“สามย่านมิตรทาวน์” กวาดรางวัลชนะเลิศด้านอนุรักษ์พลังงานทั้งระดับประเทศ-อาเซียนประจำปี 2564

นายธนพล ศิริธนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทได้รับรางวัลชนะเลิศด้านอนุรักษ์พลังงาน ASEAN Energy Awards 2021 – New & Existing Building จากสถาบัน The ASEAN Centre for Energy (ACE) โดยความสำเร็จครั้งนี้ของสามย่านมิตรทาวน์ ซึ่งเป็นอาคาร Smart Mixed-use เพียงหนึ่งเดียวของประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือกเข้าประกวดบนเวทีระดับอาเซียน เป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำที่มีความโดดเด่นและเป็นต้นแบบอาคารมิกซ์ยูสอนุรักษ์พลังงานที่รักษาสมดุลระหว่างการดูแลธรรมชาติและการรักษาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการ เพื่อการส่งต่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและชุมชนโดยรอบ โดยก่อนหน้า สามย่านมิตรทาวน์ยังได้รับรางวัลดีเด่นจากการประกวด Thailand Energy Awards 2021 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ทั้งนี้สำหรับรายชื่อรางวัลและมาตรฐานด้านอนุรักษ์พลังงานที่สามย่านมิตรทาวน์ได้รับ รางวัลชนะเลิศ ASEAN Energy Awards 2021

– อาคารใหม่ (New and Existing Building)

รางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2021

– อาคารใหม่ (New and Existing Building)

ผ่านมาตรฐาน ลีด (Leadership in Energy and Environmental Design : LEED)

– ระดับโกลด์ (Gold)

เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กรปลอดคาร์บอนตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า ภายในปี ค.ศ. 2050 สามย่านมิตรทาวน์จะยังคงเดินหน้าดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดการใช้พลังงาน ตลอดจนประยุกต์ใช้นวัตกรรมที่สนับสนุนให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน