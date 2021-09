“กรุงศรี ออโต้” นำร่องสินเชื่อยานยนต์ดิจิทัล ผ่าน GO แอพพ์ ครอบคลุมทั้งรถใหม่-มือสอง พร้อมเปิดตัวสิ้นปีนี้

นางกฤติยา ศรีสนิท ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กรุงศรี ออโต้ ได้วางรากฐานด้านบริการสินเชื่อยานยนต์ดิจิทัล โดยเน้นการพัฒนานวัตกรรมที่ไม่เพียงเข้าถึงไลฟ์สไตล์ปัจจุบันของผู้ใช้รถ แต่ยังสร้างประสบการณ์ใหม่ให้เลือกซื้อรถพร้อมวางแผนการเช่าซื้อ รวมถึงวางแผนการเงินได้อย่างมั่นใจ โดยเริ่มจากการเปิดให้บริการ “กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท” เมื่อปลายปี 2561 ให้ลูกค้าเช็กวงเงินประเมินสินเชื่อได้ด้วยตนเองบนโมบายเว็บ และในปีนี้ เราได้พัฒนาและเตรียมเปิดตัวบริการสินเชื่อยานยนต์ดิจิทัลครบวงจร ผ่าน GO Application by Krungsri Auto ครอบคลุมตั้งแต่การสมัคร ไปจนถึงการได้รับอนุมัติสินเชื่อ สำหรับทั้งสินเชื่อรถยนต์ใหม่ “กรุงศรี นิว คาร์” และสินเชื่อรถยนต์มือสอง “กรุงศรี ยูสด์ คาร์” ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในตลาดสินเชื่อยานยนต์ของไทย” ด้วยบริการขอสินเชื่อยานยนต์ดิจิทัลของกรุงศรี ออโต้ ลูกค้าสามารถสมัครสินเชื่อ โดยยืนยันตัวตนด้วยรูปแบบดิจิทัลผ่านระบบ National Digital ID (NDID) ยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Consent) และรอรับผลการอนุมัติสินเชื่อผ่าน GO Application by Krungsri Auto โดยไม่ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ดิจิทัลด้วยประสบการณ์ที่สะดวก รวดเร็ว และไร้รอยต่ออย่างแท้จริง

นางกฤติยา กล่าวว่า เพื่อสานต่อความมุ่งมั่นในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเฉพาะเจาะจง (Personalization) บริการสินเชื่อยานยนต์ดิจิทัลของ กรุงศรี ออโต้ จึงได้นำคอนเซ็ปต์การพิจารณาวงเงินรูปแบบใหม่มาใช้ โดยไม่ได้อิงมูลค่าของราคารถยนต์ตามการนำเสนอสินเชื่อแบบเก่า แต่เป็นการอนุมัติสินเชื่อที่ให้วงเงินตามรายบุคคล (Customer-based Lending) ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อรถได้เหมาะสมกับความต้องการและศักยภาพด้านการเงินของตนเอง อีกทั้งยังช่วยลดความกังวลและความยุ่งยากในกระบวนการวางแผนการซื้อรถและขอสินเชื่ออีกด้วย

“การเปิดนำร่องสินเชื่อยานยนต์ดิจิทัลผ่าน GO Application by Krungsri Auto เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของกรุงศรี ออโต้ ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้รถได้อย่างครบวงจรยิ่งขึ้น เราเชื่อมั่นว่าบริการดังกล่าวจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของกรุงศรี ออโต้ ในฐานะผู้ให้บริการสินเชื่อยานยนต์ที่มีความเข้าใจตัวตนของลูกค้า และขับเคลื่อนการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจได้ต่อไป” นางกฤติยา กล่าว