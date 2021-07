“เฮเฟเล่” เดินหน้าฉีดวัคซีนพนักงาน 90% สร้างภูมิคุ้มกัน

นายโฟลเคอร์ เฮลสเติร์น กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า สถานการณ์แพร่ระบาดในช่วงเวลานี้ คือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโดยตรง โดยเฉพาะกับกลุ่มโชว์รูมที่หลีกเลี่ยงการรวมตัวของคนหมู่มากได้ยาก วิธีการเดียวที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าได้ คือเราต้องใส่ใจและรับผิดชอบ ด้วยการเร่งฉีดวัคซีนในกลุ่มพนักงานเฮเฟเล่ทุกคน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นในองค์กรเป็นวงกว้าง และเป็นการยืนยันได้ว่าทุกการซื้อขาย หรือการเข้าเยี่ยมชมเฮเฟเล่ ดีไซน์สตูดิโอทุกสาขา จะมอบความปลอดภัยให้ได้ทั้งกับลูกค้า พนักงาน ตลอดจนพันธมิตรของเฮเฟเล่ ได้อย่างแน่นอน

“นโยบายเพราะเราใส่ใจ ร่วมใจสู้โควิดด้วยการฉีดวัคซีน ของเฮเฟเล่ หรือ “We got our COVID-19 vaccine. Save to shopping at H?FELE” เป็นการเร่งขั้นตอนฉีดวัคซีนโควิด-19 ของพนักงานและบุคลากรในบริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) ทุกคน โดยเฮเฟเล่ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้พนักงานไปแล้วกว่า 830 คน หรือคิดเป็น 90% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด เฮเฟเล่ยังคงติดตามให้พนักงานได้รับการฉีดวัคซีนให้ครบทุกคน อย่างน้อย 1 เข็ม”นายโฟลเคอร์กล่าว

นายโฟลเคอร์กล่าวว่า นอกจากนี้ เพื่อสร้างความปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่อการเป็นพื้นที่แพร่ระบาดของโรค เฮเฟเล่ยังคงดำเนินการรักษามาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด อาทิ พนักงานและบุคลากรทุกคนต้องตรวจวัดอุณหภูมิทุกเช้าก่อนเริ่มงาน ด้วยระบบสแกนใบหน้าและอุณหภูมิอัตโนมัติ พร้อมทั้งมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาปฏิบัติงาน, รักษาสุขอนามัยด้วยการล้างมือด้วยสบู่และเจลแอลกอฮอล์ พร้อมให้บริการจุดแอลกอฮอล์อัตโนมัติทั่วทั้งโชว์รูม, ดำเนินการทำความสะอาดที่ทำงาน โชว์รูม โต๊ะทำงาน และพื้นที่ส่วนกลางด้วยน้ำย่าฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการทำความสะอาดรถขนส่งสินค้า ทั้งด้านใน-ด้านนอกรถ ตัวสินค้า ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนส่งถึงมือลูกค้า อีกทั้งยังรักษานโยบายเว้นระยะห่าง ด้วยการวางแผนงานผ่านการประชุมออนไลน์เป็นหลัก