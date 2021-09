“The 1” เผยยอดสมชิกโต 40% พร้อมจัดโปรพิเศษเอาใจขาช้อป

น.ส.อรญา คูนลินทิพย์ Head of Customer Segment – Wealth Program Management, The 1 กล่าวว่า The 1 มุ่งมั่นยกระดับการดูแลสมาชิกในทุกๆ กลุ่มให้ดียิ่งขึ้นเสมอมา โดยเฉพาะกลุ่ม Top Spenders อย่างสมาชิก The 1 Exclusive ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความสำคัญอย่างยิ่งกับ The 1 และเครือเซ็นทรัล โดย The 1 Exclusive คือ Digital Loyalty Program ที่มอบประสบการณ์เอ็กซ์คลูซีฟกว่าใครในทุกมิติ ในรูปแบบ Digital Experience เชื่อมต่อประสบการณ์แบบ Omni-Channel ไร้รอยต่อ ผ่านช่องทางแอป The 1 เท่านั้น ซึ่งพร้อมให้บริการอย่างครบวงจรและช่วยให้สมาชิกสามารถเข้าถึงความพิเศษของ The 1 Exclusive ได้ง่ายและสะดวกสบายยิ่งขึ้น จึงไม่น่าแปลกใจที่สมาชิก The 1 Exclusive ที่ใช้แอป The 1 จะมียอดใช้จ่ายสูงกว่าถึง 30% และในวันนี้ The 1 พร้อมเปิดตัวหน้า The 1 Exclusive ซึ่งเป็นเสมือนเลานจ์รับรองในรูปแบบออนไลน์สำหรับสมาชิกคนพิเศษของเรา โดยเป็นศูนย์กลางรวบรวมทุกบริการและสิทธิประโยชน์ที่คัดสรรมาอย่างดี เข้าถึงได้ง่ายเพียงคลิกเดียวจากหน้าแรกของแอป จึงมั่นใจได้ว่า สมาชิกคนพิเศษของเราจะไม่พลาดสิทธิ์ที่ The 1 มอบให้ลูกค้า The 1 Exclusive โดยเฉพาะผ่านแอป The 1 อย่างแน่นอน

หลังจากเปิดตัวไปในช่วงปลายปี 2563 จำนวนสมาชิก The 1 Exclusive ก็ได้เติบโตขึ้นจากปีที่แล้วถึง 40% โดยยอดการใช้จ่ายต่อสมาชิกเพิ่มขึ้นกว่า 37% เมื่อเทียบกับปีก่อน และยังมีอัตราการกลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง (retention rate) สูงถึง 98% ความสำเร็จในก้าวแรกนี้เกิดขึ้นได้ด้วยแนวคิดหลักในการนำเสนอ Personalized Experience อย่างตรงจุดให้กับสมาชิก The 1 Exclusive โดยมอบการดูแลที่พิเศษกว่าสมาชิกทั่วไป ทั้งในส่วนของบริการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งได้นำมารวมกันอยู่ในหน้า The 1 Exclusive บนแอป The 1 ทั้งหมด จึงไม่ต้องพกบัตรสมาชิกอีกต่อไป และยังเปิดให้สมาชิกทั่วไปสามารถเข้าชมความพิเศษทั้งหมดนี้ได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์ปุ่มโทรออกถึง Personal Shopper ติดต่อผู้ช่วยช้อปส่วนตัวได้โดยตรงในคลิกเดียว ให้ช้อปได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นในยุคนิวนอร์มอล หลากหลายรีวอร์ดพิเศษเฉพาะสมาชิก The 1 Exclusive ที่คัดสรรและจัดหมวดหมู่มาให้ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมเรตการแลกคะแนนที่พิเศษกว่าสมาชิกปกติ The 1 Mission มิชชั่นเฉพาะที่มาพร้อมรางวัลสุดคุ้มกว่าใคร รวมไปถึงบทความข่าวสารจาก The 1 Today ที่เลือกสรรให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของสมาชิก The 1 Exclusive

นอกจากบริการและสิทธิประโยชน์ดังกล่าว The 1 ยังนำเสนอแคมเปญโปรโมชั่นที่คุ้มค่ากว่าใครให้กับสมาชิก The 1 Exclusive อย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งเดือนในทุกๆ เดือน ซึ่งรวมอยู่ในหน้า The 1 Exclusive ในแอป The 1 เช่นกัน เริ่มจากวันที่ 1 ของเดือน ด้วยแคมเปญ ‘ช้อปสนั่นทุกวันที่ 1’ สำหรับสมาชิก The 1 Exclusive ที่ถือบัตรเครดิตเซ็นทรัล The 1 The Black, Black และ Luxe รับเครดิตเงินคืนสูงถึง 25% เมื่อช้อปครบ 4,000 บาท ต่อด้วยแคมเปญ ‘Wow Redemption’ ทุกศุกร์แรกของเดือน โดยแลกเพียง 1 คะแนนเพื่อรับส่วนลดสุดคุ้ม ซึ่งสามารถนำไปช้อปผ่านร้านค้าต่างๆ ในเครือเซ็นทรัล แคมเปญ ‘Double Digit Day’ ไม่ว่าจะเป็น 10.10 11.11 หรือเดือนไหนๆ สมาชิก The 1 Exclusive ก็จะได้ดีลที่พิเศษและคุ้มค่ากว่าสมาชิกทั่วไปอย่างแน่นอน

น.ส.อรญากล่าวว่า ล่าสุด ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน เริ่มต้นในเดือนตุลาคม 2564 The 1 ส่งโปรโมชั่นที่มาในรูปแบบกิจกรรมออนไลน์ที่ทั้งสนุกและคุ้มค่า ในชื่อแคมเปญ ‘Exclusive Treasure Hunt’ เชิญชวนให้สมาชิก The 1 Exclusive โหลดแอป The 1 เพื่อตามหาดีลพิเศษที่ซ่อนอยู่ในหน้า The 1 Exclusive เมื่อพบแล้ว ก็สามารถกดแลกเพียง 1 คะแนน เพื่อรับคะแนนมากกว่าเดิมกลับไป โดยอาจได้รับสูงสุดถึง 111,111 คะแนน

สัมผัสประสบการณ์พิเศษจาก The 1 Exclusive ได้แล้ววันนี้ โดยสมาชิก The 1 สามารถอัปเกรดสถานะสมาชิกเป็น The 1 Exclusive ในเดือนถัดไปหลังจากเพียงสะสมยอดใช้จ่ายในกลุ่มเซ็นทรัลตั้งแต่ 250,000 บาทขึ้นไป หรือ 400,000 บาทเมื่อรวมกับยอดใช้จ่ายจากร้านค้าผู้เช่าในศูนย์การค้าเซ็นทรัลและเซ็นทรัลเอ็มบาสซีที่เข้าร่วม ผ่านการยื่นใบเสร็จ ณ จุดแลกของสมนาคุณทุกสาขา โดยสามารถเช็คยอดใช้จ่ายสะสมแบบ Real Time ได้ผ่านแอปพลิเคชั่น The 1 ซึ่งจะเแสดงผลยอดซื้อสะสมทั้งแบบเฉพาะเครือเซ็นทรัล รีเทล และแบบรวมยอดทั้งเครือเซ็นทรัล รีเทล และร้านค้าผู้เช่าในศูนย์การค้าเซ็นทรัล และเซ็นทรัล เอ็มบาสซีที่เข้าร่วม