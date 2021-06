“ช้อปปี้-ลาซาด้า-เจดีเซ็นทรัล” อัดโปรฯ ยิ่งช้อป ยิ่งคุ้มเอาใจนักช้อปงาน “สหกรุ๊ปแฟร์” 1 – 4 ก.ค. นี้

นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานจัดงานสหกรุ๊ปแฟร์ กล่าวว่า งานสหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 25 ในปีนี้จะจัดขึ้นภายใต้รูปแบบสหกรุ๊ปออนไลน์แฟร์ ช้อปสุดปัง ทุกแพลตฟอร์ม ระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2564 โดยยกทัพสินค้ามาให้ช้อปตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน 5 แพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ของไทย ได้แก่ Shopee, Lazada, JD Central, SahaGroupOnline, Shop Channel และยังสามารถเข้าไปซื้อที่ช่องทางการขายของแต่ละแบรนด์ได้ด้วย โดยทุกแพลตฟอร์มจะมามอบข้อเสนอพิเศษที่มีครั้งเดียวในรอบปี โดยเฉพาะ 3 แพลตฟอร์มใหญ่อย่าง Shopee, Lazada, JD Central ที่นำโปรโมชันยิ่งช้อปยิ่งคุ้มมอบให้สำหรับผู้ซื้อสินค้าในงานสหกรุ๊ปแฟร์โดยเฉพาะ อาทิ LAZADA รวมสุดยอดแบรนด์ดังนับร้อย ลดกระหน่ำสูงสุดถึง 90% โปรเด็ดหั่นครึ่งราคาหลากหลายรายการ ทั้งสินค้าลด 50%, ซื้อ 1 แถม 1 คูปองลดเพิ่มถึง 12% เมื่อซื้อครบตามที่กำหนด ราคาสุดช็อก 2 ช่วงเวลาเด็ด ถูกสุดแน่นอน : 2 ชม.แรกวันที่ 1 ก.ค. (เที่ยงคืน-ตี2) และ 4 ชม.สุดท้ายวันที่ 4 ก.ค. (2 ทุ่ม-เที่ยงคืน) พิเศษ! ในช่วง Live กิจกรรมและโปรโมชั่นดีๆ จากแบรนด์ดังทั้ง BSC, LION, ELLE, B’me เช่น แจกของรางวัล, สินค้า FLASH SALE และคูปองเฉพาะช่วง Live, สินค้าราคา 1 บาท เป็นต้น

SHOPEE แบรนด์ดังลดราคาสินค้าถึง 90% พิเศษกับรางวัลสุดพิเศษสำหรับ Top Spender และ 2,500 ออดอร์แรก จากแบรนด์ดัง Flash Sale สินค้าราคาพิเศษ 5 ช่วงเวลา/วัน วันละ 24 รายการ โค้ดช้อปรับเงินคืน 50% (Shopee Coins) พิเศษ 4 ช่วงเวลา/วัน แจกโค้ดส่วนลดเพิ่มสูงสุดจากช้อปปี้ 15% และโค้ดส่งฟรีเฉพาะร้านในเครือสหกรุ๊ปตลอดเคมเปญเติมเต็มความสนุกใน “Shopee Slice Game” เล่นเกมรับของรางวัลและส่วนลดจากแบรนด์ดัง

JD Central ต่อที่ 1 ส่วนลดสูงสุด 90% ต่อที่ 2 คูปองส่วนลดจากแบรนด์ชั้นนำ ต่อที่ 3 คูปองส่วนลดจาก JD Central เพิ่มอีกสูงสุด 400 บาท (on top เพิ่มบน brand coupon)ต่อที่ 4 ส่วนลด on top และส่วนลดเงินคืน cash back จากบัตรเครดิตชั้นนำ บัตรเครดิต on top และ cash back สูงสุด 10%* (*ขึ้นอยู่กับโปรของบัตรเครดิต: บัตรที่ร่วมรายการ Citibank, Kbank, Krungsri, KTC, SCB, Central The 1, TTB – TMB & TBank, BBl, OUB, First choice) ต่อที่ 5 สามารถใช้ส่วนลดเพิ่มจาก JD POINTS และสะสมแต้ม JD POINTS สามารถใช้เป็นส่วนลดได้ในทุกออเดอร์ และยิ่งช้อปยิ่งได้ JD POINTS ใช้เป็นส่วนลดซื้อสินค้า

สำหรับงานสหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 25 จะมีสินค้าและบริการคุณภาพดีมาจำหน่ายรวมกว่า 200 แบรนด์ กว่า 20,000 รายการ อาทิ วาโก้ บีเอสซี แอร์โรว์ ลาคอสท์ แอล เอราวอน กี ลาโรช KMA เชอริล่อน อองฟองต์ แอ็บซอร์บา ฟาร์มเฮ้าส์ มาม่า มองต์เฟลอ ริชเชส ซื่อสัตย์ เอสเซ้นต์ เปา ซิสเท็มมา โชกุบุสซึ คิเรอิคิเรอิ เวลแคร์ และพิเศษสำหรับปีนี้จะมีการจำหน่ายสินค้าจากร้านดองกิ โซรุฮะ ไดโซะ รถซูเปอร์คาร์ และรถยนต์มือ 2 ซึ่งผู้สนใจสามารถดูรายชื่อ แบรนด์ที่เข้าร่วมงานและโปรโมชันได้ที่ sahagroupfair.com โดยในเว็บนี้จะมีการแจกคูปองส่วนลดเพื่อนำไปลดเพิ่มใน 5 แพลตฟอร์มด้วย