“เดอะวันการ์ด” ขน 17 แบรนด์ พาร์ทเนอร์บัตรเครดิต-ปั๊มน้ำมันชูจุดเด่นส่วนลด-แลกรีวอร์ด

รายงานข่าวจากThe 1 (เดอะวัน)แจ้งว่า ในปี 2564 นี้ The 1 จึงได้รวบรวมกว่า 17 แบรนด์ชั้นนำที่สามารถโอนคะแนนมาเป็น The 1 ได้ทันทีผ่านช่องทางออนไลน์ อาทิ 1) กลุ่มการเงิน ได้แก่ บัตรเครดิตเซ็นทรัล The 1 บัตรเครดิตกรุงศรี บัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์วีซ่า บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ บัตรเครดิตกสิกรไทย บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ บัตรเครดิตยูโอบี บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ บัตรเครดิตอิออน บัตรเครดิตภายใต้ธนาคารทหารไทยธนชาต และ บัตรเครดิตไอซีบีซี 2) กลุ่มปั๊มน้ำมัน ได้แก่ ปตท. ซัสโก้ พี.ที. แก๊ส และเอสโซ่ นอกจากนี้ยังมี 3) กลุ่มสายการบิน ได้แก่ เจแปนแอร์ไลน์ และ 4) กลุ่มประกัน ได้แก่ เมืองไทยประกันชีวิต

จากข้อมูลการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคโดยเดอะวัน อินไซต์ (The 1 Insight) พบว่ากว่าครึ่งของผู้ใช้แอป The 1 นิยมใช้คะแนน The 1 เพื่อจ่ายหรือซื้อสินค้าแทนเงินสดทั้งในรูปแบบเต็มจำนวนหรือบางส่วนตามที่ต้องการ รวมทั้งยังนำคะแนนมาแลกรีวอร์ดที่มีให้เลือกหลากหลาย รวมถึงรีวอร์ดพิเศษที่แลกได้เฉพาะในแอป The 1 เท่านั้น กว่า 300 รีวอร์ดต่อเดือน จึงไม่น่าแปลกใจที่การโอนคะแนนจากแบรนด์พันธมิตรมาเป็นคะแนน The 1 อย่างสะดวกสบายและรวดเร็ว จะเป็นอีกหนึ่งบริการที่ลูกค้า The 1 ชื่นชอบเป็นอย่างมาก เห็นได้จากกระแสเมื่อช่วงต้นปี 2564 ที่ผ่านมา ที่ผู้ใช้บัตรเครดิตธนาคารซิตี้แบงก์ให้ความสนใจโอนคะแนน Citi Rewards มาเป็นคะแนน The 1 อย่างล้นหลาม ส่งผลให้มียอดโอนเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าตัวในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา และในปี 2563 ที่ผ่านมา มียอดโอนคะแนนรวมเติบโตกว่าร้อยละ 80 ทำให้ The 1 ยังคงมุ่งมั่นและไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาบริการและขยายพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย และทำให้ The 1 คงความเป็นผู้นำในกลุ่มธุรกิจดิจิทัลไลฟ์สไตล์และลอยัลตี้แพลตฟอร์ม

ปัจจุบัน The 1 มีจำนวนสมาชิกมากกว่า 18 ล้านราย และมีพันธมิตรใน Ecosystem ที่แข็งแกร่งกว่า 2,000 ราย และจุดให้บริการกว่า 30,000 จุด ที่พร้อมมอบข้อเสนอและส่วนลดพิเศษให้กับสมาชิก The 1 รวมกว่า 100,000 สิทธิ์ต่อเดือน (ไม่รวมรีวอร์ดที่ไม่จำกัดสิทธิ์) ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากทั้งในเครือเซ็นทรัลและพันธมิตรมากมาย ซึ่งทั้งหมดได้ถูกรวบรวมไว้บนแอปพลิเคชั่น The 1 ภายใต้แนวคิด ‘Your Everyday Lifestyle App’ ที่รวบรวมทั้งส่วนลด รีวอร์ด และคอนเทนต์สำหรับทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมด้วยฟีเจอร์ที่ช่วยให้การช้อปปิ้งทั้งออนไลน์และออฟไลน์สะดวกสบายไร้รอยต่อ อาทิ การโอน-แลก-เช็คคะแนน, สแกนจ่าย, เช็คยอดใช้จ่าย ซึ่งข้อมูลทั้งหมดถูกประมวลผลด้วย The 1 insight และเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ The 1 สามารถนำเสนอประสบการณ์ที่ดีที่สุดและตรงกับความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแม่นยำถูกที่ถูกเวลา