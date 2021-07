ห้างเซ็นทรัล กทม.และปริมณฑล เปิด 11:00-20:00 น. ตั้งแต่ 12 ก.ค.

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ทางศูนย์การค้าเซ็นทรัล ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะเปิดให้บริการระหว่างเวลา 11:00-20:00 น. โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคมเป็นต้นไป พร้อมกันนี้ ยังประกาศช่วยเหลือร้านค้าและอำนวยความสะดวกให้คนเมือง รวมแพลตฟอร์ม Worry-Free Omnichannel ช้อปสะดวกทุกบริการ

• ศูนย์การค้าเซ็นทรัลในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวม 15 สาขา เปิดให้บริการตามปกติ ทุกวัน เวลา 11.00-20.00 น. โดยเปิดให้บริการธุรกิจตามภาครัฐกำหนด อาทิ ร้านอาหาร (Take Home), สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต, ธนาคาร, ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม, ร้านสะดวกซื้อ,ร้านขายยา, เครื่องมือช่างและอุปกรณ์การก่อสร้าง, ไปรษณีย์ และพัสดุภัณฑ์, บริการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา และ สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน

• เสิร์ฟความอร่อยหลากหลายช่องทาง เลือกซื้อด้วยตัวเอง นำโดย Take-Home Food Destination จุดบริการรวมร้านดังครบในที่เดียวให้ เลือก-สั่ง-ซื้อ ได้สะดวก, หรือ เลือกซื้อผ่านแอป ด้วยบริการ CENTRAL EATS ผ่าน GrabFood หรือ เลือกต่อสายตรง กับบริการ ONE CALL x ONE CLICK ต่อสายตรงร้านอาหารสั่ง Delivery หรือมารับที่จุด Drive-thru และ เลือกใช้ผู้ช่วย กับบริการล่าสุด Food Concierge Service ที่เซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัล บางนา

• คลายกังวลกับบริการสะอาด สะดวก รวดเร็วทั้ง Delivery / Chat & Shop / Drive Thru ช้อป แชท สั่งสะดวก ครบ-จบ-ง่ายในแชทเดียวเพียง Add LINE Official Account ‘@CentralLife’

กรุงเทพ –ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พร้อมช่วยเหลือร้านค้า อำนวยความสะดวกประชาชน และร่วมระงับการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเต็มที่ ได้เตรียมแพลตฟอร์มรองรับการซื้อหาสินค้าและบริการเพื่อการดำรงชีวิต ด้วย Worry-Free Omnichannel ผนึกกำลังพันธมิตรธุรกิจและร้านค้า มั่นใจคลายกังวลไปกับบริการสะอาด สะดวก รวดเร็ว ด้วย Take-Home Food Destination ที่ศูนย์การค้า ตั้งจุดเคาท์เตอร์รวมความอร่อยหลากหลายจากร้านดังให้เลือกสั่งซื้อกลับบ้านได้รวดเร็ว พร้อมช้อปสินค้าแฟชั่นและอื่นๆ ทางออนไลน์ได้ไม่มีสะดุดด้วยบริการ “Chat & Shop” ด้วย Add LINE: @CentralLife พร้อมเสิร์ฟความอร่อยผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบริการ CENTRAL EATS จับมือ GrabFood, บริการต่อสายตรงถึงร้านกับ ONE CALL X ONE CLICK โทร. 02-021-9999 หรือ Add LINE: @CentralLife ที่ให้เลือกได้ทั้ง Take Home ด้วยตัวเอง และส่งให้ถึงรถกับบริการ Drive Thru, และบริการใหม่กับ Food Concierge Service ที่เซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัล บางนา

ทั้งนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวม 15 สาขา ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล ลาดพร้าว, ปิ่นเกล้า, รามอินทรา, บางนา, พระราม 2, พระราม 3, แกรนด์ พระราม 9, อีสต์วิลล์, แจ้งวัฒนะ, เวสต์เกต, รัตนาธิเบศร์, มหาชัย, ศาลายา และเซ็นทรัล วิลเลจ เปิดให้บริการตามปกติ ทุกวัน เวลา 11.00-20.00 น. โดยให้ ความร่วมมือเปิดเฉพาะบริการตามประกาศภาครัฐ มีผลตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

#เซ็นทรัลพร้อมเสิร์ฟความอิ่มอร่อย พร้อมอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าและช่วยเหลือพันธมิตรร้านค้า ด้วยบริการต่างๆ ได้แก่

1. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 15 สาขา ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ผนึกกำลังร้านอาหารชื่อดังกว่า 2,000 ราย เปิดพื้นที่ Take-Home Food Destination ที่หลากหลายที่สุด ตั้งแต่ Street Food, Local Food, ร้านดังระดับโลกไปจนถึงร้านดังระดับมิชลินสตาร์ ทั้งอาหารคาว-หวาน ชานมไข่มุกในตำนานเจ้าแรกของโลก และอื่นๆ อีกมากมาย มาให้เลือกสั่งได้แบบสะดวก สะอาด ปลอดภัย

2. เซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัล บางนา เปิดบริการใหม่ล่าสุด Food Concierge Service สั่งอาหารกลับบ้านที่จุดเดียว อร่อยได้ครบทุกร้าน

o เซ็นทรัลเวิลด์ : สั่งอาหารและแวะมารับกลับที่ Food Concierge Service ชั้น 1 โซน Eden หรือโทรผ่าน call center 02-6407000 ต่อ 1531 หรือ add line @CTWFoodService เพื่อสั่งอาหาร และชำระเงิน แล้วรอบริการส่งถึงรถลูกค้าที่จุด Drive Thru ตามเวลาที่นัดหมาย หรือ ให้ทางศูนย์ฯ เรียกบริการส่งผ่าน Rider แบบเก็บเงินปลายทาง ตามระยะทาง ขอดูเมนูและสั่งอาหารได้ทุกช่องทาง ตั้งแต่เวลา 10:00 – 20.00 น. ทุกวัน

o เซ็นทรัล บางนา : อำนวยความสะดวกพร้อมส่งอาหารถึงรถที่จุด Drive Thru เพียงโทรผ่าน call center 02-763-6000 ต่อ 1232 หรือ add line @centralplazabangna พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ เมื่อสั่งอาหารครบ 500 บาท รับฟรี! Cash Voucher Food Patio มูลค่า 50 บาท ขอดูเมนูและสั่งอาหารได้ทุกช่องทาง ตั้งแต่เวลา 11.00 – 19.00 น.

3. บริการ CENTRAL EATS ผ่าน GrabFood ฟีเจอร์สุดคุ้มที่รวบรวมร้านอาหารชั้นนำในศูนย์การค้าเซ็นทรัล โดยสามารถเลือกซื้ออาหารได้มากกว่า 1 ร้าน ภายใน 1 คำสั่งซื้อ เสียค่าส่งแค่ครั้งเดียว

4. บริการ ONE CALL x ONE CLICK ต่อสายตรงร้านอาหารให้กับบริการสั่งอาหารแบบ Take Home แล้วนัดเวลารับอาหาร ที่จุดรับสินค้า หรือเลือกส่งของให้ถึงรถกับ บริการ Drive Thru รับตรงไม่ต้องลงจากรถ สะอาด ปลอดภัย สะดวกสุดๆ

#ช้อปออนไลน์ง่ายๆ คลายกังวลกับบริการ “Chat & Shop” ครบ-จบ-ง่าย ในแชทเดียวเมื่อ add LINE Official Account ‘@CentralLife’ แล้วคลิกเลือกสาขาที่ใกล้บ้านท่า¬¬น เพื่อชมสินค้าแบรนด์ดังมากมายจากแคตตาล็อก และ ไฮไลท์ประจำสัปดาห์ที่ถูกคัดสรรมา จากนั้น พิมพ์ชื่อสินค้าที่ต้องการ หรือแคปหน้าจอส่งรูปสินค้าที่สนใจ หรือจะเลือกเมนู “แชทกับแอดมิน” เพื่อแจ้งรายละเอียดต่างๆ โดยสามารถรอรับสินค้าได้ภายใน 1-3 วันทำการ หรือเลือกรับสินค้าด้วยตัวเองตามเวลานัดหมาย ณ จุด Drive Thru ของแต่ละศูนย์การค้าที่ใกล้บ้านท่าน

ทั้งนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั้ง 15 สาขาในเขตุกรุงเทพฯ และปริมณฑล เปิดให้บริการตามปกติ ทุกวัน เฉพาะร้านค้าที่ภาครัฐกำหนด เวลา 11.00-20.00 น. (จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง) ได้แก่

• สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต

• ซูเปอร์มาร์เก็ต (Central Food Hall, Tops Market, Tops Superstore)

• ร้านสะดวกซื้อ เช่น แฟมิลี่มาร์ท

• ร้านขายยาและเวชภัณฑ์

• ร้านอาหารเฉพาะการจำหน่ายเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น (Take Home หรือ Delivery)

• ธนาคาร สถาบันการเงิน หรือธุรกิจหลักทรัพย์

• ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม (ร้านจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร รวมถึง E-Center, Power Buy เฉพาะโซนโทรศัพท์มือถือ)

• เครื่องมือช่างและอุปกรณ์การก่อสร้าง เช่น Baan& Beyond , MR DIY

• ไปรษณีย์ และพัสดุภัณฑ์

• บริการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา

• สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ในขณะนี้ โดยยังคงคุมเข้มและยกระดับมาตรการความสะอาดปลอดภัยของศูนย์การค้าทั้ง 33 สาขาทั่วประเทศ ภายใต้แผนแม่บท “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” ขั้นสูงสุด เพื่อร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตการณ์นี้และช่วยให้ประเทศชาติของเราเดินหน้าต่อไปได้อย่างดีที่สุด