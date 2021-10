“เพอร์ฟอร์แมนซ์ฯ”เตรียมทุ่มงบกว่า 200 ล้านขยายโชว์รูมแห่งใหม่บนถนนราชพฤกษ์

นายพอล ชาน อิน เชง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส เป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการของบีเอ็มดับเบิลยู ภายใต้กลุ่มบริษัท ไซม์ ดาร์บี้ มอเตอร์ส ทำธุรกิจร่วมกับบีเอ็มดับเบิลยู ตั้งแต่ปี 1972 กว่า 8 ประเทศ ซึ่งในระยะเวลา 49 ปี เราเติบโตจนมีโชว์รูมมากกว่า 40 แห่งทั่วโลก ซึ่งเราเป็นทั้ง Distributor และ Assembly ในการผลิตส่วนประกอบรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยู สำหรับในประเทศไทยนั้นเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยูมามากกว่า 20 ปี ตั้งแต่ปี 2001 โดยได้พัฒนาการบริการอย่างทั่วถึงในกรุงเทพมหานคร ภายใต้ความมุ่งมั่นยกระดับการบริการ ทั้งด้านความรวดเร็ว ความสะดวกสบาย และคุณภาพระดับสากล พร้อมมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความแตกต่างและความเชื่อมั่นให้ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาได้เริ่มเปิดศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสี

ในปี 2019 เพื่อยกระดับบริการหลังการขายสู่มาตรฐานโลกอย่างเต็มรูปแบบในย่านจรัญสนิทวงศ์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากบีเอ็มดับเบิลยู (BMW Certified Body and Paint Center) สาขาแรก ให้บริการด้วยเทคนิคการซ่อมตัวถังและนวัตกรรมระบบพ่นสีที่ทันสมัยถึง 14 ช่องซ่อม พร้อมด้วยห้องพ่นสีจำนวน 1 ห้อง และห้องอบสีระบบอินฟราเรดจำนวน 2 ห้อง รวมถึงให้บริการด้วยระบบสีสูตรน้ำตามมาตรฐานสากลของบีเอ็มดับเบิลยู ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ปี 2020 ต่อยอดประสบการณ์ยนตรกรรมเหนือระดับ ด้วยการเปิดศูนย์บริการหลังการขาย สาขาดอนเมือง ประกอบด้วย BMW Service Outlet และโชว์รูม BMW Premium Selection ศูนย์รถยนต์มือสองที่ผ่านการรับรองคุณภาพ พร้อมศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสีที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวของฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

ปี 2021 เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานต่อเนื่องจากปีก่อนท่ามกลางวิกฤตของโรคระบาดโควิด-19 ในรูปแบบ contactless service หรือบริการไร้การสัมผัส ทั้งการนัดหมายทดลองขับ บริการทดลองขับถึงบ้าน พร้อมแนะนำฟังก์ชันผ่านวิธีวิดีโอคอล บริการส่งมอบรถถึงบ้าน และเรายังคงลงทุนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบีเอ็มดับเบิลยู ///M ที่มีความเด่นในเรื่องของความเร็วและความแรง อย่างเป็นทางการ ที่สาขาจรัญสนิทวงศ์

และในปี 2022 เราได้ลงทุนโชว์รูมรูปแบบใหม่ ย่านชานเมือง ซึ่งจะจำหน่ายรถตระกูล ///M และ i อย่างเต็มรูปแบบ รวมไปถึงศูนย์บริการหลังการขาย ศูนย์ซ่อมสีและตัวถังอีกด้วย นอกเหนือจากการลงทุนทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส ยังเล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการ การันตีด้วยรางวัลระดับเอเชียแปซิฟิก ด้วยรางวัล BMW Customer Centricity Awards Highest Improvement In Topic Resolution และ Highest Ever Retail Sales In Thailand and Highest Growth In The World ในปี 2018 และรางวัล Aftersales Competition for Excellence Award และ BMW Customer Champion League Award ในปี 2019 ต่อเนื่องมาถึงปี 2020 จาก บีเอ็มดับเบิลยูกรุ๊ป ทั้งหมดนี้ เรายังไม่หยุดพัฒนาเพื่อเป็นอันดับหนึ่งทั้งการขายและการบริการ

และสำหรับงานในวันนี้ Performance Motors XPO เป็นแคมเปญครั้งยิ่งใหญ่ในรอบปี ที่มาพร้อมหลากหลายความพิเศษ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและเพิ่มทางเลือกในการเป็นเจ้าของรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยูได้ง่ายดายขึ้น บนความคุ้มค่า เปี่ยมด้วยคุณภาพ พร้อมข้อเสนอและโปรโมชั่นที่มอบให้ลูกค้าตลอดเดือนตุลาคมนี้ ไม่ว่าจะเป็น ดอกเบี้ย 0% สูงสุด 5 ปี, ดาวน์ต่ำสุด 0%, BSI สูงสุด 10 ปี, ประกันภัยชั้น 1 สูงสุด 3 ปี, ของสมนาคุณอย่าง บัตรน้ำมันมูลค่า 20,000 บาท และ Booking Gift มูลค่ากว่า 5,000 บาท รวมถึงสิทธิ์ในการทดลองขับถึงบ้าน และเทรดอินในราคาสูงสุด”

พบกับหลากหลายข้อเสนอและโปรโมชั่นครั้งใหญ่ จากแบรนด์บีเอ็มดับเบิลยู ได้ในงาน “Performance Motors XPO” พร้อมกัน 5 จุดรอบกรุงเทพฯ ได้แก่ แฟชั่นไอส์แลนด์ ในระหว่างวันที่ 13-19 ตุลาคม 2564 , เซ็นทรัล เวสต์เกต ในระหว่างวันที่ 19-25 ตุลาคม 2564 และโชว์รูมทั้ง 3 สาขา รามอินทรา จรัญสนิทวงศ์ ดอนเมือง ตลอดเดือนตุลาคมนี้ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ Facebook : BMW Performance Motors Thailand หรือ LINE official : @performancemotors