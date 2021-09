เซ็นทรัลพัฒนา ทุ่มงบตลาดพันล้านใน 3 ปี ปั๊มยอดขายร้านค้า-กระตุ้นศก.

นายณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เตรียมปั้นโมเดลธุรกิจใหม่ ชูกลยุทธ์ ‘Scaling Up Your Business’ ด้วยการทำ Data-Driven Retail Marketing โดยผสาน จุดแข็งของเซ็นทรัลทั้งการพัฒนาศูนย์การค้าในเมืองเศรษฐกิจหลักถึง 34 สาขา รวมถึงลงทุนต่อเนื่องด้วยมาตรฐานที่ดีของ Services & Facilities และ Central Group Synergy ช่วยให้พันธมิตร scale up ธุรกิจอย่างรวดเร็ว พร้อมติดอาวุธในการเข้าใจผู้บริโภคยุคใหม่ด้วย Data Insights ของ The 1 ซึ่งเป็น Digital Lifestyle & Loyalty Platform อันดับหนึ่งของประเทศ ผ่าน The 1 Partner Platform หรือ The 1 Biz มุ่งเน้น Tenant-Centric ในการสนับสนุนและยกระดับการทำธุรกิจพันธมิตรธุรกิจทุกระดับ ในการเพิ่มยอดขายและ scale up ธุรกิจ สร้างแรงกระเพื่อมให้กับเศรษฐกิจทั้งประเทศ การสร้างเศรษฐกิจประเทศไปสู่การทำ Retail Marketing แห่งอนาคต โดยจับมือพันธมิตร เป็น Drive Force ในการสร้าง Scale-up BusinessEcosystem ที่แข็งแกร่งและดีที่สุดที่จะสร้างโอกาสให้พันธมิตรผู้ประกอบการ 15,000 รายทั่วประเทศ สามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจในระดับมหภาคทั่วประเทศได้

“เราได้พัฒนา Business Model ขึ้นมาใหม่สำหรับพันธมิตรธุรกิจ พร้อมวางเป้าหมาย 3 ปี ด้วยงบการตลาด 1,000 ล้านบาทสนับสนุนธุรกิจของพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง เน้นการสร้างจุดต่างและจุดแข็งของเป็นศูนย์การค้าด้วย 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ ผลักดันการขยายธุรกิจกว่า 34 สาขาทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงรองรับการเริ่มต้นและเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ และ การเข้าร่วมใน Ecosystem ของ The 1 ซึ่งเป็น Digital Lifestyle & Loyalty Platform ”

ทั้งนี้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมี Positioning ที่ชัดเจนในการเป็น Center of Life ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคนทุกกลุ่ม รวมถึงเรายังสร้างคอมมูนิตี้ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพิ่มโอกาสในการมี Brand Exposure ดึงดูดทั้งลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้า loyalty นอกจากนี้ลูกค้ายังคงให้การตอบรับการมาใช้บริการศูนย์การค้าของเราอย่างต่อเนื่อง โดยหลังคลายล็อคดาวน์ภายในสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนที่ผ่านมา ศูนย์การค้าในกรุงเทพฯ มี Traffic Recovery ถึง 50-70% อีกด้วย และภายในไตรมาส 4/2564 คาดว่ามีอัตราหมุนเวียนผู้เข้าใช้บริการประมาณ 70-80%