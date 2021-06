“ศุภาลัย”เปิดตัวมิกซ์ยูสย่าน ลาดกระบัง – ฉลองกรุง” เริ่ม 2.19 ล้าน

นางสาวธัญวรัตน์ ปัญญารัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาดและการขาย บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าเปิดตัวโครงการแนวราบอย่างต่อเนื่อง เจาะตลาดเรียลดีมานด์ ในราคาที่จับต้องได้ สามารถตอบโจทย์การอยู่อาศัยกับพื้นที่ใช้สอยและฟังก์ชันที่มากกว่า บนทำเลที่เดินทางสะดวก สำหรับโครงการ “ศุภาลัย พรีโม่ ลาดกระบัง – ฉลองกรุง” มีจุดเด่นการวางผังบ้านแบบมิกซ์โปรดักส์ ในโครงการเดียวกัน ทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม หลากหลายฟังก์ชันพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันภายในโครงการ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า ที่เหมาะกับการเริ่มต้นครอบครัวหรือขยายครอบครัว อีกทั้งใกล้แหล่งธุรกิจสำคัญอย่างนิคมฯ ลาดกระบัง

ศุภาลัย พรีโม่ ลาดกระบัง – ฉลองกรุง ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 35 ไร่ จำนวน 264 แปลง มูลค่าโครงการประมาณ880 ล้านบาท มาพร้อมแนวคิดการออกแบบที่อยู่อาศัย Keep going and Fulfill Your Dream “บ้านที่เติมเต็ม… ความฝันและชีวิตคุณให้สมบูรณ์แบบ” เติมเต็มทุกท่วงทำนองของชีวิต เพื่อสอดคล้องไปด้วยความรู้สึกและความทรงจำที่แสนงดงาม มาพร้อมกับบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม สไตล์โมเดิร์นให้เลือกถึง 8 แบบ 8 สไตล์หลากหลายฟังก์ชันที่ออกแบบมาอย่างลงตัว สะดวกสบายสำหรับทุกกิจกรรม และตอบโจทย์ทุกความต้องการของทุกคนในครอบครัว ในราคาเริ่มต้น 2.19 ล้านบาท* พบกับบ้านที่เติมเต็มก้าวแรกแห่งฝันด้วย “ทาวน์โฮม 2 ชั้น” ที่มีให้คุณเลือกถึง 2 แบบ 2 สไตล์ หน้ากว้างถึง 5 – 6.25 ม. พื้นที่ใช้สอย 114 – 141 ตร.ม. 3 ห้องนอน 2 – 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ แบบบ้านศุภโชติ หน้ากว้างถึง 5 เมตร มาพร้อมห้องนอน Master ขนาดใหญ่พร้อมระเบียง ฟังก์ชันลงตัวใช้ประโยชน์ได้จริงในทุกพื้นที่ และแบบบ้านศุภธัญญ์ แปลงมุมกว้างพิเศษถึง 6.25 เมตร และปลงกลางกว้างถึง 5.5 เมตร มาพร้อมกับพื้นที่อเนกประสงค์ บริเวณชั้น 2 เพิ่มช่องแสงสว่าง Skylight และพื้นที่นั่งเล่นและส่วนทานอาหารขนาดใหญ่กว้างขวาง เชื่อมต่อไปยังสวนหลังบ้าน ให้ความเป็นส่วนตัว

เติมเต็มความฝันไปอีกขั้นด้วย “บ้านแฝด” สำหรับการเริ่มต้นครอบครัวอันแสนอบอุ่นด้วยพื้นที่ใช้สอย 128 ตร.ม. 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ มาพร้อมส่วนรับแขกและส่วนทานอาหารเชื่อมต่อกัน ห้องครัวขนาดใหญ่พร้อมประตูกั้นเป็นสัดส่วน กับฟังก์ชันที่ลงตัว ใช้ประโยชน์ได้ในทุกพื้นที่ และห้องนอนที่ 3 สำหรับสมาชิกตัวน้อย และ “บ้านเดี่ยว” บ้านที่ช่วยเติมเต็มครอบครัวให้สมบูรณ์แบบด้วยพื้นที่ใช้สอย 150 – 197 ตร.ม. 3 – 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ เน้นการออกแบบให้มีพื้นที่กว้าง สำหรับทุกกิจกรรมในครอบครัว ห้องนอนใหญ่พร้อม Walk in closet เพื่อทุกการใช้ชีวิตเป็นเรื่องง่าย มาพร้อม 2 มุมพักผ่อนที่ชั้นบนและชั้นล่าง และเพิ่มความสะดวกสบายด้วยห้องนอนล่างสำหรับผู้สูงวัย หรือจะดัดแปลงเป็นห้องทำงาน รวมทั้งการออกแบบบ้านที่เติมเต็มด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 และช่วยประหยัดพลังงาน เช่น เลือกใช้อิฐมวลเบา ซึ่งกักเก็บความร้อนน้อย กระจกเขียว/อนุรักษ์พลังงานเบอร์ 5 ช่วยตัดแสงเพื่อลดความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ตัวบ้าน พร้อมเติมเต็มความสบาย ด้วยช่องแสงรับลม และการจัดวางทิศบ้าน ช่วยให้บ้านเย็นสบาย รวมทั้งเต็มเติมทุกความสุขและทุกการพักผ่อนของคุณได้เต็มที่ภายในโครงการ ด้วยสวนส่วนกลางขนาดใหญ่พร้อม Playzone สโมสร ฟิตเนส และสระว่ายน้ำ มั่นใจกับระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมกล้อง CCTV ภายในโครงการ และทางเข้า – ออก ด้วยระบบ Easy Pass

สัมผัสบ้านที่เติมเต็มความฝันและชีวิตคุณให้สมบูรณ์แบบโซนลาดกระบัง – ฉลองกรุง ในงาน Pre – Sales 26 – 27 มิถุนายน นี้ จองในงานรับฟรี แอร์ทุกห้องนอน บัตรกำนัลเฟอร์นิเจอร์ SB มูลค่า 50,000 บาท ชุดอุปกรณ์ กันขโมย และของแถมอีกหลายรายการ โดยสามารถลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษได้ที่ https://bit.ly/2ThUyhp เพื่อสร้างความมั่นใจในการเข้าเยี่ยมชมโครงการ ทางบริษัทฯ ได้เพิ่มศักยภาพมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยระดับสูงแก่พนักงานที่ให้บริการลูกค้า โดยทุกคนได้รับการฉีดวัคซีน COVID – 19 เป็นที่เรียบร้อย อีกทั้งยังมีมาตรการความปลอดภัยด้านชีวอนามัยอย่างเข้มงวดทั้งในโครงการและสำนักงานขาย ด้วยการทำความสะอาดและพ่นน้ำยา ฆ่าเชื้อ จัดเตรียมเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และมาตรการ Social Distancing อีกทั้งสามารติดตามอัพเดทโครงการเปิดใหม่ โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษมากมาย เพียงดาวน์โหลด SUPALAI SABAI Application ได้ที่ www.supalai.com/applications/ หรือสอบถามข้อมูลโทร. 1720