“Enrich” เปิดจองบ้านซีรีส์ใหม่ ตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ ตลาดบ้านเดี่ยวลักซ์ชัวรียังเติบโต

นางสาวสุพิชา ณัฐสุวรรณพล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารธุรกิจ กลุ่มบริษัทเอ็นริช กล่าวว่า การพัฒนาโครงการ เดอะมาร์ค เอ็กซ์ควิซิท (The MARQ Exquisite) ในไตรมาสสองเมื่อปี 2563 และสามารถปิดการขายได้ 100% ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา เป็นบทพิสูจน์ชัดเจนว่าตลาดบ้านเดี่ยวระดับลักซ์ชัวรียังมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจโดยกลุ่มกำลังซื้อสูงมีความพร้อมในการใช้จ่าย และกำลังมองหาสินค้าในตลาดที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับพื้นที่ส่วนตัว แต่ยังเชื่อมปฏิสัมพันธ์กับคนใน ครอบครัวและธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน บริษัท ฯ มั่นใจว่าความต้องการของตลาดยังมีกำลังซื้อรออยู่ จึงได้เตรียมแผนพัฒนา โครงการระยะที่สองโดยพัฒนาแบบบ้านซีรีส์ใหม่จำนวน 23 ยูนิต พร้อมเปิดให้ผู้สนใจจองในวันที่ 24-31 เดือนตุลาคมนี้

การพัฒนาโครงการ The MARQ Exquisite ราชพฤกษ์-จรัญสนิทวงศ์ ในระยะที่สอง ยังคงเป็นความร่วมมือระหว่าง กลุ่มบริษัท เอ็นริช และ บริษัท ไซบุ แก๊ส โฮลดิ้งส์ จำกัด (Saibu Gas Holdings Co., Ltd.) ประเทศญี่ปุ่น โดยจัดตั้งบริษัทร่วมทุน เอสจี เอ็นริช จำกัด (SG Enrich Co., Ltd.) มุ่งพัฒนาโครงการที่พักอาศัยแนวราบระดับลักซ์ชัวรีซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง รูปแบบบ้านซีรีส์ใหม่ มีความโดดเด่นด้วยดีไซน์เรียบหรูสไตล์ Modern Luxury 3 ชั้น 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ ขนาดที่ดิน 100 ตร.วาขึ้นไป พื้นที่ใช้สอย 540 ตร.ม.* พร้อมลิฟต์โดยสาร และที่จอดรถขนาดใหญ่สามารถจอดรถได้สูงสุด 6 คัน* ในราคาเริ่มต้น 34.9 ล้านบาท โดยบริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด รับหน้าที่เป็นตัวแทนขาย

สำหรับแนวคิดการออกแบบสถาปัตยกรรม และงานดีไซน์บ้านซีรีส์ใหม่ เป็นการยกระดับการอยู่อาศัยแนวใหม่ที่ตอบสนอง พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนมาใช้ชีวิตประจำวันอยู่ในที่พักอาศัยมากขึ้น มีความต้องการพื้นที่ที่สะท้อนความเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่ แบบบ้านซีรีส์ใหม่นี้จึงออกแบบให้ชั้นหนึ่งของบ้านมีพื้นที่อเนกประสงค์ขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับไลฟ์สไตล์หลากหลายของ สมาชิกในครอบครัวทุกช่วงวัย สามารถปรับเปลี่ยนตกแต่งเป็นสตูดิโอออฟฟิศ ห้องเวิร์คช้อปงานอดิเรกที่ชอบ หรือปรับเป็นห้อง รับแขกได้โดยไม่รบกวนพื้นที่ส่วนตัวของสมาชิกอื่นในครอบครัว

นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ภายในบริเวณบ้าน เพื่อมอบธรรมชาติให้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิต โดยสามารถปรับแต่งพื้นที่เพิ่มเติมได้ตามความชอบ เป็นการออกแบบที่มีความพิเศษมากสำหรับแบบบ้านซีรีส์ใหม่นี้ ทั้งยังเพิ่มดีไซน์ ลูกเล่นในงานสถาปัตยกรรมภายนอกโดยจัดให้มีระแนงด้านหน้าบ้านเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับส่วนห้องนั่งเล่นชั้นสอง

บ้านซีรีส์ใหม่นี้ออกแบบเป็นรูปทรงตัวซี (C) ทำให้มีสวนคอร์ทภายในบ้าน สามารถรับแสงธรรมชาติและวิวภายนอกได้มาก ขึ้น สวนคอร์ทถูกยกมาไว้ที่ชั้นสอง ทำให้เป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อทุกห้องภายในบ้านสามารถรับวิวธรรมชาติ และเป็นส่วนตัวเสริมให้ ส่วน main living space ซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ในชั้นเดียวกัน ได้แก่ ห้องนั่งเล่น ห้องรับประทานอาหาร และห้องครัว เป็นพื้นที่ที่สมาชิก ในครอบครัวจะได้ใช้เวลาร่วมกัน อีกทั้งห้องนอนใหญ่ 2 ห้องบนชั้น 3 สัมผัสวิวสวนจากคอร์ทชั้นสองได้

