาทหรือคิดเป็น 75% จากมูลค่ารวมโครงการรวม โดยบ้านไซส์ XXL ราคาเฉลี่ย 70 ล้านบาท ได้รับความนิยมสูงสุด ทำให้บ้านในไซส์นี้ขายหมดทันทีก่อนการเปิดพรีเซลล์โครงการ ขณะที่บ้านไซส์ XL ขนาด 427 ตารางเมตร เน้นกลุ่มครอบครัวที่ชอบความเป็นส่วนตัวเหลือขายอีกเพียงไม่กี่ยูนิตที่ต้องรีบจับจองเป็นเจ้าของ

“แสนสิริประสบความสำเร็จในการเป็นผู้นำตลาดลักซ์ชัวรี่ จากความเชื่อมั่นในแบรนด์แสนสิริด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญกว่า 36 ปี และแบรนด์ที่แข็งแกร่งและเข้าถึงลูกค้าในทุกระดับราคา นอกจากนี้แสนสิริยังนับเป็น Taste-Maker Brand ที่พัฒนา BuGaan (บูก้าน) แบรนด์ลักซ์ชัวรี่ ที่สามารถเล่านิยามความลักซ์ชัวรี่แบบใหม่ในทุกรายละเอียดออกมาได้อย่างพิถีพิถัน ส่งผลให้ “BuGaan” (บูก้าน) เอ็กซ์คลูซีฟ เรสซิเดนท์” ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่กลุ่ม Young Affluent ได้เป็นอย่างดี ทั้งความเป็นเอ็กซ์คลูซีฟ เรสซิเดนท์ ที่เปรียบเสมือน Penthouse on Ground หรือ เพนท์เฮาส์ในรูปแบบบ้าน กับสเปซและฟังก์ชั่นที่ตอบโจทย์การใช้งานอย่างแท้จริง ด้วยดีไซน์ในแบบ Modern Luxury Living ใส่ใจในทุกรายละเอียดผ่านสเปซและฟังก์ชันรองรับไลฟ์สไตล์ยุคปัจจุบันที่หลากหลาย อย่างเหนือระดับ ส่วนกลางแบบส่วนตัวด้วยสระว่ายน้ำระบบน้ำแร่ Freshwater Swimming Pool และลิฟท์ส่วนตัวภายในบ้าน พร้อมความเป็นส่วนตัวสูงสุด ด้วยจำนวนยูนิตในโครงการที่มีเพียง 14 ยูนิตเท่านั้นซึ่งควรค่าแก่การครอบครอง ส่งผลให้ BuGaan” (บูก้าน) ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว” นายอุทัย กล่าว

นายอุทัยกล่าวว่า นอกจากนี้ ความสำเร็จของ “BuGaan” (บูก้าน) เอ็กซ์คลูซีฟ เรสซิเดนท์” ยังมาจากการตั้งอยู่ในทำเลที่นับเป็น The Best Location for Luxury Residence ทำเล “โยธินพัฒนา” ซึ่งเป็นทำเลที่หาไม่ได้อีกแล้วใจกลางเมืองและมียอดขายตลาดกลุ่มบ้านลักซ์ชัวรี่ในทำเลนี้โตเฉลี่ยสูงขึ้นถึง 17.35% ต่อปี เป็นทำเลสำหรับผู้ที่ปรารถนาในการมีบ้านระดับลักซ์ชัวรี่และ ซูเปอร์ลักซ์ชัวรี่ ใกล้เลียบทางด่วนเอกมัย- รามอินทรา ที่สามารถเดินทางเข้าเมืองได้อย่างสะดวกที่สุด ด้วยเวลาเพียง 3 นาที จากทางด่วนฉลองรัช (ด่านโยธินพัฒนา) เพียง 20 นาทีถึงทองหล่อ พร้อมยังรายล้อมด้วยแหล่งไลฟ์สไตล์ชั้นนำมากมาย

