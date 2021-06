แฟนๆเศร้า แบรนด์ชานมชื่อดัง เตรียมปิดร้าน 19 มิ.ย.นี้ โพสต์ลาลูกค้า จนกว่าจะพบกันใหม่

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แบรนด์ชานมดังอย่าง ทีสแควร์ ได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก TeaSquare ทีสแควร์ Drinks Delivered เตรียมปิดร้าน ในวันที่ 19 มิถุนายนนี้ หลังเปิดให้บริการมาเกือบ 2 ปี โดยมีข้อความว่า

“โอกาสสุดท้ายสำหรับแฟนๆ ชาชีสทีสแควร์ มาถึงแล้ว!

สั่งเครื่องดื่มสุดโปรดไปฝากคนที่คุณรัก พร้อมรับที่รองแก้วน่ารักๆ ฟรีทุกแก้ว ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 19 มิถุนายนนี้ เป็นวันสุดท้าย และเป็นวันสุดท้ายที่เราจะเปิดขายอีกด้วย

ขอบคุณลูกค้าทีสแควร์ที่น่ารักทุกท่านที่ทำให้ช่วงเวลาตั้งแต่เราเปิดร้านมา 1 ปี 8 เดือน เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดช่วงหนึ่ง

You are what you drink. เป็นคำกล่าวที่ทำให้เรานึกถึงเวลาที่ผ่านมาแล้วอดยิ้มไม่ได้ เพราะแต่ละคนต่างชอบเครื่องดื่มกันไปคนละแบบ และแต่ละคนก็มีลักษณะนิสัยเฉพาะตัวคนละแบบจริงๆ

“ขอมัตฉะชีสหวาน 200% ค่ะ ของแฟนหนูเอง คราวที่แล้ว 120% มันบอกยังไม่พอ”

“ชานมทีสแควร์ไข่มุกบราวน์ชูการ์ หวานปกติ แต่พี่ขอไข่มุกบราวน์เพิ่มอีกที่นึงนะ”

“อู่หลงชีสหวาน 0% ค่ะ ไม่อยากกินหวาน แต่ยกเว้นให้ชีสนิดนึงแหละ”

“ชาพีชหวานปกติ แพ็ค 5 แก้วนะ จะเก็บไว้กินซักอาทิตย์นึง ไม่ได้มาบ่อยๆ”

อนาคตเป็นเรื่องไม่แน่นอน เราตอบไม่ได้ว่าเราจะกลับมาอีกเมื่อไหร่ หรือจะกลับมาอีกหรือไม่ แต่มันไม่เป็นไรหรอก ไม่เป็นไรหรอก เราบอกตัวเองว่าชีวิตเรายังต้องดำเนินต่อไปด้วยความสุข และเราหวังว่าแฟนๆ ทีสแควร์ทุกคนจะดำเนินชีวิตด้วยความสุขเช่นเดียวกับเรา

จนกว่าจะพบกันใหม่”