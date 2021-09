“The 1” คว้า 2 รางวัลยอดเยี่ยม จากเวที The Loyalty & Engagement Awards 2021

“The 1” คว้า 2 รางวัลยอดเยี่ยม จากเวทีระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกThe Loyalty & Engagement Awards 2021

รายงานข่าวกลุ่มเซ็นทรัลแจ้งว่า The 1 (เดอะวัน) ได้ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านดิจิทัลไลฟ์สไตล์และลอยัลตี้แพลตฟอร์มอันดับ 1 ของไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คว้า 2 รางวัลยอดเยี่ยม จากเวทีประกวดด้าน Loyalty Program ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก “The Loyalty & Engagement Awards 2021” โดยรางวัลที่ได้รับ ได้แก่ Gold Award สาขา Best Loyalty Program – Retailer ในฐานะโปรแกรมลอยัลตี้ที่ดีที่สุดในกลุ่มธุรกิจรีเทล และ Silver Award สาขา Best Loyalty Program – Launch/Relaunch จากความสำเร็จในการเปิดตัว New The 1 Platform

The 1 ได้พลิกโฉมจากระบบสะสมคะแนนแบบดั้งเดิมสู่การเป็น Loyalty & Lifestyle Platform ที่ทันสมัยผ่าน Digital Transformation พร้อมยกระดับ Customer Experience เพื่อมอบประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยได้เปิดตัว New The 1 Platform ในปี 2563 ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘Central of Life Platform’ ที่ผสานการใช้ Data Insight, MarTech และระบบ CRM เข้าด้วยกัน โดยยึดถือหลักลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และใช้ Big Data เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์และทำความเข้าใจลูกค้าในระดับบุคคล รวมถึงวางรากฐาน Technology เพื่อสร้างแพลตฟอร์มที่มอบประสบการณ์ Personalization ให้กับลูกค้า และสามารถเชื่อมประสบการณ์ช้อปปิ้งให้กับกลุ่มเซ็นทรัลและพันธมิตรได้อย่างไร้รอยต่อ ผ่านแอปพลิเคชั่น The 1 ที่เป็นศูนย์กลางที่รวบรวม Experience ต่างๆ ให้กับสมาชิกโดยไม่จำเป็นต้องพกบัตรสมาชิกอีกต่อไป

“นับเป็นลอยัลตี้แพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดของไทย ด้วยจำนวนสมาชิกมากกว่า 18 ล้านรายทั่วประเทศ คิดเป็นกว่า 25% ของจำนวนประชากรไทย และเป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรม CRM และ Omnichannel ให้กับร้านค้ารีเทลในเครือเซ็นทรัล อาทิ เซ็นทรัล, โรบินสัน, ซูเปอร์สปอร์ต, บีทูเอส, บ้าน แอนด์ บียอนด์, ร้านค้าในเครือซีเอ็มจี, แฟมิลี่มาร์ท, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์, ท็อปส์ เดลี่, เพาเวอร์บาย, ไทวัสดุ, ออฟฟิศเมท และพาร์ทเนอร์นอกกลุ่มเซ็นทรัล รวมกว่า 2,000 แบรนด์ภายใต้ The 1 Ecosystem”รายงานข่าวระบุ

จากการเปิดตัว New The 1 Platform ส่งผลให้ แบรนด์ต่างๆ ใน Ecosystem สามารถทำแคมเปญการตลาดกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านแอป The 1 ด้วย Hyper-targeted campaign และสามารถนำเสนอประสบการณ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแม่นยำถูกที่ถูกเวลา ซึ่งแอป The 1 ได้รวบรวมทั้งส่วนลด รีวอร์ด และคอนเทนต์สำหรับทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมทั้งฟีเจอร์ที่ช่วยในการช้อปปิ้งทั้งออนไลน์และออฟไลน์ได้สะดวกสบายไร้รอยต่อ อาทิ การโอน-แลก-เช็คคะแนน, สแกนจ่าย, เช็คยอดใช้จ่าย ซึ่ง The 1 ยังคงเดินหน้าพัฒนาปรับปรุงแอป The 1 อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อเป้าหมายในการมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดและเป็น Your Everyday Lifestyle Platform ให้กับทั้งสมาชิกและแบรนด์พาร์ทเนอร์ทั้งหมดใน ecosystem ต่อไป

The Loyalty & Engagement Awards เป็นเวทีประกวดเฉพาะทางด้านลอยัลดตี้เพียงแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จัดโดยนิตยสาร MARKETING Magazine เป็นประจำทุกปี ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 9 เพื่อมอบรางวัลให้กับแบรนด์ที่สามารถสร้างสรรค์แคมเปญการตลาดเพื่อมัดใจผู้บริโภคและสร้างความภักดีต่อแบรนด์ได้อย่างยอดเยี่ยม โดยการประกวดครอบคลุมพื้นที่ 22 ประเทศในเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์