“ทีม Global Minds” คว้ารางวัล ITF 2021 Thailand จากแข่งเวทีนานาชาติตอบโจทย์พลังงานปี 2050

นายปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า ได้จัดทำโครงการ Imagine the Future Scenarios Competition 2021 Thailand ปิดฉากสุดประทับใจหลังแข่งขันกันกว่า 6 เดือน ผู้ชนะได้แก่ ทีม Global Minds เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันเวทีนานาชาติระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง ด้านประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เชื่อมั่นในพลังของคนรุ่นใหม่ก้าวต่อไปเป็นผู้นำออกแบบเมืองแห่งอนาคตและเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด ประเมินปี 2050 จะมีผู้คนร่วมอยู่อาศัย ทำงาน และใช้ชีวิตในเมืองหลักเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 70 ของประชากรโลก เร่งสร้างสรรค์ Solutions ด้านพลังงานเพื่อวันนี้และอนาคต โดยโครงการ Imagine the Future Scenarios Competition 2021 Thailand เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทุกเจนฯ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ Powering Progress ที่ผสานกลยุทธ์ สัดส่วนธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนความมุ่งมั่นสร้างสรรค์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยสานต่อเจตนารมณ์ Trusted Partner for Better Life พันธมิตรที่ไว้วางใจได้ ร่วมกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งเปี่ยมไปด้วยทักษะการนำเสนอแนวคิด ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยด้านต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นเมือง และจินตนาการที่จะสานต่อไปสู่อนาคตร่วมกัน ตลอดระยะเวลากว่า 6 เดือนของการแข่งขัน เชื่อมั่นว่าน้องๆ นักศึกษารวมถึงพี่เลี้ยงจิตอาสาของเชลล์ ประเทศไทยได้แลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์การเรียนรู้ และการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เพื่ออนาคตของเราทุกคน

“โครงการ Imagine the Future Scenarios Competition 2021 Thailand ได้เดินทางมาถึงรอบสุดท้ายแล้ว และผมขอแสดงความยินดีกับทีม Global Minds ที่ชนะเลิศการแข่งขันครั้งนี้ พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่เสียสละและมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครทั้ง 62 ทีม คณะกรรมการจัดโครงการ และคณะกรรมการตัดสินโครงการ ITF 2021 Thailand กลุ่มพี่เลี้ยงจิตอาสา มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) ที่ให้เกียรติร่วมสนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและเปิดโอกาสให้ทีมที่ชนะเลิศได้มีประสบการณ์ศึกษาดูงานด้าน Smart City อีกด้วย”นายปนันท์กล่าว

นางสาวฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด และประธานกรรมการจัดโครงการ Imagine the Future Scenarios Competition 2021 Thailand กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจกับน้องๆ จากทุกทีมที่มีส่วนร่วมกับการแข่งขันครั้งนี้ แสดงให้เห็นเจตจำนงของคนรุ่นใหม่ต่อพันธกิจการจิตนาการที่สร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม ตลอดจนการใช้ทักษะดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งจะสามารถใช้ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานแห่งอนาคตได้ โลกอนาคตปี 2050 ไม่ใช่เรื่องไกลตัว และเป็นเรื่องของทุกคน ในการสร้างทางออกในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานที่ยั่งยืน จากการประเมินในกลุ่ม “Shell City Solutions” เราเห็นทิศทางสถานการณ์ข้างหน้าพบว่าเมืองหลักของโลกจะขยายตัวอย่างรวดเร็วทั้งอุตสาหกรรม คมนาคม ขนส่ง เมืองเป็นศูนย์กลางชีวิตในทุกมิติ มีประชากรเคลื่อนย้ายมาพักอาศัยประมาณร้อยละ 70 ของประชากรทั่วโลกในปี 2050 ดังนั้น ขอบคุณน้องๆ คนรุ่นใหม่ในโครงการ Imagine the Future ที่ร่วมกันทำให้ภาพอนาคตของเมืองต่างๆ ชัดเจนขึ้นและเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์โซลูชั่นด้านพลังงานสำหรับวันนี้ถึงอนาคตไปด้วยกัน