“ไรมอนแลนด์” จัดอีเว้นท์ส่งเสริมการขาย-ชมห้องตัวอย่าง ผ่านออนไลน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมดีลดีเริ่มต้น 8.88 ล.

นายมนาเทศ อันนวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด และการขาย บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (RML) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาถือได้ว่าไรมอน แลนด์ เป็นเจ้าแรกๆ ในการริเริ่มทำกิจกรรมใหม่ๆหลากหลายกิจกรรม รวมถึงการ Live Streaming ในยุค New Normal ไม่ว่าจะเป็นการทำเทรนนิ่งออนไลน์ให้กับผู้ที่สนใจหารายได้เสริมจากการเป็นตัวแทนการขายโครงการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ตลอดจนการจัดงาน Blogger Day Live Streaming รวมไปถึงการนำเสนอประสบการณ์การขาย และการเข้าชมห้องตัวอย่างแบบ New Normal ผ่านทาง Raimon Land iConnect แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ลูกค้าสามารถเข้าไปชมห้องตัวอย่างเสมือนจริงได้ การนัดหมายพูดคุยกับฝ่ายขายผ่าน VDO Call ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีสามารถปิดการขายจากลูกค้าชาวต่างชาติได้

จากกระแสการตอบรับที่ดีของการขายผ่านช่องทางออนไลน์ และความสำเร็จของแคมเปญสุดเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะ “ยูนิตพิเศษ” เพื่อกระตุ้นยอดขายไตรมาส 2/64 นั้น บริษัทฯ เดินหน้ารุกตลาด จัดโปรโมชั่น และกิจกรรมอย่างต่อเนื่องกับ “The Ultimate Luxury Deals” กิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านทาง Live Streaming แพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อพบประสบการณ์ชมห้องตัวอย่างกับโครงการระดับ Ultimate Luxury ทำเลใจกลางเมือง ได้แก่ The Estelle Phrom Phong (ดิ เอสเทลล์ พร้อมพงษ์) และ TAIT Sathorn 12 (เทตต์ สาทร ทเวลฟ์) กับดีลที่สุด โดยได้พิธีกรหนุ่มชื่อดัง มากความสามารถ “แบม-ปีติภัทร คูตระกูล” มาเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนั้น

สำหรับโครงการ The Estelle Phrom Phong คอนโดมิเนียม High-rise ระดับลักชัวรี่หนึ่งเดียวบนทำเลศักยภาพใจกลางเมืองย่านพร้อมพงษ์ ซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนกับ TOKYO TATEMONO บริษัทชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น บนสุขุมวิท 26 ท่ามกลางสังคมคุณภาพ (Exclusive Community) ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองอย่างแท้จริง ด้วย Lifestyle Hub ระดับเวิลด์คลาสอย่าง The EM District, ทองหล่อ-เอกมัย, โรงแรมระดับ 5 ดาว, ร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์, โรงเรียนนานาชาติ, โรงพบาบาล รวมไปถึงการเดินทางที่สะดวกสบายทั้ง BTS และจุดขึ้นลงทางด่วน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ คอนเซียร์จ เซอร์วิส (Concierge Services) ไว้คอยบริการตลอด 24 ชั่วโมง, ฟิตเนสล้ำสมัยจาก Techno Gym ตอบรับ Digital Lifestyle, Supercar Parking, ห้องพักรับรองแขกผู้มาเยี่ยมเยือน (Dedicated Guest Room), สระน้ำลอยตัว (Flotation Pool) เพื่อความผ่อนคลายตามแรงบันดาลใจจากทะเล Dead Sea, ออนเซ็น, ห้องจัดเลี้ยงส่วนตัว, ห้องประชุม, สระว่ายน้ำระบบน้ำกรอง และลิฟท์ส่วนตัว สำหรับยูนิตพิเศษ เป็นต้น

ส่วนโครงการ TAIT Sathorn 12 คอนโดมิเนียม High-rise ระดับลักชัวรี่ ภายใต้แนวคิด ‘Live the Best of Sathorn Life’ ตั้งอยู่สาทรซอย 12 ทำเลใจกลาง CBD (Central Business District) รายล้อมด้วยแหล่งแฮงท์เอาท์ (Hang Out) ไลฟ์สไตล์คนเมืองยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์, คาเฟ่สุดชิค, Roof Top Bar & Restaurant, โรงแรมระดับ 5 ดาว พร้อมการเดินทางที่สะดวกสบายใกล้ BTS สถานีเซ็นหลุยส์ เพียง 2 นาที และจุดขึ้นลงทางด่วน โดดเด่นด้วยดีไซน์ Iconic Slope ทำให้มีห้องชุดสุดพิเศษ วิวสวนลอยฟ้าที่ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งานทั้งห้องนอน, ห้องครัว, ห้องทำงาน, ห้องรับรองแขก พร้อมพื้นที่ส่วนกลางลอยฟ้าเล่นระดับ และ สิ่งอำนวยสะดวกครบครันบนพื้นที่ 6 ชั้น กว่า 2,000 ตร.ม. อาทิ แอมฟิเธียเตอร์ เลานจ์ (Amphitheater Lounge), ห้องออกกำลังกายอเนกประสงค์ พร้อมห้องสตูดิโอ โดยเครื่องออกกำลังกายล้ำสมัยจากเทคโนยิม (Techno Gym) ที่มาพร้อมระบบ Virtual Trainer ผ่านหน้าจอ เหมือนมีเทรนเนอร์ส่วนตัวให้คำแนะนำขณะออกกำลังกาย, เลานจ์ชมพระอาทิตย์ตกดิน, ห้องอ่านหนังสือวิวสวน, ห้องจัดเลี้ยงส่วนตัว และสวนลอยฟ้า, สระว่ายน้ำลอยฟ้าแบบปรับอุณหภูมิ พร้อมระบบกรองน้ำปราศจากคลอรีน รวมไปถึงสระเด็ก และจากุชชี่, ห้องอบไอน้ำแยกชายและหญิง และอื่นๆอีกมากมาย