“Shopee Premium” ยก 6 ไอเทมร่วมฉลองแคมเปญครบรอบ 1 ปี ถึง 10 ตุลาคม 2564

รายข่าวจาก ช้อปปี้ พรีเมียม แจ้งว่า ช้อปปี้ ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ได้เปิดตัวแคมเปญเฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่ครบรอบ 1 ปี พร้อมเปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการสำหรับ ช้อปปี้ พรีเมียม (Shopee Premium) ช้อปปิ้งเดสติเนชันแห่งใหม่ ที่พร้อมมอบประสบการณ์การช้อปออนไลน์เหนือระดับกับที่สุดของแบรนด์ลักซูรีชั้นนำระดับเวิลด์คลาสที่ถูกคัดสรรมาโดยเฉพาะจากหลากหลายหมวดหมู่ อาทิ สินค้าแฟชั่น ความงาม และไลฟ์สไตล์สุดพรีเมียม การันตีสินค้าแท้ 100% จากแบรนด์และตัวแทนจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ และพิเศษสำหรับช่วงมหกรรม Shopee 10.10 Brands Festival นักช้อปจะได้พบกับไอเทมสุดพรีเมียมจากแบรนด์ชั้นนำมากมาย อาทิ THREE, Elizabeth Arden, Biotherm, Sulwhasoo, Dyson, Calvin Klein ที่มาพร้อมกับข้อเสนอสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ตั้งแต่วันนี้จนถึง 10 ตุลาคม 2564 เฉพาะที่ Shopee Premium เท่านั้น

เริ่มต้นด้วยผลิตภัณฑ์เอาใจสกินแคร์เลิฟเวอร์ในสไตล์มินิมอล จาก THREE สุดยอด แบรนด์ความงามจากญี่ปุ่น ที่โดดเด่นด้วยการนำเสนอแนวคิดการดูแลแบบองค์รวม (Holistic Care) เพื่อสร้างความสมดุลของจิตใจ ร่างกาย และผิวพรรณ พร้อมเผยความงามอันเป็นธรรมชาติในตัวคุณออกมา เริ่มจากเซ็ทสุดคุ้มที่รวมไอเทมสุดปังจากไลน์ Balancing อันโด่งดังที่มุ่งเน้นการปรับสมดุลอย่างยั่งยืน ถึง 10 ชิ้นด้วยกัน นักช้อปสามารถพบกับ Special Balancing Set ด้วยส่วนลดถึง 50% ในราคาเพียง 3,500 บาท (จากปกติ 6,950 บาท) และในโอกาสเฉลิมฉลองร่วมกับ Shopee Premium นักช้อปเตรียมพบกับเอ็กซ์คลูซีฟคอลเลคชั่นที่มีที่ช้อปปี้ที่เดียวเท่านั้น กับ Balancing Lotion Mask 6 ชิ้น ในราคาพิเศษที่ 900 บาท (จากปกติ 2,800 บาท) ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป (สินค้ามีจำนวนจำกัด)

ต่อด้วย Elizabeth Arden แบรนด์เครื่องสำอาง น้ำหอม และผลิตภัณฑ์บำรุงผิวระดับพรีเมียมจากสหรัฐอเมริกา ที่มีความเชื่อที่ว่า “ความสวยและความเป็นธรรมชาติล้วนเป็นสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนต้องมี” (To be beautiful is the birthright of every woman) จึงทำให้แบรนด์มองเห็นความสำคัญของการรังสรรค์ส่วนผสมที่ทรงคุณค่า รวมถึงนวัตกรรมจากธรรมชาติชั้นสูง เพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงยุคใหม่ บิวตี้เลิฟเวอร์เตรียมช้อปผลิตภัณฑ์ใหม่ก่อนใครที่ช้อปปี้เป็นที่แรก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 กับ Retinol Ceramide Line Erasing Eye Cream ครีมบำรุงรอบดวงตาที่มีส่วนผสมของเรตินอล เปปไทด์ ไนอาซินาไมด์ และเซราไมด์ ช่วยผิวรอบดวงตาให้เรียบเนียน กระจ่างใส ลดอาการบวมรอบดวงตาและช่วยให้บริเวณรอบดวงตาชุ่มชื้น พร้อมรับส่วนลดถึง 10% และของขวัญสุดเซอร์ไพร์สฟรีอีก 3 ชิ้น

ต่อด้วย Biotherm แบรนด์สกินแคร์ชั้นนำจากประเทศฝรั่งเศสที่มาพร้อมความเชี่ยวชาญในด้านจากการวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ดูแลผิวมายาวนานเกือบ 70 ปี ซึ่งสินค้าซิกเนเจอร์ของแบรนด์ที่โดดเด่นและเป็นที่รู้จักในระดับโลกก็คือ ไลฟ์แพลงตอน (Life Plankton?) ที่มีแหล่งกำเนิดจากธรรมชาติ 100% ที่เป็นส่วนผสมเฉพาะในผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ LIFE PLANKTON? ELIXIR หรือ “ไลฟ์ แพลงตอน อีลิเซียร์” ไอเทมหลักที่สาวกสกินแคร์ต้องมีติดบ้านบ้านไว้ ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแรงของผิว ช่วยดูแลการร่วงโรย ทั้งยังช่วยให้ผิวดูอ่อนเยาว์ กระจ่างใส กระชับ และเรียบเนียนขึ้นหลังจากใช้ต่อเนื่อง 8 วัน พิเศษสำหรับช่วงเฉลิมฉลอง Shopee Premium รับสินค้าสมนาคุณสุดคุ้มมูลค่ารวม 3,420 บาท เมื่อช้อปสินค้าที่ร่วมรายการครบ 3,500 บาท (สินค้าสมนาคุณมีจำนวนจำกัด)

