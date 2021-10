แบรนด์บิสเซลเปิดตัวเครื่องดูดฝุ่นพรีเมียม ดึง ‘หวังอี้ป๋อ’ พรีเซนเตอร์ล่าสุด เจาะคนรุ่นใหม่ หวังยอดขายเติบโต 50%

นางสาวกันต์กนิษฐ์ ตระกูลหวังดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีต้าอินโน จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย แบรนด์ “บิสเซล” (BISSELL®) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศ เปิดเผยว่า “บิสเซล” เป็นแบรนด์ทำความสะอาดพื้นยอดขายอันดับ 1 ในอเมริกา ซึ่งเปิดตัวในประเทศไทยมากว่า 4 ปีแล้ว ได้มองเห็นศักยภาพของตลาดทำความสะอาดพื้นและเครื่องดูดฝุ่นในประเทศไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากวิถีชีวิตของคนไทยที่เปลี่ยนไป และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบของคนทํางานที่แทบจะไม่มีเวลาทำงานบ้าน ตลอดจนมลภาวะต่างๆ และโรคระบาดโควิด -19 ทำให้คนยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ในขณะเดียวกันต้องการหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งความสะอาดและสุขอนามัย

จากปัจจัยดังกล่าว บิสเซล (BISSELL®) จึงมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่คํานึงถึงการใช้งานและสุขอนามัยของทุกคนในครอบครัวเป็นหลัก มุ่งเจาะกลุ่มครอบครัวและผู้บริโภคยุคใหม่วัยทำงานที่มีกำลังซื้อ ชูจุดเด่น ด้วยเทคโนโลยี Two Tank technology ระบบแยกถังน้ำดีและถังน้ำเสีย ทำให้มั่นใจใช้น้ำใหม่ถูพื้นตลอดเวลาในการใช้งาน พื้นสะอาดไร้คราบ ไร้รอย พร้อมนวัตกรรม ดูด-ล้าง-เช็ดแห้ง ได้ในเวลาเดียวกัน (Vacuum & Wash at the Same Time) ที่รวมหลายอุปกรณ์ทำงานบ้านไว้ในเครื่องเดียวแบรนด์แรกในไทย เช่น ไม้กวาด เครื่องดูดฝุ่น ไม้ถูพื้น ผ้าเช็ดพื้น ถังน้ำ ช่วยลดขั้นตอนการทำงานบ้านและประหยัดเวลา

โดยปีนี้มุ่งเน้นทำตลาด 2 รุ่น ได้แก่ รุ่น VAC&STEAM นวัตกรรมการทำความสะอาดพื้น 2 in 1 สามารถดูดฝุ่นและถูพื้นในขั้นตอนเดียว พร้อมพลังไอน้ำฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรียรวมถึงเชื้อโรคโควิด-19 ได้ถึง 99.9% ด้วยไอน้ำระบบความร้อนสูงถึง 100 องศาเซลเซียส จึงปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้าง ผ่านการวิจัยจาก Microbiology Testing, Michigan Test Lab, Alliance Analytical Laboratories ประเทศสหรัฐอเมริกา และรุ่น CROSSWAVE® นวัตกรรมทำความสะอาดพื้น 3 in 1 สามารถดูด ล้าง และ เช็ดแห้ง ได้ขั้นตอนเดียวภายใน 5 นาที มีแบบมีสายและไร้สาย ขจัดได้ทั้งคราบฝุ่น โคลน น้ำ รวมทั้งเศษอาหาร ไม่ทิ้งคราบมันเหนียวบนพื้นผิวใช้งานได้ทุกประเภทพื้นผิว ทั้งไม้เนื้อแข็ง (Hard Floors) และพื้นพรม (Area Rugs) การันตีด้วยรางวัลออกแบบยอดเยี่ยม “Reddot design award 2017 Winner”

ทั้งนี้ “บิสเซล” ได้รุกทำการตลาดโดยเพิ่งเปิดตัวซุปเปอร์สตาร์ชาวจีน “หวังอี้ป๋อ” (Wang Yibo) ในฐานะพรีเซนเตอร์ของ “บิสเซล” (BISSELL®) ในระดับโกลบอล (Global Brand Spokesman) เพื่อเป็นตัวแทนคนคนรุ่นใหม่และแสดงถึงไลฟ์สไตล์ของคนหนุ่มสาวทั่วโลกที่ชอบเทคโนโลยีและความสะดวกสบาย เพื่อจะได้มั่นใจและสนุกกับทุกช่วงเวลาในชีวิตประจำวัน เจาะกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่และวัยทำงานอายุ 25-45 ปี ภายใต้สโลแกน “Our Mission A Truly Clean Home” พร้อมจัดกิจกรรมตอบแทนลูกค้า เมื่อซื้อสินค้าบิสเซล (BISSELL®) รุ่นใดก็ได้ รับทันทีของสมนาคุณพร้อมลายเซ็นต์ของหวังอี้ป๋อ (จำนวนจำกัด) โดยหาซื้อสินค้าได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำที่ร่วมรายการในโซนเครื่องใช้ไฟฟ้า อาทิ เซ็นทรัล เพาเวอร์ บาย โฮมโปร พาวเวอร์ มอลล์ โดยโปรโมชันดังกล่าวยังรวมถึงช่องทางออนไลน์ ผ่าน www.vitainno.com ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน หรือจนกว่าของจะหมด

“กว่า 145 ปีที่ “บิสเซล” (BISSELL®) มุ่งมั่นในการนำเสนอนวัตกรรมการดูแลและทำความสะอาดพื้น ที่ช่วยให้การทำความสะอาดบ้านเป็นเรื่องง่ายขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอยู่เสมอ ซึ่งการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่ครั้งนี้นอกจากจะช่วยกระตุ้นยอดขาย ยังถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่สร้างการรับรู้และเพิ่มแบรนด์ เอ็นเกจเม้นต์ (Brand engagement) อีกขั้นหนึ่ง โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาในตลาดเมืองไทยเรามียอดขายเติบโตต่อเนื่องเกิน 50% เป็นผลมาจากลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงยังคงมีความต้องการสินค้าที่เน้นเรื่องดีไซน์ นวัตกรรม และฟังก์ชั่นที่ตอบโจทย์การใช้งานที่เบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียวและไม่ทำลายสุขภาพ โดยปีนี้ตั้งเป้ายอดขายโต 50% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยแบ่งสัดส่วนเป็นยอดขายสินค้ากลุ่ม deep clean กับ wet cleaning 50% และอีก 50% เป็นสินค้ากลุ่มอื่นๆ” นางสาวกันต์กนิษฐ์ กล่าวทิ้งท้าย