“บิ๊กแสนสิริ” ขอบคุณนักลงทุน ตอบรับ หุ้นกู้ i-EASY ล้น เผยรายย่อยสนใจสูงสุดเป็นประวัติการณ์

นายเศรษฐา ทวีสิน ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI) เปิดเผยว่า หลังจากที่ SIRI ได้เสนอขาย “หุ้นกู้แสนสิริ i-EASY” หุ้นกู้ที่เข้าถึงได้ ซื้อง่ายผ่านออนไลน์ มูลค่าไม่เกิน 500 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยสูงถึง 3% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ด้วยวงเงินจองซื้อขั้นต่ำเพียง 10,000 บาท ต่ำกว่าหุ้นกู้ปกติถึง 10 เท่า! เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงการลงทุนได้ โดยได้เปิดให้จองซื้อ วันนี้ (16 กันยายน 2564) เป็นวันแรก เวลา 8.30 น. ปรากฎว่า มีนักลงทุนให้ความเชื่อมั่น ตอบรับจองซื้ออย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ยอดจองซื้อเต็มจำนวนมูลค่ารวม 500 ล้านบาท หลังเปิดจองผ่านแอป SCB EASY เพื่อให้นักลงทุนรายย่อยเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม

“หุ้นกู้แสนสิริ i-EASY ที่เปิดให้จองซื้อวันนี้เป็นวันแรก มีนักลงทุนจำนวนมากให้ความสนใจจองซื้อสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และ Sold Out ยอดจองซื้อเต็มจำนวนที่ 1,500 ราย ประกอบด้วยทั้งนักลงทุนรายใหญ่และนักลงทุนรายย่อยที่เข้าถึงหุ้นกู้แสนสิริได้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการเป็น “หุ้นกู้ที่ทุกคนเข้าถึงได้และมีโอกาสซื้อเท่าเทียมกัน” การให้การตอบรับที่ดีและปิดการขายหุ้นกู้หมดเต็มจำนวนในระยะเวลาอันรวดเร็วนี้ นับเป็นความสำเร็จที่ตอกย้ำเจตนารมย์และความมุ่งมั่นของแสนสิริในการเป็นแบรนด์ที่จับต้องง่าย และ “แบรนด์ที่ทุกคนเข้าถึงได้” ซึ่งไม่ใช่เพียงเฉพาะการพัฒนาโปรดักส์ ภายใต้แนวคิด Made for Life… Made for Everyone เพื่อให้เป็นแบรนด์ที่เข้าถึงได้ในทุกระดับราคา แสนสิริยังมองถึงความสำคัญในด้านการลงทุนที่ต้องเท่าเทียมและเข้าถึงได้ ทำให้มีการนำเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบนี้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย และได้รับการตอบรับจากนักลงทุนที่เกินความคาดหมาย ซึ่งแสนสิริเล็งต่อยอดพัฒนาการลงทุนรูปแบบใหม่นี้ เพื่อรองรับธุรกรรมที่มีความหลากหลายในอนาคตอย่างแน่นอน” นายเศรษฐา กล่าว

นอกจากนี้ แสนสิริยังประสบความสำเร็จได้รับตอบรับที่ดีจากนักลงทุนในการเสนอขายหุ้นกู้แสนสิริตลอดปี 64 จากความเชื่อมั่นในภาพรวมธุรกิจของบริษัทที่ทำผลงานได้ดี ภายใต้สภาวะตลาดที่ยังคงมีความผันผวนสูงในสถานการณ์ที่ยังมีการแพร่ระบาดของโควิด รวมถึงหุ้นกู้แสนสิริที่ให้อัตราดอกเบี้ยที่ดี มีความมั่นคง และเป็นทางเลือกที่ดีในการออมเงินที่ได้รับผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก ขณะที่แสนสิริเอง การเข้าถึงแหล่งทุนที่มีดอกเบี้ยต่ำนี้ช่วยสร้างเสถียรภาพด้านการบริหารต้นทุนทางการเงิน สามารถนำเงินทุนที่ได้มาพัฒนาโครงการใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจที่วางไว้ เพิ่มสภาพคล่องของแสนสิริ ส่งผลให้บริษัทมีความพร้อมรองรับในทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและมีความแข็งแกร่งในทุกสภาวการณ์