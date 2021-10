My Save รุกตลาดชุมชนเตรียมขึ้นแท่น ‘ร้านสะดวกใช้’ อันดับหนึ่งของประเทศ

นายอภิสิทธิ์ แซ่หอ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กล่าวว่า ปัจจุบัน My Save แฟรนไชส์ร้านสะดวกใช้สำหรับชุมชนมีแฟรนไชส์มากกว่า 5,000 สาขาทั่วประเทศ นับเป็นแฟรนไชส์ ที่มีสาขามากที่สุดในเวลานี้และเป็นศูนย์รวมบริษัทขนส่งและบริการธุรกรรมทางการเงิน รวมไปถึงการให้บริการขายตั๋วออนไลน์ทุกประเภท อาทิ ตั๋วรถไฟ ตั๋วรถทัวร์ หรือ บัตรคอนเสิร์ต ทั้งหมดสามารถทำรายการได้ที่ My Save โดยจุดแข็งในการเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ My Save นั้นผู้เปิดแฟรนไชส์สามารถบริหารจัดการผ่านมือถือเพียงเครื่องเดียว โดยตั้งเป้าเป็นร้านสะดวกใช้ของชุมชน และ มีสาขาครอบคลุมมากที่สุดของประเทศ

โปรแกรมอัจฉริยะของ My Save คือเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการบริษัทขนส่งชั้นนำของประเทศมาไว้ที่ My Save อาทิ ไปรษณีย์ไทย (Thailand Post) Flash Express, SCG Express, DHL, Aramex, Bee Express รวมถึงบริษัทขนส่งชั้นนำอื่น เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ทำให้ผู้ใช้บริการได้เปรียบเทียบราคา และ บริการแต่ละขนส่ง ขณะเดียวกัน My Save ยังช่วยเป็นตัวกลางระหว่างบริษัทขนส่งและลูกค้าผู้ใช้บริการ ขณะเดียวกันผู้รับปลายทางยังสามารถมารับพัสดุที่ My Save ได้อย่างสะดวก ลดปัญหาพนักงานไปส่งพัสดุแล้วผู้รับไม่อยู่บ้านได้อย่างสิ้นเชิง

My Save ยังเป็นศูนย์รวมการให้บริการธุรกรรมทางการเงิน ทั้งจ่ายบิล เติมเงิน ซื้อตั๋วออนไลน์ อาทิตั๋วรถไฟ รถทัวร์ หรือ บัตรคอนเสิร์ต และ ในอนาคตอันใกล้เพียงแค่คุณมาที่ My Save ก็สามารถขอสินเชื่อได้เช่นกัน บริการที่ครอบคลุมทำให้ My Save เป็นแฟรนไชส์ ร้านสะดวกใช้สำหรับชุมชน ที่สามารถเปิดร่วมกับธุรกิจหลัก อาทิ ร้านกาแฟ ร้านขายของชำ ฯลฯ หรือแม้แต่ร้านค้าออนไลน์ก็สามารถเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ My Save ได้ ขณะที่ผู้ที่ต้องการเปิดเป็นร้าน My Save เพื่อเป็นศูนย์กลางร้านสะดวกใช้ของชุมชน ก็ทำได้ไม่ยากเพราะ My Save มีการบริการทั้งออกแบบร้านฟรี รวมไปถึงการจัดอบรม ที่ผู้ซื้อแฟรนไชส์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม

แฟรนไชส์ My Save เติบโตเนื่องจากมีบริการหลังการขายและการดูแลเจ้าของแฟรนไชส์อย่างต่อเนื่อง My Save มุ่งเน้นการดูแลลูกค้าหลังซื้อแฟรนไชส์ไปแล้ว โดยนำเอาโปรแกรมซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ My Save เข้ามาช่วยเจ้าของแฟรนไชส์ให้สามารถจัดการทุกเรื่องผ่านสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวแม้แต่การปรินท์ใบปะหน้าพัสดุ หรือ ใบเสร็จ ก็สามารถเชื่อมต่อจากสมาร์ทโฟนกับปรินเตอร์บูลทูธเคลื่อนที่ได้อย่างง่ายดาย

ด้วยความสะดวกสบายเช่นนี้ ทำให้การเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ My Save ไม่ต้องมีเงินลงทุนตั้งต้นมากนักไม่มีข้อจำกัดของพื้นที่เนื่องจาก My Save มีการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องกับบริษัทขนส่ง และเมื่อซื้อ แฟรนไชส์ไปแล้วไม่ต้องกังวลว่าจะถูกทิ้งกลางทาง เพราะทาง My Save มีการอบรมใช้โปรแกรมของ My Save ให้ฟรี เช่นเดียวกับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับเจ้าของแฟรนไชส์ในการทำการตลาดในพื้นที่ ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นกัน และเมื่อระบบมีปัญหาจะมีเจ้าหน้าที่จาก My Save คอยให้คำปรึกษาทันทีอีกด้วย

สำหรับ My Save คือแฟรนไชส์ ร้านสะดวกใช้สัญชาติไทย ที่เข้าใจความต้องการของคนไทยที่ต้องการทำธุรกิจแฟรนไชส์พิสูจน์ได้จากสาขาที่ครอบคลุมทั่วประเทศ และ My Save ยังคงพัฒนา การเป็นร้านสะดวกใช้อย่างต่อเนื่องกับบริการธุรกรรมทางการเงินที่ My Save ได้ให้บริการกับชุมชนได้อย่างครบวงจร หากสนใจเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ในราคาที่คุณจับต้องได้ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mysave.co หรือเฟซบุ๊ค http://www.facebook.com/mysave.co ทำความรู้จักกับ My Save ให้มากขึ้นhttps://fb.watch/8jDtS-IPW3/