ดีไซน์พื้นที่ห้องครัวแยกสัดส่วนครัวไทย และครัวแพนทรี รองรับพฤติกรรมการอยู่อาศัยแนวใหม่ที่ผู้คนนิยมทำอาหาร รับประทานกันเองภายในบ้าน ฟังก์ชันดีไซน์พื้นที่ในชั้นนี้ยังสามารถจัดเป็นห้องนอนสำหรับผู้สูงวัย หรือสำหรับผู้มาเยือน บ้านทุกหลัง ยังติดตั้งลิฟต์โดยสารภายในเพื่อความสะดวก รวมถึงความเชื่อมโยงระหว่างช่วงวัยของผู้อยู่อาศัย ที่สามารถใช้พื้นที่ภายในบ้าน ร่วมกับสมาชิกอื่น ๆ ได้อย่างสะดวกสบาย

ความพิเศษของการออกแบบบ้านที่ผู้อยู่อาศัยจะสัมผัสได้เฉพาะที่โครงการนี้ คือ การดีไซน์พื้นที่ให้สามารถจัดเก็บสิ่งของ เครื่องใช้เป็นหมวดหมู่ หยิบง่ายใช้สะดวกตามปรัชญาของนักจัดบ้านระดับโลกชาวญี่ปุ่น “ มาริเอะ คอนโดะ ” ผ่านตัวแทนที่ปรึกษา ระดับมาสเตอร์ (ระดับสูงสุด) เพื่อให้ทุกพื้นที่มีการใช้งานได้อย่างเหมาะสมและเป็นระเบียบเหมือนมีคนมาจัดบ้านให้ทุกหลังพิเศษ สำหรับลูกค้าที่ซื้อบ้านซีรีส์ใหม่จะได้รับคอร์สเรียนการจัดบ้าน จากที่ปรึกษาระดับมาสเตอร์ ตัวแทนคอนมาริ มอบให้ด้วย

มาตรฐานบ้านยุคใหม่โดยเอ็นริช ยังยกระดับคุณภาพการอยู่อาศัยและความปลอดภัย ลดการสัมผัสข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ โดยใช้ระบบสั่งงานอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านด้วยเสียง หรือแอพพลิเคชันจากสมาร์ทโฟน และติดตั้งระบบ Nasket บริการสั่งซื้อ สินค้าผ่าน Smart Display 24 ชม. และ Smart Mail Box ที่ตอบโจทย์สำหรับการสั่งของออนไลน์มาขึ้น ปลอดภัยไม่ต้องรับสินค้าเอง นอกจากนี้ เอ็นริช ยังให้ความใส่ใจในการดูแลความสะอาดของอากาศหมุนเวียนภายในบ้าน มีการนำเทคโนโลยีนำสมัยใช้ระบบ กรองอากาศ ERV ช่วยในการควบคุมอากาศให้สะอาด ลด PM 2.5 และระบบ NanoeX จากพานาโซนิค ซึ่งเป็นระบบฆ่าเชื้อไวรัส ดักจับแบคทีเรียและกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ผู้บริหารโครงการ กล่าวเพิ่มเติมว่า

“ เอ็นริชทำการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่อย่างละเอียดและเจาะลึก insight ความต้องการด้านต่าง ๆ ของตลาดบ้านเดี่ยวระดับลักซ์ชัวรี ทำให้ได้แนวทางการพัฒนาบ้านด้วยแนวคิด Guiding You to Practical Living สร้างเป็นมาตรฐานการออกแบบบ้านยุคใหม่ ถ่ายทอดมาเป็นสถาปัตยกรรมที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด ให้ความสำคัญกับ การใช้พื้นที่ และฟังก์ชัน สำหรับทุกคนในครอบครัว พร้อมระบบโฮมออโตเมชันและระบบไอทีมาตรฐานเพื่อความปลอดภัย และความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตในทุก ๆ วัน ”

สำหรับมุมมองด้านการขายและการตลาด นางสาวอลิวัสสา พัฒนถาบุตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวในฐานะบริษัทตัวแทนขาย โครงการว่า การที่เอ็นริชตัดสินใจเปิดโครงการบ้านเดี่ยวลักซ์ชัวรีเฟสสอง ในช่วงเวลานี้ แม้จะเป็นช่วงเวลาที่มีความท้าทายของผู้ประกอบการและของตลาดค่อนข้างมากสิ่งสำคัญในการพัฒนาสินค้าคือ การทำความเข้าใจอย่างเจาะลึกถึงความต้องการในการ อยู่อาศัยของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งทางซีบีอาร์อี ได้ทำงานร่วมกับเอ็นริช ในการศึกษา insight ของตลาดบ้านเดี่ยวระดับลักซ์ชัวรี ซึ่งจากความสำเร็จของการปิดโครงการใน เฟส 1 ตรงตามเป้าหมายนั้น เป็นการตอกย้ำให้เห็นว่าโครงการของเอ็นริชตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

“ความแตกต่างที่โดดเด่นของโครงการเดอะมาร์ค เอ็กซ์ควิซิทที่ลูกค้าจะสัมผัสได้ตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินเข้ามาคือความรู้สึก ของคำว่าบ้านอย่างแท้จริง ด้วยการออกแบบที่ เชื่อมต่อทุกคนด้วยพื้นที่ใช้สอยร่วมกัน เป็นการสร้างความอบอุ่นในครอบครัว ขณะ เดียวกันก็ให้ความเป็นส่วนตัวอย่างเต็มที่เมื่อถึงเวลาที่ทุกคนต้องแยกย้ายไปทำ กิจกรรมของตัวเอง เป็นการออกแบบที่ชาญฉลาด และเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้ อย่างลึกซึ้ง และนี่เป็นเหตุผลสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้เราสามารถปิดการขายได้อย่าง รวดเร็ว” นางสาวอลิวัสสากล่าว