“แสนสิริเชื่อมั่นว่า “BuGaan” (บูก้าน) เอ็กซ์คลูซีฟ เรสซิเดนท์ จะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ใหม่ที่ได้รับการตอบรับที่ดี ทั้งความโดดเด่นในด้านแนวคิดการพัฒนาโครงการที่แตกต่างไม่เหมือนใคร ด้วยคอนเซ็ปต์ “My Home Speaks for Myself” บ้านที่บ่งบอกความเป็นตัวตน ด้วยดีไซน์แบบ Modern Luxury Living ใส่ใจในทุกรายละเอียดผ่านสเปซและฟังก์ชันรองรับไลฟ์สไตล์ ที่เปรียบเสมือน Penthouse on Ground หรือ เพนท์เฮาส์ในรูปแบบบ้าน กับสเปซและฟังก์ชั่นที่ตอบโจทย์การใช้งานอย่างแท้จริง บนไพร์มโลเคชัน “โยธินพัฒนา” ทำเลที่หาไม่ได้อีกแล้วใจกลางเมือง ทำให้มั่นใจว่าลูกค้าจะให้การตอบรับในเอ็กซ์คลูซีพ เรสซิเดน์ แบรนด์ “BuGaan” (บูก้าน) อย่างรวดเร็ว โดยยังเหลือบ้านไซส์ XL ขนาด 427 ตารางเมตร ที่ยังเปิดการขายอีกเพียง 6 ยูนิตเท่านั้น ทำให้ลูกค้าที่สนใจต้องการครอบครองมาสเตอร์พีซของที่อยู่อาศัยระดับลักซ์ชัวรี่ที่หายาก สนใจเข้าดูโครงการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความสำเร็จนี้จะผลักดันให้แสนสิริ ก้าวสู่ยอดขายโครงการแนวราบ 20,000 ล้านบาท และยอดโอนโครงการแนวราบ 18,000 ล้านบาท ตามเป้าหมายที่วางไว้ หลังจากล่าสุดทำผลงานแนวราบ มียอดขายไปแล้วถึง 10,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 50% จากเป้าหมายยอดขายที่วางไว้ นอกจากนี้จากการที่แสนสิรินับเป็น Taste-Maker Brand ที่พัฒนา BuGaan (บูก้าน) อีกหนึ่งแบรนด์ลักซ์ชัวรี่ได้อย่างประสบความสำเร็จ บริษัทยังได้เล็งวางแผนเปิดตัวแบรนด์ BuGaan (บูก้าน) ในทำเลอื่นๆ อีกด้วย” นายอุทัย กล่าว

นายมัธยันต์ เอี่ยมไพบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการแนวราบ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “BuGaan” (บูก้าน) เอ็กซ์คลูซีฟ เรสซิเดนท์” เป็นแบรนด์ใหม่ล่าสุด ภายใต้ “Sansiri Luxury Collection” คอลเล็กชั่นมาสเตอร์พีซของที่อยู่อาศัยระดับลักซ์ชัวรี่ ที่หายาก เหมาะแก่การครอบครองและสร้างมูลค่าเหนือกาลเวลา BuGaan ใส่ใจความหรูหราแบบฉบับโมเดิร์นในทุกรายละเอียดของทุกพื้นที่โครงการไม่ใช่เพียงแค่ตัวบ้าน อาทิ Fa?ade ที่แตกต่างด้วยการใช้วัสดุใหม่ๆ อย่างนวัตกรรมแผ่นหิน (Stone Surface) ที่มีราคาสูงและมอบผิวสัมผัสและความรู้สึกเหมือนนำหินทั้งก้อนมาใช้ตกแต่งในทางเข้าโครงการและบ้านแต่ละหลัง การวางผังโครงการ ที่มีการจัดวางอย่างพิถีพิถันเพื่อความเป็นส่วนตัวสูงสุดและให้บ้านทุกหลังมีจุดเด่นต่างกันเพื่อบ่งบอกความเป็นตัวตนที่ไม่เหมือนใครของลูกค้า บ้านทุกหลังยังมาพร้อมกับ Private Facility ภายในบ้าน เช่น สระว่ายน้ำระบบน้ำแร่ Freshwater Swimming pool และ Private Lift (เฉพาะบ้านขนาด XXL) ตลอดจนแนวคิดที่ต้องการทำให้ Facility เป็นส่วนหนึ่งกับตัวบ้าน (Connecting Space) เชื่อมต่อกันทั้งแบบ Vertical และ Horizontal “เพราะบ้านต้องเป็นตัวตนของเรา (My Home Speaks for Myself) …บ้านบ่งบอกถึงชีวิตและรสนิยมที่เป็นตัวตนของคนนั้นๆ แสนสิริจึงให้ความสำคัญกับเรื่องของการ Customized Space และฟังก์ชันให้ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์และรสนิยมของผู้อยู่อาศัยที่แท้จริง”