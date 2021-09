รู้ยัง! “หัวหิน” รั้งอันดับ 1 Wishlist ที่คนไทยอยากไปพักมากที่สุด

จากการผ่อนปรนมาตรการการเดินทางข้ามจังหวัดและสายการบินต่างๆ เริ่มกลับมาให้บริการอีกครั้ง คนไทยต่างกำลังเริ่มวางแผนการเดินทางเพื่อออกไปเปิดประสบการณ์สถานที่ท่องเที่ยวของเมืองไทยในมุมมองใหม่ๆ กันมากขึ้น ข้อมูลล่าสุดของ Airbnb ระบุว่า “หัวหิน” รั้งอันดับ 1 Wishlist จุดหมายปลายทางที่ผู้ใช้ Airbnb ชาวไทยต้องการไปพักมากที่สุด โดยที่พักใกล้ชายหาดหัวหิน ติดอับดับท็อปฮิตถึง 7 แห่งจากที่พัก Wishlist ทั้งหมด 10 อันดับที่คนไทยอยากเข้าพัก

สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มใช้งานแพลตฟอร์ม Airbnb การสร้าง Wishlist เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการวางแผนท่องเที่ยวและการคัดเลือกที่พักสุดพิเศษที่คุณชื่นชอบจากหลายล้านที่พักบน Airbnb มารวมกันไว้ในที่เดียว นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถสร้าง Airbnb Wishlists หลายประเภทโดยแบ่งตามหมวดหมู่ต่างๆ ไม่ว่าจะแบ่งเป็นภูมิศาสตร์ ธีม ราคา ความเด่นของที่พักที่คุณชื่นชอบ เป็นต้น

สุดยอดที่พักในหัวหินทั้ง 7 แห่งติดอันดับใน Wishlist ของผู้เข้าพักชาวไทย (ข้อมูลเดือนมิ.ย. 2564) มีดังนี้

Seahouses Hua Hin Pool Villa บ้านพักสไตล์โมเดิร์นรีสอร์ตพร้อมสระว่ายน้ำกลางเมืองหัวหิน

Seahouses Private Pool Villa บ้านพักส่วนตัวพร้อมสระว่ายน้ำกลางเมืองหัวหิน

Chelona Greece Beachfront Stay ที่พักสติดชายหาดหัวหิน

Cool Home With Garden Near The Sea บ้านพักสุดคูลพร้อมสวยเขียวขจีใกล้กับทะเลหัวหินออกแบบโดยสถาปนิก

Cool House With Roof Terrace Near The Sea บ้านพักพร้อมระเบียงดาดฟ้าใกล้กับทะเลหัวหินออกแบบโดยสถาปนิก

Cozy Stylish Pool Villa ลักซูรีพูลวิลล่า

4 Bedroom City Center Stay บ้านพัก 4 ห้องนอนในกลางเมืองหัวหิน

ในขณะเดียวกัน ข้อมูลของ Airbnb ในเดือนมิถุนายน 2564 เผยข้อมูล Wishlist รายการที่พักที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั่วโลกอยากไปเข้าพัก คือ ภูเก็ต กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และสมุย ซึ่งมีหลากหลายสไตล์ของที่พักไม่ว่าจะเป็นวิลล่าสุดหรูติดชายหาดในภาคใต้ ไปจนถึงที่พักสุดเก๋ทางภาคเหนือ หรือจะเป็นที่พักสไตล์ร่วมสมัยในกรุงเทพฯ

Villa Amonteera ที่จังหวัดภูเก็ตติดอันดับ 1 ใน Wishlist ของ Airbnb ที่นักเดินทางทั่วโลกอยากมาเข้าพักมากที่สุด วิลล่าขนาดใหญ่สไตล์โมเดิร์นสุดอลังการแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาที่สามารถมองเห็นวิวของหาดบางเทาและหาดสุรินทร์ และมอบประสบการณ์ที่พักสุดลักชูรีที่โดดเด่นด้วยห้องนอน 10 ห้อง ห้องออกกำลังกายส่วนตัว ห้องดูหนัง และสปา นอกจากวิลล่านี้จะมีการออกแบบตกแต่งที่โดดเด่นไม่เหมือนใครแล้ว คุณยังดื่มด่ำกับวิวของเกาะภูเก็ตโดยที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนไหนของที่พัก อาทิ ในสระว่ายน้ำส่วนตัวแบบ infinity pool, จากุซซี่ หรือแม้ตอนกำลังดื่มเครื่องดื่มอยู่บนโซฟา

ช่วงต้นปีที่ผ่านมา Airbnb ได้เปิดตัวฟีเจอร์และฟังก์ชั่นที่ได้มีการอัพเกรดใหม่มากกว่า 100 รายการที่จะช่วยให้ผู้เข้าพักสามารถวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวสำหรับวันหยุดในอนาคตได้อย่างคล่องตัวมากกว่าเดิม โดยการอัพเกรดดังกล่าวรวมถึง ฟีเจอร์ Wishlist ที่ airbnb.com/Wishlists โดย Airbnb ได้รวบรวมรายการที่พักและเอ็กซ์พีเรียนซ์ต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าพักสามารถนำไปใช้อ้างอิงเมื่อวางแผนสำหรับการท่องเที่ยวในทริปต่อไป ตอนนี้ทุกคนสามารถจัดการรายการที่พักได้เองและสามารถแชร์รายการที่พักที่คุณสร้างไว้ใน Wishlist ให้เพื่อนๆและครอบครัวได้อย่างง่ายดาย

วิธีการสร้าง Wishlist รายการที่พักที่คุณสนใจด้วยตัวเอง

1. เข้าแอปฯ Airbnb เพื่อเลือกดูที่พัก กดไอคอนรูปหัวใจบนที่พักที่คุณสนใจอยากเข้าพัก จากนั้นกด “สร้าง Wishlist ใหม่” หรือกดเพิ่มที่พักเข้าไปยัง Wishlist เดิมที่คุณสร้างเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้ว

2. การ “สร้าง Wishlist ใหม่” สามารถทำได้ง่ายๆด้วยการตั้งชื่อให้กับรายการที่พักนั้นๆ (เช่น “วิลล่าติดชายหาดสุดโปรด”) จากนั้นกด “สร้าง”

3. คุณสามารถกดเข้าไปดูรายการที่พักใน Wishlist หรือเพิ่มรายการ หรือสร้าง Wishlist อันใหม่ได้เสมอ

4. หากคุณอยากปรึกษากับเพื่อนร่วมทริปว่าจะพักที่ไหนดี คุณสามารถกด “ส่งคำเชิญ” และคุณสามารถแชร์ Wishlist ของคุณไปยังโซเชียลมีเดียต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, LINE, Whatsapp, และอื่นๆอีกมากมาย