ปิดท้ายสายบิ้วตี้ กับ Sulwhasoo แบรนด์สกินแคร์อันดับหนึ่งจากเกาหลีที่ก่อตั้งขึ้นบนพื้นฐานของจิตวิญญาณและนวัตกรรมมากว่า 50 ปี ที่มีส่วนประกอบสำคัญอย่างโสมจากเกาหลี โดยไอเทมตัวเด็ดที่ไม่พูดถึงไม่ได้ นั่นก็คือ Concentrated Ginseng Renewing Cream EX Classic ครีมลดเลือนริ้วรอยอันดับหนึ่งของ Sulwhasoo สูตรปรับปรุงใหม่เพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นกว่าที่เคย สู่ผลลัพธ์ผิวยืดหยุ่นขึ้นสามเท่า ช่วยเติมเต็ม โอบอุ้ม และเสริมปราการความแข็งแรงสู่ผิว ด้วยพลังแห่งการฟื้นบำรุงผิวมอบประสิทธิภาพที่ดียิ่งกว่าที่เคยด้วย Ginsenomics? เอกสิทธิ์เฉพาะของ Sulwhasoo โดยแบรนด์ Sulwhasoo จะมาร่วมมอบข้อเสนอสุดพิเศษด้วยส่วนลดสูงสุดถึง 50% และพิเศษเฉพาะในวันที่ 10 ตุลาคม 2564 เตรียมพบกับโปรโมชั่นซื้อ 1 แถม 1 เมื่อซื้อ Sulwhasoo First Care Activating Serum ขนาด 30 มล. และรับเพิ่ม Sulwhasoo First Care Serum 15 มล. สำหรับทุกการสั่งซื้อโดยไม่มีขั้นต่ำ ระหว่างเวลา 00.00 – 02.00 น. เท่านั้น

เมื่อผิวหน้าดีแล้ว ทรงผมก็ต้องดูดีด้วยเช่นกัน พบกับข้อเสนอสุดพิเศษจาก Dyson แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่โดดเด่นในด้านแนวคิด และนวัตกรรมสุดล้ำ ที่ทำเอาสาว ๆ ทั่วโลกต่างต้องเทใจให้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเครื่องจัดแต่งทรงผมตัวดังอย่าง Dyson Airwrap? Hair Styler Complete Nickel/Fuchsia เซ็ตอุปกรณ์จัดแต่งทรงผม พร้อมกระเป๋าจัดเก็บแบบพกพา ด้วยจุดเด่นที่สามารถจัดแต่งทรงได้หลากหลายลุคด้วยอุปกรณ์เสริมครบเซ็ท ออกแบบมาเพื่อให้เข้ากับทุกสภาพของเส้นผม โดยมาพร้อมกับราคาพิเศษสุดคุ้มเพียง 18,900 บาท (จากราคาปกติ 21,400 บาท) พร้อมโค้ดลดเพิ่มอีก 1,500 บาท

ปิดท้ายด้วย Calvin Klein แบรนด์แฟชั่นเครื่องแต่งกายสัญชาติอเมริกันอันโด่งดัง ซึ่งก่อตั้งในปี 1968 โดย Calvin Klein ได้เริ่มจากการออกแบบ เสื้อผ้า sportwear เสื้อโค้ท และโด่งดังสุด ๆ จากการออกแบบกางเกงยีนส์ให้เป็นทรง Slim ภายใต้สโลแกนที่ว่า “nothing between me and my calvin” ในช่วงยุค 70’s จากนั้นก็โด่งดังสุด ๆ อีกครั้งจากการออกแบบชุดชั้นใน ให้มี Logo ของแบรนด์ที่ขอบเอวเป็นแบรนด์แรกของโลก จึงเรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ที่เป็นผู้นำ เทรนด์ของชุดชั้นในอย่างแท้จริง และสำหรับแคมเปญเฉลิมฉลอง Shopee Premium Calvin Klein ขอแนะนำไอเทมเรียบหรูดูแพงกับ เสื้อยืดผู้ชาย Logo CK ทรง regular fit ที่ผลิตจาก organic cotton 100% ผสมผสาน 2 เทคนิคทั้งการพิมพ์และการปัก โดยนักช้อปสามารถเพลิดเพลินไปกับส่วนลดสูงสุดถึง 75% สำหรับสินค้าอื่น ๆ ของแบรนด์ Calvin Klein ใน Shopee Premium ได้อีกด้วย

นอกจาก 6 พรีเมียมไอเทมนี้แล้ว นักช้อปยังสามารถพบกับคอลเลคชั่นสินค้าสุดพรีเมียมจากแบรนด์ชั้นนำระดับเวิลด์คลาสอีกคับคั่งบน Shopee Premium อาทิ IT Cosmetics, Elemis, FOREO, Laneige, JUNGSAEMMOOL, Huxley, PANPURI, Polo Ralph Lauren, Coccinelle, Karl Lagerfeld, Longines, Rado, Moschino, VALENTIER, FURLA, Ray-Ban, TOMMY HILFIGER และอีกมากมาย ที่มาพร้อมกับข้อเสนอสุดพิเศษ และสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากพันธมิตรทางธุรกิจทั้ง ShopeePay บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตจากสถาบันการเงินชั้นนำ ที่รอให้นักช้อปมาเปิดประสบการณ์การช้อปปิ้งที่เหนือระดับยิ่งกว่าเดิม