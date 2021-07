‘จิตตะ เวลธ์ ’ ลุยแดนมังกร เปิดกองทุนหุ้นจีน ชูจุดเด่น ‘ เอไอ ’ เลือกหุ้นคัดหุ้นโกยกำไรถึง 8%

นายตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จิตตะ เวลธ์ จำกัด (บลจ.) สตาร์ทอัพรายแรกของไทยที่ได้รับอนุญาตบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ผู้ให้บริการกองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth เปิดเผยว่า แม้ในช่วงครึ่งปีหลัง 2564 ตลาดหุ้นจีนมีแนวโน้มที่จะยังผันผวนต่อเนื่อง แต่ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและตลาดหุ้นจีน จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของจีน ที่ดำเนินการอย่างจริงจัง เป็นรูปธรรม ในการสนับสนุนหลากหลายอุตสาหกรรมส่งผลบวกต่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (SSE) และ ตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น (SZSE) ซึ่งมีบริษัทจดทะเบียนที่น่าสนใจ และมีความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก อีกทั้งบริษัทเหล่านี้ ยังได้รับอานิสงส์จากจำนวนประชากรของประเทศที่สูงถึง 1,408 ล้านคน มากเป็นอันดับหนึ่งของโลก อันเป็นแหล่งขุมพลังการบริโภคที่มาพร้อมกับกำลังซื้อมหาศาลของประเทศจีน

นายตราวุทธิ์ กล่าวว่า บริษัทฯ เห็นโอกาสการลงทุนในหุ้นจีน ที่มีแนวโน้มความแข็งแกร่งในระยะยาว จึงได้เปิดตัวกองทุนส่วนบุคคล ‘Jitta Ranking จีน’ ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหุ้นพื้นฐานดี ราคาเหมาะสม ในกลุ่ม A-shares ที่เป็นหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ และตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น ประกอบไปด้วยธุรกิจหลากหลาย ครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมมากที่สุด โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวข้องการบริโภค กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจด้านสุขภาพ กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร ที่ได้รับอานิสงส์จากการเติบโตของเศรษฐกิจจีน และการเติบโตของการบริโภคภายในประเทศ เช่น Haier Smart Home Co Ltd. ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับโลก Bank of Chengdu Co., Ltd. ธนาคารแห่งใหญ่และเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี

“การลงทุนในตลาดหุ้นจีน เพื่อให้มีโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดี จำเป็นต้องพิจารณาเลือกลงทุนใน หุ้นดีราคาถูกหรือหุ้นของบริษัทที่มีอัตราการเติบโตของธุรกิจสูง ในขณะที่ราคาหุ้นนั้นไม่แพงจนเกินไป อีกทั้งยังต้องเป็นหุ้นที่เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจ และเป็นกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลจีนอีกด้วย” นายตราวุทธิ์ กล่าว

นายตราวุทธิ์ กล่าวว่า ความโดดเด่นของกองทุนส่วนบุคคล ‘Jitta Ranking จีน’ คือการนำเสนอแนวทางการลงทุนเพื่อสร้างพอร์ตอนาคตสดใสในระยะยาวให้แก่นักลงทุนที่สนใจลงทุนในตลาดหุ้นจีน โดยเน้นการนำเทคโนโลยี AI มาคัดหุ้นที่น่าลงทุนที่สุด จากหุ้น A-shares กว่า 1,400 หุ้น วิเคราะห์พื้นฐานธุรกิจย้อนหลัง 10 ปี หาธุรกิจที่แข็งแกร่งและมีแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาอย่างดี และหามูลค่าที่เหมาะสมของธุรกิจ อย่างเป็นระบบและมีหลักการ เพื่อเฟ้นหาหุ้นดีราคาถูกอย่างปราศจากอคติ ดำเนินการปรับพอร์ตอัตโนมัติทุกๆ 3 เดือน ลดความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ โดยการกระจายความเสี่ยง (Diversification) ลงทุน 5-20 หุ้นเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของตลาดหุ้นจีนด้วย อีกทั้งคิดค่าธรรมเนียมอย่างยุติธรรม โปร่งใส โดยมีค่าบริหารจัดการเพียง 0.5% ต่อปี และค่าธรรมเนียมตามผลกำไรเพียง 10%

ทั้งนี้ จากผลการพิสูจน์ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของ ‘Jitta Ranking จีน’ จากต้นปี 2564 ถึงปัจจุบัน (YTD) สามารถทำได้ดีกว่าถึง 8.23% เทียบกับดัชนี CSI 300 TRI (Shanghai Shenzhen CSI 300 Index Total Return) ที่ขยับขึ้นเพียง1.01% โดยมีผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 13.02% ชนะดัชนี CSI300 TRI ที่ทำได้ 7.46 % และผลตอบแทนรวมย้อนหลัง(Back Test) 10 ปี (พ.ศ. 2554-2563) ให้ผลตอบแทนรวมสูงที่สุดถึง 241.62% ในขณะที่ผลตอบแทนรวมของดัชนีCSI300 TRI ทำได้ 105.34%

“หุ้นจีนยังมีพื้นฐานที่ดีและราคาหุ้นยังไม่แพง เป็นโอกาสลงทุนในระยะยาว 3-5 ปีขึ้นไปในตลาดหุ้นจีน โดย ‘Jitta Ranking จีน’ เปิดโอกาสการลงทุนให้แก่คนไทยที่จะได้ลงทุนในหุ้นดีราคาถูก อนาคตแกร่งในตลาดหุ้นจีน โดยใช้เทคโนโลยี AI ระดับโลกในการคัดเลือกหุ้น และปรับพอร์ตทุกๆ 3 เดือนอัตโนมัติ ช่วยลดความเสี่ยงจากปัจจัยกระทบต่างๆ ลดขั้นตอนยุ่งยากในการลงทุน พร้อมค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่า” นายตราวุทธิ์ กล่าว